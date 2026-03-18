El gol “imposible” de Semyon Der-Arguchintsev en la liga de hockey sobre hielo rusa que explotó en las redes sociales

Una obra de arte en el deporte. Fue tan espectacular lo que hizo Semyon Der-Arguchintsev, que su nombre se multiplicó en las redes sociales. En la liga de hockey sobre hielo rusa todas las miradas se posaron sobre el jugador de Dynamo de Moscú, en la tanda de penales que resolvió el duelo con Spartak, resolvió su definición con una genialidad que despertó el asombro de los especialistas y en la transmisión se preguntaron: “¿Cómo lo hizo?”.

En el Megasport Sport Palace, Der-Arguchintsev marcó el tanto que definió el partido con una acción que medios deportivos locales y los aficionados llegaron a calificar como “la mejor de la historia”.

El gol inolvidable en la liga del hockey sobre hielo ruso

La jugada del delantero de 25 años fue el centro de todas las miradas en la fecha de la KHL (la liga rusa) y sirvió para superar al arquero Artyom Zagidulin, y resolver un enfrentamiento entre dos conjuntos históricos de la competencia. En el último penal, Der-Arguchintsev tomó velocidad desde la mitad de la cancha y, llegando ante Zagidulin, realizó un amague hacia la izquierda y ejecutó el lanzamiento haciendo pasar el disco por detrás de su espalda para sacar un disparo a media altura que se clavó en el ángulo del arco de Spartak.

Resultó tan increíble la resolución de la jugada lo del delantero del Dynamo que las redes sociales de la KHL postearon el video y escribieron en X: “¡No, no puede haberlo hecho!“. Y en la cuenta de Instagram volvieron a subir la acción completa y lo acompañaron con la frase: ”Todavía en shock". Mientras que en la transmisión oficial, el relator exclamó: “¡Wow! ¡Wow! ¿Qué hace?“.

Kozlov Vyacheslav, el entrenador de Dynamo, le habló en el vestuario a Der-Arguchintsev y en tono de broma le dijo: “Der, eso fue hermoso, pero... no vuelvas a hacerlo. Ese probablemente haya sido el último penal de tu vida”, dijo el coach y desató una ola de carcajadas.

El gol inolvidable en la liga del hockey sobre hielo ruso

Der-Arguchintsev, que nació en Moscú, se formó profesionalmente en los Estados Unidos, ya que fue seleccionado en la tercera ronda del Draft de la NHL, la liga de EE.UU, de 2018 por Toronto Maple Leafs, pero se fue formando en el sistema de desarrollo del equipo. Recién el 6 de diciembre de 2022 pudo debutar oficialmente con Maple Leafs, aunque apenas disputó un encuentro antes de ser reasignado.

Después de convertirse en agente libre restringido, regresó a Rusia en 2023 para sumarse primero en el plantel de Traktor Chelyabinsk y, posteriormente, a Dynamo Moscú. En este equipo se convirtió en un delantero de referencia, mientras que los derechos sobre su pase aún pertenecen a la franquicia canadiense.