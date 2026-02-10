Las Leonas golearon a Irlanda por 5 a 0 en el primer partido de 2026

El mejor arranque posible del año. Las Leonas comenzaron a paso firme en la segunda ventana de la FIH Pro League en Hobart, Australia: lograron una victoria por 5 a 0 frente a Irlanda que maduró a partir del segundo cuarto. Los goles del conjunto nacional fueron anotados por Agustina Gorzelany, Brisa Bruggesser, Julieta Jankunas, María José Granatto y Lara Casas. El encuentro dejó además dos hitos: el debut de Milagros Alastra con las Leonas y el partido número 100 de Paula Ortiz con la camiseta nacional.

Tras un primer cuarto sin modificaciones en el marcador, Argentina destrabó el partido en el segundo parcial. La apertura llegó a través del córner corto, con una ejecución de arrastrada de Agustina Gorzelany ni bien arrancó el período. La efectiva bombardera capitalizó la primera chance de córner que tuvo el seleccionado de Fernando Ferrara en el partido.

Zoe Díaz intenta llevarse la bocha en la victoria de Argentina ante Irlanda

Apenas tres minutos más tarde llegó el segundo grito. El conjunto albiceleste se hizo incontenible y atacó masivamente rumbo al círculo irlandés. Y con esa actitud ofensiva, Sofía Cairo recuperó la bocha sobre el sector derecho para asistir a Brisa Bruggesser, quien conectó de manera algo defectuosa para establecer el 2-0 antes del descanso.

En el tercer cuarto, el equipo continuó con la presión y el juego en equipo. Una combinación ofensiva entre Alonso, Granatto y Casas culminó en el palo de Julieta Jankunas, quien definió cruzado de revés para la tercera conquista. La ampliación de la ventaja llegó nuevamente desde el fijo: Majo Granatto desvió un arrastre de Gorzelany para poner el 4-0.

Del otro lado del mundo, Las Leonas arrancaron de la mejor manera en 2026

Ya en el último cuarto, Sofía Toccalino envió una bocha dividida al área que Lara Casas capitalizó para sellar la goleada con un remate de push desde el piso y con la pelota viajando hacia el techo del arco. La jugada fue varias veces revisada por el video referral por considerar que la bocha había impactado en el cuerpo de la jugadora antes del disparo, pero luego se constató de que hubo solo un toque previo válido con el palo.

Sobre el cierre del partido, Cristina Cosentino neutralizó la única situación clara de peligro generada por Irlanda y, sin mas sobresaltos, las Leonas se llevaron el triunfo en el primer partido del 2026.

El seleccionado volverá a jugar este miércoles 11 de febrero a las 5:30 (hora argentina) frente al conjunto local, Australia, en la continuidad de la Pro League 2025-26. cabe recordar que Argentina había jugado la primera serie en Santiago del Estero ante Alemania y Países Bajos, con una victoria, un empate y un punto bonus. Quedó un partido pendiente ante las neerlandesas, que podría disputarse en la ventana de junio.

Formación de Argentina: Cristina Cosentino, Valentina Raposo, Agustina Gorzelany, Sofía Toccalino, Sofía Cairó, Agostina Alonso, Victoria Miranda, Eugenia Trinchinetti, María José Granatto, Julieta Jankunas, Lara Casas. Suplentes: Mercedes Artola, Milagros Alastra, Paula Ortiz, Victoria Granatto, Zoe Díaz, Brisa Bruggesser, Victoria Sauze. DT: Fernando Ferrara

