Las Leonas vencieron a Australia por 1 a 0 y siguen con la senda victoriosa en la Pro League

Las Leonas sumaron su segunda victoria consecutiva en la ventana de la FIH Pro League en Hobart. Tras la goleada 5-0 ante Irlanda en el debut, el seleccionado nacional superó 1-0 a Australia en el Tasmania Hockey Centre. El único tanto del encuentro fue convertido por Agustina Gorzelany, quien alcanzó los 150 partidos internacionales vistiendo la camiseta argentina.

Es un gran arranque del año, porque el equipo de Fernando Ferrara venía envalentonado con el triunfo ante las irlandesas, y en esta oportunidad dio cuenta de las siempre difíciles Hockeyroos, y en su casa. Los números son redondos: dos triunfos consecutivos, la valla invicta y la mirada puesta de nuevo en Irlanda, rival del viernes en esta ventana de la Pro League.

Victoria Granatto defiende la bocha ante una australiana

El desarrollo del juego ante Australia fue cerrado desde el inicio. Durante el primer cuarto, ambos equipos dispusieron de oportunidades desde el córner corto, pero no lograron quebrar el cero. La paridad se mantuvo en el segundo parcial, con un trámite trabado y pocas situaciones claras, salvo un fijo a favor de Argentina que no pudo ser capitalizado.

La apertura del marcador llegó en el tercer cuarto a través de una jugada preparada en el córner corto. Valentina Raposo ejecutó una maniobra de distracción, “la colgadita”, y asistió a Agustina Gorzelany, quien definió para establecer el 1-0. Fue un alivio para el conjunto argentino, porque hasta allí, cuando restaban seis minutos para que concluyera el tercer capítulo, había dejado pasar seis oportunidades de córner corto.

El gol argentino anotado desde el fijo había nacido a partir de una gran presión de Zoe Díaz sobre la defensa australiana; la delantera robó la bocha, remató ante la arquera y de inmediato recibió la falta de Dolkens. entonces allí apareció Gorzelany, hija de un excombatiente de Malvinas, que marcó el gol decisivo en la noche de Hobart.

Agos Alonso ⭐️



La capitana de las Leonas fue elegida figura del partido en el encuentro ante Australia. pic.twitter.com/yOXgn4xRYq — Argentina Hockey (@ArgFieldHockey) February 11, 2026

En el último cuarto, Argentina buscó ampliar la ventaja nuevamente desde el fijo, con ejecuciones de Raposo y Gorzelany que fueron contenidas por la defensa australiana. Sobre el final, Australia presionó en busca del empate y consiguió un córner corto a falta de un minuto, pero la defensa argentina neutralizó el peligro para asegurar los puntos.

Las Leonas volverán a jugar este viernes 13 de febrero a las 05:30 hs (hora argentina) frente a Irlanda, en lo que será su tercer compromiso en esta ventana. El partido se podrá ver por la pantalla de ESPN 2 y Disney+ (Plan Premium).

Lo que viene en Hobart