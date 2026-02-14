Las Leonas vencieron a Australia y terminaron con cuatro triunfos la ventana de la Pro League

Las Leonas continuaron este sábado en estado de gracias y cerraron con otro triunfo, el cuarto consecutivo, la ventana de la Pro League 2025/26: en Hobarth, vencieron a Australia, las anfitrionas, por 3 a 0, con goles de Zoe Díaz, Eugenia Trinchinetti y Agustina Gorzelany.

Sin brillar y con pasajes de juego por debajo de lo habitual, Argentina hizo lo que tenía que hacer: ganar. Ante rivales de peso y en un contexto exigente, el seleccionado sacó adelante los cuatro compromisos de la ventana y se llevó un pleno de 12 puntos que cotiza alto pensando en lo que viene. Con la primera parte del calendario ya en los libros, Las Leonas se acomodan en el tercer escalón de la tabla con 17 unidades, tras siete presentaciones (y un cruce pendiente frente a Países Bajos), con un balance de cinco victorias, un empate con bonus y una sola caída. La próxima cita será la doble ventana de junio.

Las Leonas vencieron a Australia por 3 a 0 en la Pro League @fihockey

Países Bajos lidera las posiciones con 21 puntos al igual que Bélgica, pero con un partido menos, el que debe ante la Argentina. Las Leonas están terceras con 17. En la próxima ventana, la selección nacional se medirá dos veces con China (13 y 21 de junio), dos con Bélgica (14 y 20), dos con España (23 y 26) y dos con Inglaterra (25 y 28). Todavía resta saber cuándo se disputará el partido pendiente ante Países Bajos.

El primer tanto llegó a los 17 minutos; tras la presión y una buena recuperación del conjunto argentino la acción colectiva terminó con la definición de Zoé Díaz. Luego hubo dominio argentino aunque sin situaciones, hasta que llegó el segundo grito, cerca del final del tercer cuarto, a través de Eugenia Trinchinetti, que recibió pase de Sofía Cairó, eludió a Aleisha Power, la arquera rival, y definió sin complicaciones.

Eugenia Trinchinetti ya dejó en el camino a la arquera australiana y se prepara para anotar el segundo gol de las Leonas @fihockey

Agustina Gorzelany, en el comienzo del último cuarto, hizo lo que mejor sabe: ponerle su rúbrica a un córner corto para, de esta manera, redondear el triunfo de Argentina.

Las titulares del equipo que conduce Fernando Ferrara fueron Cristina Cosentino, Valentina Raposo, Agustina Gorzelany, Sofía Toccalino, Sofía Cairo, Agostina Alonso, Juana Castellaro, Eugenia Trinchinetti, Majo Granatto, Julieta Jankunas y Lara Casas. Estuvieron como suplentes Mercedes Artola, Milagros Alastra, Victoria Miranda, Paula Ortiz, Victoria Granatto, Zoe Diaz y Brisa Brugesser.

Los goles del triunfo de las Leonas

El turno de los Leones

Para la selección argentina de varones las cosas no están tan sencillas. La ventana de febrero ha sido irregular para los Leones, que perdieron sus dos partidos ante Bélgica (3-5 y 2-5) y golearon a India por 8 a 9. Justamente contra este rival volverán a encontrarse este domingo, desde las 11 de nuestro país, en el último encuentro de la ventana de febrero.

El equipo que conduce Lucas Rey marcha cuarto en la tabla con 14 puntos, a 5 del líder, Bélgica, su gran verdugo en esta semana. Para la doble ventana de junio, los rivales de Argentina serán Inglaterra, Alemania, España y Australia.