Lucina von der Heyde recibió la habilitación y cambia de selección: deja las Leonas y jugará en Alemania

Lucina von der Heyde ya puede ser convocada a la selección alemana. Tal como lo adelantó LA NACION hace unos días, la oficialización del cambio estaba al caer y así lo anunció la Federación de Hockey de ese país este viernes. De esta manera, la jugadora misionera de 28 años, una de las más talentosas que surgieron en el país en los últimos años y quien brilló con las Leonas desde muy joven, tiene permiso para representar desde el 5 de marzo a otra potencia de este deporte: Alemania. La fecha señalada no es azarosa. Corresponde al cumplimiento de los tres años efectivos sin vestir otra camiseta, requisito fundamental que impone la Federación Internacional (FIH) para otorgar la modificación de nacionalidad. Su último partido con la Argentina fue el 5 de marzo, por la Pro League 2022-2023, ante Estados Unidos.

“Fue una decisión difícil que requirió de mucha reflexión, pero estoy muy agradecida por la oportunidad que me dieron”, le dijo Luchi a la página oficial del hockey alemán que le dio la bienvenida. Y agregó: “Desde el primer día, tanto el equipo como el cuerpo técnico (encabezado por la legendaria jugadora neerlandesa Janneke Schopman) me dieron un cálido recibimiento y me hicieron sentir como en casa, lo cual fue muy importante para mí. Tenía muchas ganas de volver a jugar a este nivel y estoy deseando afrontar los retos que me esperan”.

Lucina von der Heyde tomó la decisión de representar a Alemania tras idas y vueltas con los cuerpos técnicos de las Leonas Instagram

Von der Heyde, quien surgió como jugadora en “la tierra colorada” de su provincia, como ella suele describirlo, fue descubierta por Sergio Vigil y desarrolló su carrera entre River y las primeras convocatorias a los seleccionados argentinos juveniles hasta debutar con las Leonas a los 18 años, misma temporada en la que se convirtió en olímpica con el seleccionado mayor. Sin embargo, desde hace ocho años reside en Mannheim, Alemania, y juega en el club homónimo de esa ciudad con el que es, entre tanto, subcampeona europea.

Desde entonces y a raíz de la exigencia de los cuerpos técnicos de las Leonas de que las convocadas esten en el país para entrenar la mayor parte del tiempo, su historia con el seleccionado entró en un laberinto de idas y vueltas. Desde fines de 2025 tendría totalmente decidido el cambio de nacionalidad para volver al primer plano internacional. De hecho, mientras esperaba la habilitación de la FIH, ya estaba de gira con el equipo alemán por Sudáfrica.

“Siempre daré lo mejor para representar a este equipo con gran compromiso y respeto. Además, llevo muchos años jugando en Alemania, conozco bien su cultura y me identifico plenamente con la filosofía de juego y el sistema propuesto”, cerró la talentosa jugadora, que puede ocupar posiciones en el mediocampo, en la defensa, y que tiene una notable lectura de juego y liderazgo dentro de la cancha.

Luchi von der Heyde es talentosa, polifuncional y líder natural dentro de la cancha; en las Leonas jugó más de 100 partidos @argfieldhockey

Esas mismas condiciones, también las destacó Schopman en la bienvenida de este viernes: “A todos les encantaría tener a una jugadora como Luchi von der Heyde en su equipo. La conozco desde hace 10 años y ya era muy buena por aquel entonces. Llevamos unos meses en contacto y lleva mucho tiempo viviendo en Alemania, conoce a muchas jugadoras de Danas (apodo de la selección teutona) y está familiarizada con la cultura alemana. Creemos que encajará a la perfección en nuestro equipo y estamos encantados de tenerla”.

Una historia de idas y vueltas

Lucina von der Heyde, una de las últimas grandes apariciones del hockey argentino en (al menos) los últimos 10 años y elegida en 2018 como Mejor Jugadora del Mundo Sub 23 por parte de la Federación Internacional de Hockey (FIH) dejará de lado la camiseta de las Leonas y jugará para la selección alemana. La misionera tomó la decisión tras tres años alejada de la selección argentina.

El caso recuerda de inmediato el de Gonzalo Acha Peillat, quien después de ser campeón olímpico con los Leones y de renunciar al seleccionado argentino por diferencias con el entrenador Carlos Retegui, dirigentes y compañeros, pasó a vestir los colores del seleccionado teutón. Esa situación, que estuvo algo desapercibida cuando enfrentó a la Argentina en el marco de la FIH Pro League, el certamen anual de selecciones, explotó en los últimos Juegos Olímpicos de París 2024. Es que Peillat, gritó con furia y desahogo un gol que le hizo a los Leones y la bronca del público no se hizo esperar. Encima él, en zona mixta, hecho más nafta al fuego: “Hay que hacer un poco mente fría y seguir para adelante. Al final, es mi vida. Al que le gusta, bien, y al que no le gusta, sorry... Como dijo Maradona, que la sigan chupando”, declaró.

Enre otras cosas, Lucina von der Heyde es subcampeona de Europa con mannheimer

El de Peillat no fue el único antecedente en este sentido: como él, Joaquín Menini (también campeón olímpico en Río de Janeiro 2026) pasó a vestir la camiseta de España; Joaquín Coelho la de Portugal; Guillermo Schickendantz la de Italia; Julián Blaszkiewich la de Polonia, y Bárbara Borgia y Lara Oviedo, enre otras, también para Italia. El caso de Von der Heyde es el más resonante ya que Borgia y Oviedo, por ejemplo, apenas disputaron cuatro partidos con el seleccionado mayor, a diferencia de Luchi que pasó el cententar y ganó cuatro títulos, el más importante el del Champions Thopy 2016, lo que le valió ser convocada, muy joven, a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 en los que también estuvo su compañera de Leoncitas María José Granatto. Justamente al final de esa temporada la misionera fue campeona del mundo junior, capitana, pilar y figura de ese equipo de Leoncitas que dirigía Agustín Corradini, en el Mundial de Chile disputado en noviembre.

Las buenas actuaciones de Von der Heyde, a quien se llegó a comparar en sus inicios con la legendaria Cecilia Rognoni, por condiciones y carácter, le valieron ser elegida como la Mejor Jugadora del Mundo Juniors por parte de la FIH, el mismo galardón que en mayores ganó ocho veces Luciana Aymar. Sin embargo, en 2019 llegó el primer cimbonazo de Luchi con las Leonas, cuando se bajó del equipo en la previa de los Juegos Panamericanos de Lima, clasificatorios a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, entonces con la conducción de Retegui.

Von der Heyde juega en Alemania con otras ex-Leonas, Florencia y Agustina Habif

Según pudo averiguar la NACION, Fernando Ferrara, quien sucedió al Chapa tras esos Juegos Olímpicos que se realizaron en 2021 por la postergación a la que obligó la pandemia del Covid-19, llamó a Von der Heyde para saber su disposición ante la intención de sumarla nuevamente a Las Leonas. Tras ello, una nueva propuesta llegó pos Mundial 2022 y Pro League 2021-2022, torneos en los que la Argentina fue subcampeona y campeona, respectivamente. Y ahí se concretó la vuelta de Luchi, que jugó 12 partidos y anotó un gol en la Pro League 2022-2023 y volvió a bajarse en la antesala de los Juegos Panamericanos de Santiago cuya preparación extensa requería a las jugadoras entrenando en el país.

Una nueva propuesta llegó tras París 2024 y otra vez primaron la indecisión y los entredichos mediáticos con Fernando Ferrara. Ella argumentó que él no le dio el tiempo suficiente para pensar; él, que ella no le contestaba. Lo concreto es que el cuerpo técnico habría esperado su confirmación hasta el último día previo a la lista de la Pro League 2024-2025. Sin respuestas.

Lucina von der Heyde disputó Juegos Olímpicos y Mundial con Argentina; probablemente lo hará también con Alemania World Sport Pics / A_PURA_FOTO�

Ante tantas idas y vueltas y sobre todo, al acuerdo que rige en las Leonas desde hace muchos años de que tienen que residir en el país en la previa de los torneos más importantes, especialmente Mundial (como hay este año entre agosto y septiemre) y Juegos Olímpicos, Von der Heyde decidió cambiar de vereda. Su idea de seguir viviendo todo el año en Europa chocó con el deseo de volver a las Leonas y por eso aceptó la propuesta de Alemania para vestir sus colores.

A diferencia de lo que ocurrió en otros casos de “traspaso” entre selecciones, Von der Heyde sí tiene pasado directo con el país que va a representar. Su bisabuelo Ludovico llegó desde Hamburgo en tiempos de guerra. Y con él, echó raíces el gran árbol genealógico de la familia Von der Heyde, desde Brasil hasta Argentina. Ella vive en Mannheim desde 2018 y juega en el mismo club en el que también están Peillat y las hermanas Florencia y Agustina Habif, también ex-Leonas.

Para el seleccionado argentino, la baja de la misionera es resonante. Si bien no jugaba en las Leonas desde hacía tres años (y este es el tiempo que debe transurrir sí o sí para cambiar de equipo), la decisión impacta en el ambiente por sus condiciones conocidas, de enorme jerarquía y polifuncionalidad. Sergio Vigil solía decir que tiene “manos pensantes”. El tiempo terminará de demostrar cómo sigue esta historia.