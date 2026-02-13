Las Leonas vencieron a Irlanda y sumaron su tercer triunfo consecutivo en la Pro League

Las Leonas superaron a Irlanda por 2 a 1 en una nueva presentación por la FIH Pro League y encadenaron su tercera victoria consecutiva en el certamen. El equipo dirigido por Fernando Ferrara revirtió un inicio adverso y encontró respuestas en momentos decisivos a través de Majo Granatto y Agustina Gorzelany para sostener su crecimiento en la competencia internacional.

El encuentro comenzó cuesta arriba para la Argentina. Irlanda salió con mayor intensidad y, antes de los dos minutos, generó una situación clara tras una recepción aérea fallida en la defensa albiceleste. Sarah Torrans quedó de frente al arco, pero Mercedes Artola respondió con solvencia en dos intervenciones consecutivas. La jugada derivó en un córner corto que Michelle Carrey capitalizó a los 2 minutos para abrir el marcador en favor del conjunto europeo.

El impacto obligó a una reacción que no resultó inmediata. Al seleccionado le costó afirmarse en la posesión y progresar con fluidez. Sin embargo, antes del cierre del primer cuarto logró equilibrar el desarrollo. Eugenia Trinchinetti inició una acción veloz que continuó Agostina Alonso por el sector externo. La capitana filtró la bocha hacia el área y Juana Castellaro asistió con un push preciso a Granatto. La delantera, tras girar de espaldas al arco, definió de revés cruzado a los 15 minutos y estableció la igualdad.

El partido fue parejo y disputado, como se reflejó en el marcador FIHProLeague

El segundo cuarto ofreció un trámite más trabado. La Argentina no consiguió sostener un ritmo que le permitiera vulnerar a su rival con continuidad, mientras Irlanda optó por un planteo más conservador, atento a la réplica. La única ocasión concreta surgió a 17 segundos del descanso, con el primer córner corto para el conjunto nacional. Tras una ejecución que no prosperó, Valentina Raposo intentó desde la segunda jugada, pero su remate no encontró destino de red.

Después del entretiempo, el equipo mostró otra determinación. Con mayor control territorial y decisión en el círculo rival, inclinó la balanza a su favor. La ventaja llegó a los 37 minutos, desde una vía conocida: el córner corto de Gorzelany. La arrastrada de la defensora resultó inatajable y marcó el 2 a 1 que terminaría por definir el desarrollo.

En el último tramo, la Argentina buscó ampliar la diferencia y administrar la posesión para evitar sobresaltos. Irlanda intentó inquietar a Artola, aunque sin profundidad. El conjunto albiceleste no desplegó su habitual supremacía ante rivales de esta jerarquía, pero cumplió con el objetivo central: sumar de a tres y consolidarse en la tabla.

Resumen del partido de las Leonas

Ferrara dispuso la siguiente formación: Mercedes Artola; Valentina Raposo, Agustina Gorzelany, Sofía Toccalino, Sofía Cairó; Agostina Alonso, Victoria Sauze, Eugenia Trinchinetti; Majo Granatto, Julieta Jankunas y Lara Casas. Ingresaron Cosentino, Paula Ortiz, Juana Castellaro, Victoria Falasco, Zoe Díaz y Victoria Granatto.

El seleccionado femenino cerrará esta ventana ante Australia, el sábado 14 desde las 3.30 de la mañana, con la intención de extender su racha y afianzar su protagonismo en la competencia.

Los Leones no pudieron con Bélgica

El seleccionado mayor masculino perdió nuevamente con Bélgica FIHProLeague

En la rama masculina, los Leones cayeron 5 a 2 frente a Bélgica en la tercera jornada de la segunda ventana de la FIH Pro League, disputada en India. Al igual que en el primer cruce ante el conjunto europeo —que terminó 5-3—, el conjunto dirigido por Lucas Rey comenzó en ventaja, pero no logró sostenerla ante la eficacia del líder del certamen.

La Argentina llegaba fortalecida tras la goleada 8 a 0 sobre India, aunque el examen ante el puntero volvió a exponer diferencias. Tomás Domene y Lucas Martínez marcaron para el seleccionado nacional, que con el correr de los minutos perdió control territorial y sufrió la presión alta de su rival.

Bélgica construyó el triunfo a partir de su contundencia en los córneres cortos y su jerarquía individual. Alexander Hendrickx anotó en dos ocasiones por esa vía, mientras que Tobias Biekens, Arthur De Slooven y Roman Duvekot completaron el marcador. El conjunto europeo capitalizó cada desajuste defensivo y terminó por imponer condiciones en los momentos decisivos.

Resumen de la derrota de los Leones

Con este resultado, Bélgica se afirma en la cima de la tabla con 19 puntos, producto de seis victorias y un empate en siete presentaciones. Los Leones, en tanto, permanecen en el cuarto puesto con 14 unidades, tras cuatro triunfos, un empate con punto bonus y dos derrotas, ambas frente al seleccionado belga.

El equipo nacional cerrará esta ventana el domingo 15 ante India, desde las 11 de la mañana, con la oportunidad de recuperar terreno antes de la próxima etapa del calendario internacional.