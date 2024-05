San Fernando A y Lomas no aflojan el ritmo en los Metropolitanos de hockey

Escuchar

Nada cambia. Se suman las victorias y los dos punteros de los Torneos Metropolitanos mantienen el objetivo de terminar con el número 1 de la fase regular. Tanto San Fernando A como Lomas, en caballeros y damas respectivamente, no aflojan el ritmo. Podrán ganar con más o menos sufrimiento. Pero ganan. Y sigue arriba. San Fernando A goleó y mantuvo sus dos puntos de ventaja sobre Banco Provincia, que también ganó; y Lomas, que se impuso por la mínima diferencia, amplió a cinco unidades su diferencia sobre Santa Bárbara, que empató.

Entre los hombres se destacó el 4 a 2 en su cancha de San Fernando A sobre Ciudad A, que navega por la mitad de la tabla. Banco Provincia, también como local, venció al duro Ducilo por 2 a 1. Además, Banco Desarrollo sigue firme tras su 1 a 0 en su campo frente a San Fernando B, Hurling aplastó al campeón Mitre -que no levanta- por 6 a 1, Santa Bárbara y Lomas igualaron 1 a 1 en Manuel Gonnet y en La Plata, Gimnasia y Esgrima derrotó a Universitario por 3 a 2. Con estos resultados es interesante, y aunque sólo hayan pasado ocho fechas, la lucha por los playoffs porque hay ocho equipos, del cuarto al 11°, separados por apenas cuatro puntos.

Un partido muy importante para ambos se dio entre Ciudad B y Quilmes. Lo de importante tiene que ver con que los dos llegaron al domingo empatados en el último lugar. Por eso pusieron todo para conseguir tres puntos vitales. La visita, que terminó ganando por 2 a 1, contó con los refuerzos de los neerlandeses Gip Ghijseis y Nicolaas Bunker y la reincorporación de Juan Saladino, nada menos que uno de los campeones olímpicos de Río de Janeiro 2016.

Tras un primer cuarto muy parejo, a sólo dos minutos del cierre Jeremías Boutet rompió el equilibrio y con su arrastrada en el corner corto puso en ventaja a Ciudad B. Si bien Quilmes presionó y tuvo varios cortos para llegar al empate, no pudo llegar al gol; mientras tanto, del otro lado Colella respondió muy bien dos veces para que el adversario no ampliara la diferencia. Presionó el perdedor pero no logró marcar y se fue al descanso con una ventaja demasiado corta para lo que había hecho.

En la segunda parte y a pesar de estar con un jugador menos, Quilmes fue más protagonista. Y llegó a la chance de igualar con un penal. Pero Minguez adivinó el disparo de Altube y todo siguió igual cuando la pelota se estrelló en el poste. El propio Lucas Altube tuvo su revancha enseguida con otro penal. Fue a los 9 minutos y por fin llegó el 1-1. Durante ese tercer cuarto Quilmes se le fue encima al rival pero la defensa de Ciudad B bancó la parada. Y ya sobre el final se animaron los dos. Entonces el partido se transformó en un ida y vuelta frenético. En los últimos cinco minutos lo tuvo primera Ciudad B y a los 29 Ignacio Nepote puso el resultado final con una arrastrada que le permitió a su equipo salir del fondo y mirar la tabla y el futuro desde otro lado.

El grito de gol de Quilmes vs. Ciudad B, en el Metropolitano de hockey masculino G.Mabromata

Por el lado de las mujeres, Lomas conservó su invicto y ratificó su superioridad. Ya son siete triunfos y sólo un empate en ocho presentaciones y aún cuando no es abrumador su dominio, se va con los tres puntos. De visitante derrotó al colista Vélez por 1 a 0 y aprovechó el 3 a 3 de SIC-que pelea abajo- y Santa Bárbara para escaparse aún más en la tabla. Además, Banco Provincia le ganó a River por 1 a 0 como visitante, en Quilmes el local goleó a San Lorenzo por 5 a 1, Ciudad venció a St. Catherine’s por 3 a 2 como visitante y en Palermo, Gimnasia y Esgrima igualó 2 a 2 con Italiano.

Pero el partido de la fecha lo ofrecieron Arquitectura y San Fernando. El primero busca ratificar todo lo bueno hecho el año pasado (y está cumpliendo con ese objetivo) y el campeón necesita no perderle pisada a Lomas, su gran adversario.

El primer cuarto pasó de largo aunque San Fernando tuvo el control del juego durante el 90 por ciento del período más allá de que sobre el final Arquitectura estuvo cerca de abrir el marcador con una seguidilla de cuatro cortos. Tras el 0-0 de esos primeros 15 minutos, el resultado recién pudo haberse modificado a los 25 cuando Piccardo (la goleadora del Metro) tuvo una chance muy clara que no concretó. Hasta que recién a los 29 minutos llegó el primer grito de la fría tarde de domingo: Andrada le pegó en el corto y el desvío de Constanza Pérez puso el 1-0. No duró nada la alegría para Arquitectura porque apenas 40 segundos más tarde San Fernando devolvió con la misma acción: en el corto no falló Alina Piccardo que estableció el 1-1 para celebrar por octava vez en el torneo.

El tercer cuarto fue más de ida y vuelta y esa intensidad no les permitió ser tan efectivos a los dos. Hasta que en un encuentro tan parejo y cerrado siempre tiene que aparecer alguien diferente. Y esa jugadora fue Alina Piccardo, que selló el 2 a 1 final. No con el corto sino en una gran jugada individual que le permitió marcar su noveno tanto en el campeonato para que San Fernando trepe a la tercera posición.

LA NACION

