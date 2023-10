escuchar

Cuando Sofía Cairó se refiere a la selección argentina de hockey sobre césped habla “de Las Leonas” en tercera persona. Nunca dice nosotras, aunque es parte del plantel del primer equipo nacional desde 2022, y durante los dos últimos años participó en varias de las fechas de la FIH Pro League 2022/2023, en la que obtuvieron un segundo puesto detrás del equipo campeón olímpico y mundial, Países Bajos.

“Cuando veía los partidos de Las Leonas, para mí era como estar mirando una película. Nunca me imaginé llegar a jugar en la selección. Todo se fue dando de a poco y me cuesta creer que soy una de ellas. Es un sueño pensar que soy parte del grupo que va a jugar los Juegos Panamericanos”, le dice a LA NACION, Sofía Cairó.

Sofía Cairó jugando para Las Leonas durante la fecha de la Pro League que se disputó en Alemania en 2022

“Hasta no hace mucho tiempo íbamos a ver los partidos con mi mamá, pagábamos la entrada y estábamos en la tribuna alentando. Hoy juego con las chicas que eran mis ídolas y más de una vez pienso: ¡Qué loco lo que me está pasando!”, cuenta Sofía, de 21 años.

El martes 26 de septiembre la CAH (Confederación Argentina de Hockey), dio a conocer el listado de las 16 jugadoras y las dos suplentes que conforman el plantel de Las Leonas que participarán en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023. La selección argentina va en busca del título que le otorgará al ganador un lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024, en un certamen que se disputará en el Estadio Nacional y se jugará del 25 de octubre al 4 de noviembre.

El Chile de Cachito Vigil, la selección denominada como “Las Diablas”, aparece como máximo contendiente del equipo de Fernando Ferrara en busca del pasaje. “Aquel día, Después del entrenamiento de la mañana, el director técnico nos reunió a todas en una gran ronda y, luego de explicar lo difícil que era ese momento para él, pensando en las que se quedaban afuera, comenzó a decir los nombres. Cuando escuché mi apellido me emocioné y quedé en shock”, asegura Sofía, que debutó en mayo de 2022 en la fecha que Las Leonas disputaron por la Pro League en Valencia frente a España.

Sofía jugando para el Club y Biblioteca Mariano Moreno

La conformación de la lista de jugadoras para los Panamericanos fue especialmente exigente porque está integrada por, solo 16 jugadoras y dos suplentes, a diferencia del grupo que participó en la FIH Pro League, que era de 22. Este escenario, a priori le dejaba pocas chances a Sofía, que es una de las jugadores más jóvenes del plantel, pero su buen desempeño en el Mundial Juvenil de Sudáfrica en 2022 y sus incursiones en la FIH Pro League le abrieron la puerta. “Ahora el objetivo son los Juegos Panamericanos y después el Mundial Juvenil que también se jugará en Chile en noviembre. Estar en los Juegos Olímpicos de París era un sueño demasiado lejano, pero ahora que estoy en el plantel, la idea me empieza a dar vueltas en la cabeza”, afirma la volante de Las Leonas.

Desde un club del conurbano

Su llegada a la selección de hockey tuvo un recorrido diferente al habitual, porque juega en Mariano Moreno, un modesto club del Gran Buenos Aires que hasta 2019 participó en la división D, y hoy lidera una de las zonas de la C, la tercera categoría del hockey. Las posibilidades de mostrar su juego y sus condiciones eran limitadas, jugando en un club que la tiene como la primera representante en integrar la selección nacional.

Sofía Cairó durante los Panamericanos Odesur, en Asunción Paraguay

El primer paso para mostrar sus cualidades fue en 2016, cuando la Asociación de Buenos Aires realizó una convocatoria masiva para conformar la selección juvenil provincial e invitó a dos jugadoras de cada club a una prueba: “Eramos como 300 chicas y en ese momento pensé que era imposible que alguien nos viera, pero al rato de estar jugando se me acercó un entrenador y me preguntó mi nombre y mi club. A la semana siguiente volvieron a llamarme y en esa segunda oportunidad ya éramos muchas menos”, explica Sofía, que a partir de allí fue parte de las distintas instancias juveniles del seleccionado de Buenos Aires.

En 2019, mientras disputaba la final del torneo nacional Sub 18 con la selección bonaerense, el actual entrenador de Las Leonas, Fernando Ferrara, que en ese momento estaba a cargo de Las Leoncitas, puso su mirada en esa mediocampista alta y con enorme despliegue físico, y la convocó a la selección juvenil.

Sofía Cairó, la sexta de izquierda a derecha en la fila superior, en la Copa Panamericana Junior donde obtuvieron el segundo puesto Instagram

A partir del llamado de Ferrara se convirtió en uno de los pilares de las Leoncitas y participó en varios torneos internacionales apuntando al Mundial de Sudáfrica, que inicialmente estaba agendado para 2021 y que por la pandemia se corrió al año siguiente, pero con algunos obstáculos en el camino.

“Mi mayor frustración deportiva fue en 2021, cuando viajábamos con Las Leoncitas desde Mendoza a Chile a disputar el Panamericano juvenil que otorgaba la plaza para el Mundial de Sudáfrica. Quedamos aislados en cuarentena en Mendoza porque detectaron positivos de Covid. No pudimos disputar el torneo, que se jugó sin nosotras, lo que nos dejaba fuera del Mundial después de mucha preparación”, explica Sofía acerca del traspié, a pesar de que luego obtuvieron una plaza para el Mundial y pudieron estar presentes en Sudáfrica, cuando la FIH decidió invitar al conjunto argentino por ranking y mérito deportivo.

Sofía tuvo la chance de cambiar de club y mudarse a una institución con más exposición, pero eso nunca estuvo en sus planes: “Lo más difícil era lograr que me vean y tuve la suerte de que ocurriera cuando era más chica. Tuve la suerte de que se me abrió una oportunidad en la selección juvenil y después de Las Leonas. Durante todo este tiempo me ofrecieron irme a otros clubes, pero para mí nunca fue una opción. En el club están mis amigas, mi familia y no se me pasa por la cabeza jugar en otro lugar que no sea Mariano Moreno. Uno de mis sueños es volver ascender con mi club”, afirma la número 20 de la selección argentina de hockey.

La exigencia del primer nivel

En los últimos tres años, Sofía participó del proceso de preparación para los torneos que disputó la selección juvenil primero y luego con Las Leonas. Esto le demandó una dedicación casi exclusiva, porque dependiendo de la proximidad de las competencias que disputaron, los entrenamientos fueron diarios y muchos días en doble turno. Además se suma la participación en su club, que nunca abandonó y su estudio universitario. “Tuve que cambiar de colegio porque donde iba no me permitían faltar cuando tenía convocatorias para jugar y para los entrenamientos. Esto comenzó a generarme problemas y con mi familia decidimos cambiarme a un colegio donde me dieron la oportunidad de un esquema un poco más flexible”, cuenta Sofía que estudia publicidad en la Universidad de Palermo y eligió la modalidad virtual que le permite adecuar sus horarios a la exigencia del entrenamiento y el calendario de torneos con Las Leonas, luego de un intento fallido por estudiar ingeniería en alimentos. “Es una carrera que me obligaba a una presencialidad que es incompatible con el hockey y preferí elegir otra cosa que puedo hacer en paralelo”, sostiene Sofía, convencida de que su participación en la selección es su prioridad.

El 26 de octubre, Las Leonas enfrentarán a Uruguay y comenzarán a transitar el camino que las puede llevar a París. Sofía Cairó será una de las 16 jugadoras que buscarán darle continuidad a una historia de gloria que comenzó a construirse el 29 de septiembre del 2000, en los Juegos Olímpicos de Sydney con la obtención de la medalla de plata. Una jugadora que abre una ventana de esperanza para tantas chicas que se alimentan un sueño desde un club chico del Gran Buenos Aires.