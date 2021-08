Tokio 2020. Mil problemas y aisladas del mundo: los contratiempos de las Leonas para llegar a la medalla

TOKIO.- Por supuesto que el final es doloroso. Por muchos motivos. Porque otra vez fue contra Países Bajos, el verdugo infranqueable. Y porque se sigue negando el único título que le falta a las Leonas. Que se treparon a la cima de cada certamen oficial que exista en el planeta, pero a las que se les niega, por ahora, esa medalla dorada. Ese llanto de Belen Succi conmueve. Sus compañeras la contienen, se abrazan. Las lágrimas se repiten, pero no hay reproches ni cuentas pendientes en estos inolvidables Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Esa rueda final, esa comunión, es la señal. Juntas llegaron hasta aquí, juntas volverán a intentarlo en el futuro.

Deberán asimilarlo, llorar, procesarlo y dejarlo atrás, para volver a empezar. Como lo han hecho otras veces. Y en el momento de calma, después del fervor y la adrenalina que despierta la competencia, las pasiones darán lugar al pensamiento frío, el que dejará valorar esta medalla de plata como si fuera una de oro por todos los contratiempos que el equipo atravesó para llegar a esta conquista. Como nunca la selección estuvo en inferioridad de condiciones y con limitantes inevitables por culpa de la pandemia. Que perjudicaron a todos, pero más aún a los países que geográficamente no lograron conectarse con la elite.

Los Juegos Olímpicos –también los Panamericanos- suelen ser terreno fértil para esgrimir excusas cuando las cosas no terminan saliendo bien. A lo largo del tiempo, atletas individuales y selecciones han encontrado motivos para explicar derrotas o malos rendimientos, entre falta de apoyos económicos y contingencias deportivas. La historia de siempre. Pero en este caso, los padecimientos organizativos de ambos equipos de hockey sobre césped fueron absolutamente comprobables, todo a partir de los desajustes del calendario que provocó el coronavirus.

El peligro siempre latente del virus por todo el mundo terminó aislando a las Leonas de la competencia fuerte en Europa, Asia y Oceanía, con lo que se privaron de tener el roce necesario en la recta final de los Juegos. Y no hubo gira en los Estados Unidos o concentración en el país que pudiera reemplazar los encuentros cancelados de la Pro League, justamente ante los rivales que se encontrarían luego en Tokio 2020.

Los momentos de mayor complicación fueron, naturalmente en 2020. Con la competencia interna cancelada, se consiguió una concentración en Pinamar, en agosto, cuando ocurrieron las escenas de “los mil médanos”, que se hicieron virales por las menciones del Chapa Retegui en las arengas.

Luego en cuanto a concentraciones, lo más cercano en el tiempo fue una preparación conjunta, entre Leones y Leonas, realizada entre el 3 y el 16 de febrero, en Mar del Plata. Antes hubo un par de amistoso contra India. Pero todo ese proceso en el verano y antes de la segunda ola de la pandemia, incluyó también algunas bajas momentáneas por contagios de Covid-19.

En el marco de la concentración que #LasLeonas y #LosLeones se encuentran llevando adelante en Mar del Plata, recibieron la visita de Guillermo Montenegro, Intendente del partido de General Pueyrredón.

La selección disputó el último partido por los puntos el 4 de abril pasado en el Cenard, ante Alemania (4-1), por la FIH Pro League. Después se fueron encadenando las cancelaciones de cotejos oficiales, en sintonía con las categóricas medidas que la Federación Internacional ya venía tomando desde 2020.

Así, el plantel conducido por Carlos Retegui vio cómo se fueron cayendo, una a una, las chances de medirse ante los principales seleccionados: China no pudo venir a la Argentina también en abril, mientras que Gran Bretaña y Bélgica cerraron sus fronteras al mes siguiente, con lo que el conjunto nacional permaneció inactivo, cuando hasta último momento se pensaba que esos viajes eran factibles. De todas maneras, los equipos europeos se mantuvieron en competencia: primero por intermedio de sus ligas locales y sobre todo con el Campeonato Europeo para ambos sexos, que se realizó entre el 4 y el 13 de junio, allí donde animaron la final los Países Bajos y Alemania. “Era algo ilógico, pero intentamos encontrarles solución a esos problemas”, relató Carlos Retegui.

El grupo de las Leonas que se concentró en Mar del Plata en febrero; la pandemia afectó a las argentina mucho más que a las europeas

Todo fue un acumulado de desatinos. En la gira que realizó el equipo en Valencia, como antesala de los Juegos Olímpicos, el fantasma del coronavirus se convirtió ya en una amenaza directa y pareció meterse de lleno en las entrañas de la delegación. Aquellos primeros diez días de julio fueron muy movidos, y no por los cuatro amistosos programados ante España y Alemania. “De repente nos saltaron seis positivos, Santiago Tarazona y Agustín Bugallo de los Leones, la kinesióloga Patricia Fioroni, Sofía Maccari, Eugenia Trinchinetti y yo, y a la noche estarían los resultados del resto”, confesó Retegui, que siguió con la descripción de esas jornadas a puro nervio: “Nos aislaron en el hotel de Valencia e hisoparon a todo el equipo; a esa altura me esperaba otros 10, 12, 15 positivos y ya me imaginaba a los dos planteles de la Argentina afuera de los Juegos Olímpicos. El problema era que había que llegar a Tokio con dos análisis PCR negativos, realizados 96 y 72 horas antes del arribo. Entonces, hubiésemos estado llegando el 28, ya con dos walkover. Fue terrible cómo jugó la cabeza en esos momentos”.

Países Bajos volvió a ser la barrera que privó a la Argentina del oro; pero las Leonas pueden sentirse orgullosas por la actuación que consiguieron en medio de tanta adversidad Santiago Filipuzzi

El escenario mantuvo máxima tensión e incertidumbre. Al otro día volvieron a hisoparse y se comprobó que habían sido falsos positivos. Hasta el 11 de julio siguieron hisopando a la delegación completa y todos dieron negativo, pero estaba latente el miedo de aterrizar en Tokio y que el resultado diera de nuevo positivo para algunos de los integrantes. “El laboratorio se equivocó en aquellos seis análisis y pidió disculpas a través de un comunicado. Encima, yo estaba con todos los síntomas porque me habían aplicado la segunda dosis en Valencia. Aquel 8 de julio estuve ‘al borde la muerte’, porque me hisoparon y saltó el positivo. Todo resultó muy difícil, antes y durante estos Juegos, ya que estás esperando que te toquen el timbre y te vengan a buscar porque el hisopado del día te dio positivo. Lo mismo para jugadores y jugadoras a quienes hisoparon todas las mañanas”.

Finalmente llegaron sanos y salvos a Tokio y tuvieron una campaña irregular en la etapa de grupos, con una dura caída en el debut frente a Nueva Zelanda por 3 a 0 y otro tropiezo ante Australia (2-0) en el cierre de la zona. Después, las Leonas mostraron su estirpe al golear a Alemania por 3 a 0 en los cuartos de final y sacaron adelante un partido complicadísimo en las semifinales ante la India, que planteó un desarrollo muy enrevesado. Con todo lo que atravesaron desde 2020, el mérito de las Leonas de haber alcanzado la final olímpica es mayúsculo, un poder de resiliencia digno de los equipos campeones.