El lapidario análisis de Horacio Pagani sobre Boca: “Es un desastre y no tiene jerarquía”

Desde que Sebastián Battaglia asumió la dirección técnica de Boca, el equipo ganó ocho partidos, empató dos y perdió otros dos en el campeonato argentino. Antes de su arribo, el conjunto xeneize no había conocido la victoria. Además, Boca mostró una leve mejoría en su rendimiento a partir del cambio de entrenador. Sin embargo, frente a rivales de mayor peso, el equipo volvió a mostrar sus costuras. En esa línea, el periodista Horacio Pagani no dudó en calificar a Boca como un equipo “flojo” y “sin jerarquía” .

“Es un desastre. (...) No encuentra la forma de ser un equipo seguro, protagonista y continuado. No se sabe cómo juega”, añadió. A su vez, indicó que el club xeneize está “arruinando uno por uno” a los jugadores surgidos en las inferiores del club porque “los ponen” en primera “y no les dan continuidad”. Y puso como ejemplo a Alan Varela y Aaron Molinas.

Vélez derrotó a Boca por 2 a 0 Mauro Alfieri - LA NACION

Al mismo tiempo, consideró que el director técnico “no tiene independencia absoluta” en sus decisiones ya que “está muy presionado ” por los dirigentes “que opinan”. A su vez, señaló que “el único partido” que Boca jugó bien desde que Battaglia es su entrenador fue contra Godoy Cruz porque al resto de los rivales que les tocó enfrentar fueron “fáciles” y “menores”.

Y reparó en una decisión de Seba: “Si el técnico había decidido jugar con un enganche, ¿por qué cambia y lo pone a montes en lugar de Molinas? ¿Qué tienen que ver? (...) No tienen un tipo que piense el juego”.