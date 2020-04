El uruguayo Egidio Arévalo Ríos acusó a sus compañeros de sufrir miedo escénico en la final de 2015 en el Monumental. Fuente: Archivo

El uruguayo Egidio Arévalo Ríos , exjugador de Tigres , habló sobre la final de la Copa Libertadores 2015 , en la que el equipo mexicano perdió contra el River de Marcelo Gallardo, y no dejó bien parados a sus excompañeros.

El aguerrido volante de marca no anduvo con vueltas y se animó a denunciar una presunta falta de hombría , un tema tabú en el fútbol. Especialmente se refirió al último partido, en el Monumental: "En la final de Libertadores contra River hubo falta de actitud. En el calentamiento te dabas cuenta que no ganábamos. Salimos al campo 10, 15 minutos antes del inicio. La mayoría de los jugadores de Tigres estaban hipnotizados con el entorno y no preocupados por lo que iba a pasar en el campo. Te das cuenta enseguida".

"Éramos muy pocos los que estábamos preocupados por lo que iba a pasar adentro de la cancha. Pero bueno, eso quedó para experiencia de todos, jugadores y cuerpo técnico", agregó.

En el partido de ida de la final de la Libertadores 2015 Tigres y River empataron 0 a 0. La revancha, en el Monumental, terminó con goleada 3 a 0 del conjunto millonario , que se proclamó campeón .

En ese equipo de Tigres había muchos hombres de jerarquía, como el francés André-Pierre Gignac, el brasileño Rafael Sóbis, el propio "Cacha" Arévalo Ríos, los argentinos Nahuel "Patón" Guzmán, Damián Álvarez y Guido Pizarro. Los once jugadores de Tigres que saltaron al césped en River eran internacionales con sus selecciones.

Las declaraciones fueron vertidas en el programa Último al Arco , por radio Sport 890, de Uruguay. Arévalo Ríos tiene 38 años y juega en Sud América, en la segunda división de su país. En 2017 jugó en Racing de Avellaneda.

El mediocampista integró varios años la selección uruguaya en el ciclo de Óscar Tabárez. Fue titular en el Mundial 2010, donde la Celeste alcanzó el cuarto puesto, y en la Copa América 2011, en la que conquistó el título.

El affaire Jara-Cavani: "Fuimos a hablarle"

A Arévalo Ríos le preguntaron también sobre el partido en el que Edinson Cavani y Gonzalo Jara volvieron a verse las caras después del escándalo en la Copa América de 2015. En aquella oportunidad, Jara le metió un dedo a Cavani por detrás al delantero, este reaccionó y recibió tarjeta roja. Fue por los cuartos de final del torneo continental.

Cinco meses después, Uruguay recibía a Chile por las eliminatorias y había muchísima expectativa en torno a cómo sería el reencuentro. Contó el Cacha: "Después de lo que pasó con Cavani, con Jara nos encontramos en el partido acá en el Centenario y fuimos a hablarle pero el tipo no hacía nada, no hablaba con nadie. Estábamos esperando que hablara algo y no hizo ni un gesto".

Boca, una cuenta pendiente

Arévalo Ríos también habló de Boca . Dijo: "Me hubiese encantado jugar en Boca, es una deuda que me quedó pendiente. Estuve cerca de jugar cuando estaba Guillermo".

Finalmente se refirió a la pena que le dio no haberse podido retirar de su selección como hubiese deseado: "Nunca hablaron conmigo desde la Selección, pude palpar que se venía un recambio y que era candidato a salir, no me sorprendió. Me hubiera gustado jugar unos minutos en el último partido en mi despedida".