A qué hora juega hoy Independiente vs. Central Córdoba y por dónde se puede ver en vivo el Torneo Apertura 2026

El Rojo y el Ferroviario se enfrentan en el marco de la fecha 8; el encuentro se juega en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, con arbitraje de Darío Herrera
- 3 minutos de lectura'
El Torneo Apertura 2026 transita este fin de semana su octava fecha. Como es habitual, se disputarán 15 partidos entre este sábado 28 de febrero y el martes. Uno de los enfrentamientos programados es el que pondrá cara a cara a Independiente y Central Córdoba este sábado a las 20 en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, con arbitraje de Darío Herrera y transmisión televisiva de ESPN Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
El Rojo, que viene de empatar 1 a 1 con Gimnasia de Mendoza por los tantos de Santiago Rodríguez -G- e Ignacio Malcorra -I-, no termina de despegar en el certamen nacional. Es el segundo equipo con más empates hasta el momento, con cuatro, únicamente por detrás de Defensa y Justicia que tiene cinco en siete fechas. Con esos resultados, sumado a dos victorias y una única derrota, acumula siete puntos y se ubica en el séptimo lugar del Grupo A.
De cara al compromiso de este sábado, el DT Gustavo Quinteros realizaría dos cambios con respecto al equipo que empató frente al Lodo mendocino. En primer lugar, Kevin Lomónaco, suplente en la fecha pasada, regresaría al once inicial en reemplazo del expulsado Sebastián Valdez. Además, Rodrigo Fernández Cedrés ingresaría en lugar de Lautaro Millán para compartir el doble 5 con Iván Marcone y pasar de un 4-1-4-1 a un 4-2-3-1, con Ignacio Malcorra como único enganche.
El Ferroviario, por su parte, comenzó la temporada con el pie izquierdo. Se mantiene en el 12° lugar de la clasificación general de su zona con ocho unidades, misma cantidad que otros tres equipos (Boca, Lanús e Instituto), aunque todos lo superan por diferencia de gol. En la última jornada, sin embargo, derrotó a Talleres de Córdoba por 2 a 0 con goles de Diego Barrera y Michael Santos.
El entrenador Lucas Pusineri no dio indicios de las modificaciones que podría realizar, pero habló sobre la importancia de volver a sumar. “Es reconfortante cuando uno puede trabajar y que después se vea respaldado por resultados positivos”, aseguró. Y se refirió al hecho de enfrentarse a Independiente, club en el que tuvo un paso destacado como jugador: “Siempre va a ser especial por todo lo vivido como futbolista. Es gratificante ser valorado por el hincha de Independiente”, cerró.
Cómo ver el Torneo Apertura 2026
El certamen que abre la temporada en la Primera División del fútbol argentino se puede ver en vivo por televisión a través de dos señales: ESPN Premium y TNT Sports. Para acceder a ambos canales se requiere tener contratado el “Pack Fútbol”. El encuentro de este sábado entre Independiente y Central Córdoba contará con la transmisión de ESPN Premium.
- ESPN Premium
- TNT Sports
