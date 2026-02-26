Franco Colapinto participó de un desafío de la Fórmula 1 y contó qué nombre elegiría para su propia escudería

Comenzó la cuenta regresiva para la temporada 2026 de la Fórmula 1. El próximo 8 de marzo en el Circuito de Albert Park de Melbourne (Australia), los pilotos de las diferentes escuderías darán los primeros pasos de un año calendario intenso, donde recorrerán varios países del mundo en busca de coronarse en el campeonato.

Uno de los pilotos que irrumpió de manera favorable en la máxima categoría del automovilismo es Franco Colapinto, quien a bordo de su monoplaza de Alpine buscará dar el salto de calidad para posicionarse entre los primeros puestos.

Franco Colapinto contó qué nombre le pondría a su escudería

A raíz del inminente comienzo, la Fórmula 1, en sus redes sociales, organizó el juego Fantasy, donde los usuarios pueden elegir a sus pilotos de preferencia, que simulan tener una escudería propia y suman puntos de acuerdo al desempeño del deportista elegido.

Como si fueran ellos los usuarios que eligen y arman sus propias escuderías, los pilotos de la Fórmula 1 participaron de este juego interactivo. Con el ingenio a flor de piel, Colapinto tomó la posta y eligió dos nombres que hacen mención a sus orígenes.

Franco Colapinto, con mate en mano, camina con la indumentaria de Alpine Kym Illman - Getty Images Europe

“Creo que le pondría Los Latinos o Los Gauchos, alguno de esos dos”, destacó el oriundo de Pilar, con un guiño directo a la Argentina. La mención de los gauchos no es nueva en el mundo de Colapinto: hace algunos meses, el medio italiano Sky Sports F1, apodó de esa manera al automovilista en una nota sobre el balance de la temporada 2025.

“Il Gaucho firma una prestazione decorosa“, expresó Sky Sports sobre la actuación calificada como ”decorosa" de Colapinto. Con su espíritu juvenil y una exacerbación del sentir nacional, el argentino se encarga, en reiteradas ocasiones, de mostrar algunas de las costumbres que forman parte de la idiosincrasia del país como el mate.

La prensa italiana bautizó como "Il gaucho" a Franco Colapinto

Para este año calendario, la escudería Alpine, a cargo de Flavio Briatore, decidió modificar las unidades de potencia del monoplaza al firmar un acuerdo con Mercedes y rescindir el vínculo con Renault. Además, los autos de todos los pilotos deberán seguir nuevas reglas técnicas: los motores serán más “limpios”, con un 50% de potencia eléctrica (mucho más que el 20% de los últimos años) y combustibles 100% sostenibles.

“Se siente diferente, por supuesto, al año pasado. Pero creo que el progreso es muy pronunciado. Y de un día para otro, las cosas cambian y el coche se vuelve más rápido y se siente mejor”, explicó Colapinto en una entrevista brindada a Motorsport.

La ardua pretemporada de Franco Colapinto para esta temporada de la Fórmula 1

Y, en esa misma línea, adelantó: “Creo que en unas pocas carreras nos vamos a sentir incluso mejor que ahora. Y empezaremos a acostumbrarnos más, a estar más cómodos y a ser más rápidos, especialmente. Así que sí, creo que es demasiado pronto para comparar demasiado con el año pasado, pero definitivamente está mejorando”.

De esta forma, Franco Colapinto se mostró esperanzado en poder cumplir las expectativas de Alpine que apunta a mejorar considerablemente el rendimiento del pasado año y catapultar tanto a Colapinto como a Gasly, el compañero de equipo del argentino, a los primeros puestos del campeonato.