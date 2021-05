Iker Casillas, a dos años del infarto y la respuesta de Sara Carbonero: “Vive hoy, mañana veremos”

Iker Casillas, ex arquero del Real Madrid y del seleccionado español, recordó este sábado su momento más difícil al haberse cumplido dos años de haber sufrido un infarto y, como de costumbre, no faltó el gesto de su ex esposa, Sara Carbonero.

Casillas publicó en su cuenta de Instagram una foto suya mirándose sonriente al espejo con la leyenda “dos añitos después”.

“Vive hoy, mañana veremos”, es el hashtag que el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 eligió para darse fuerza todos los días desde aquel 1 de mayo de 2019.

Iker Casillas desde la clínica y su mensaje de agradecimiento @ikercasillas

2021, sin embargo, tampoco le trajo demasiadas buenas noticias en su vida privada, ya que se divorció de la periodista Sara Carbonero, con quien mantiene, a pesar de eso, una muy cordial relación.

Fue la periodista una de las primeras en responder el posteo del ex Porto de Portugal, sencillamente con un corazón.

Pocas semanas después del infarto que sufriera Casillas, fue Carbonero la que debió someterse a una operación por un tumor.

Uno de los que vivió de cerca este difícil momento fue Oliver Torres -actual jugador del Sevilla-, que en aquel momento también militaba en el conjunto portugués. “Después de esta foto es difícil superar el sábado..”, escribió el excompañero y amigo de Casillas

