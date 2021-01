Impactante: Romain Grosjean mostró las heridas tras quitarse los vendajes

El auto de Romain Grosjean en llamas durante el Gran Premio de Bahrein en 2020 Fuente: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de enero de 2021 • 16:16

El ex piloto suizo francés Romain Grosjean mostró las heridas en sus manos tras el accidente en el pasado Gran Premio de Bahrein en 2020, una vez que se pudo quitar los vendajes.

El coche de Grosjean se partió en dos e instantáneamente estalló en llamas y, como él dice volvió de la muerte.

A través de su Instagram, el ex piloto publicó fotos de sus manos y escribió: "Mis manos están de vuelta y Petrus (su gato) no está descontento. No se ven muy lindas".

Poco después de su accidente, Grosjean describió su fuga como un "segundo nacimiento" y aseguró que salir de las llamas ese día es algo que marcará su vida para siempre.

"No sé si la palabra milagro existe o si se puede usar, pero en cualquier caso diría que no era mi momento [de morir], indica el diario The Sun de Inglaterra.

Grosjean confesó: "Tenía más miedo por mis familiares, mis hijos en primer lugar, pero también por mi padre y mi madre. No tenía miedo por mí mismo. Vi venir la muerte, no tuve otra opción que salir de allí".