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El emotivo homenaje a Macaya Márquez: el discurso que hizo lagrimear a todos en los Martín Fierro 2026

Durante la entrega de los galardones más importantes de la televisión y la radio argentina, APTRA reconoció la labor del periodista deportivo por su trayectoria de más de 50 años

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El homenaje a Macaya Márquez en los premios Martín Fierro
El homenaje a Macaya Márquez en los premios Martín Fierro

Este lunes 18 de mayo, durante la emisión de los premios Martín Fierro, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) homenajeó al periodista deportivo Enrique Macaya Márquez por sus años de trayectoria y por sus 17 coberturas ininterrumpidas de la Copa del Mundo de la FIFA, desde Suecia 1958 a Qatar 2022. Cuando subió al escenario, agradeció el reconocimiento y dio un discurso que emocionó a todos.

En el año en que se celebra el Mundial 2026, los miembros de APTRA decidieron honrar la labor que llevó a cabo Macaya Márquez en más de 50 años. Ya en 2022, desde la FIFA y la Asociación Internacional de Prensa Deportiva (AIPS) también destacaron su trabajo y participación en las competencias de fútbol y le entregaron una distinción.

Macaya Márquez fue homenajeado por su labor periodística de más de 50 años en los Martín Fierro 2026
Macaya Márquez fue homenajeado por su labor periodística de más de 50 años en los Martín Fierro 2026(Fuente: Telefe)

Enrique Macaya Márquez nació el 20 de noviembre de 1934 en la ciudad de Buenos Aires. Se crio en Flores y entre sus recuerdos de infancia se encuentran los partidos en los potreros de la zona. Sus inicios en el periodismo datan de sus 15 años, cuando comenzó a trabajar en el departamento comercial de Radio El Mundo. Allí consiguió una entrevista laboral gracias a su padre, que era empleado de la editorial Haynes, una empresa británica encargada de publicar el diario El Mundo y sus revistas Mundo Argentino, El Hogar y Mundo Deportivo, entre muchas otras. Allí rápidamente tomó contacto con los periodistas deportivos de la emisora, figuras como José Fioravanti, Enzo Ardigó y Horacio Besio.

Con 91 años, Macaya Márquez todavía sigue vigente y trabaja. Incluso, asistirá a la Copa del Mundo 2026 que se desarrollará en junio en México, Estados Unidos y Canadá, y así romperá el récord de 18 competencias de la FIFA cubiertas como periodista y comentarista argentino.

El discurso de Enrique Macaya Márquez que emocionó a todos

“Ustedes deben imaginar la cantidad de minutos que he invertido pensando cómo iba a hacer el discurso de agradecimiento. Y digo de agradecimiento porque esto no tiene la expectativa de la pelea, de la sana pelea y competencia por demostrar que ustedes consideran que determinado lapso ha sido el mejor”, empezó Macaya Márquez.

El homenaje a Enrique Macaya Marquez en los Premios Martín Fierro 2026
El homenaje a Enrique Macaya Marquez en los Premios Martín Fierro 2026

“Hoy me han buscado, me han señalado y me están recompensando con un regalo que puedo agradecer en lo personal, pero todos ustedes imaginarán que no es tan fácil y no es tan sencillo. Tenía que hacer una nómina de lo que no me iba a olvidar. Denlo por hecho, me lo olvidé”, dijo entre risas.

Luego citó uno de sus libros: “Ahí pongo una dedicatoria a mi viuda y a mis huérfanos de todos los domingos. Esto es lo que expongo todos los domingos, los que pasaron ustedes entretenidos y que yo también los pasé muy entretenido, pero con la obligación de ser un ejemplo y de alguna forma entregarles lo más original y lo más sano. En eso estamos. Pero para hacer eso, alguien lo dijo. Uno necesita el apoyo de distintas empresas; yo tuve mucha suerte. Y es así. Hay que estar agradecidos a aquellos que nos permiten abrir distintos caminos buscando un éxito y, por otro lado, con el aspecto sanitario que uno debe tener en cuenta y que termina siendo un ejemplo".

“Les recomiendo y sobre todo les pido, a aquellos que me olvidé, que me recuerden con cierto cariño si es posible. Un abrazo y hasta siempre”, concluyó Enrique Macaya Márquez.

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