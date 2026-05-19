El emotivo homenaje a Macaya Márquez: el discurso que hizo lagrimear a todos en los Martín Fierro 2026

Este lunes 18 de mayo, durante la emisión de los premios Martín Fierro, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) homenajeó al periodista deportivo Enrique Macaya Márquez por sus años de trayectoria y por sus 17 coberturas ininterrumpidas de la Copa del Mundo de la FIFA, desde Suecia 1958 a Qatar 2022. Cuando subió al escenario, agradeció el reconocimiento y dio un discurso que emocionó a todos.

En el año en que se celebra el Mundial 2026, los miembros de APTRA decidieron honrar la labor que llevó a cabo Macaya Márquez en más de 50 años. Ya en 2022, desde la FIFA y la Asociación Internacional de Prensa Deportiva (AIPS) también destacaron su trabajo y participación en las competencias de fútbol y le entregaron una distinción.

Macaya Márquez fue homenajeado por su labor periodística de más de 50 años en los Martín Fierro 2026 (Fuente: Telefe)

Enrique Macaya Márquez nació el 20 de noviembre de 1934 en la ciudad de Buenos Aires. Se crio en Flores y entre sus recuerdos de infancia se encuentran los partidos en los potreros de la zona. Sus inicios en el periodismo datan de sus 15 años, cuando comenzó a trabajar en el departamento comercial de Radio El Mundo. Allí consiguió una entrevista laboral gracias a su padre, que era empleado de la editorial Haynes, una empresa británica encargada de publicar el diario El Mundo y sus revistas Mundo Argentino, El Hogar y Mundo Deportivo, entre muchas otras. Allí rápidamente tomó contacto con los periodistas deportivos de la emisora, figuras como José Fioravanti, Enzo Ardigó y Horacio Besio.

Con 91 años, Macaya Márquez todavía sigue vigente y trabaja. Incluso, asistirá a la Copa del Mundo 2026 que se desarrollará en junio en México, Estados Unidos y Canadá, y así romperá el récord de 18 competencias de la FIFA cubiertas como periodista y comentarista argentino.

El discurso de Enrique Macaya Márquez que emocionó a todos

“Ustedes deben imaginar la cantidad de minutos que he invertido pensando cómo iba a hacer el discurso de agradecimiento. Y digo de agradecimiento porque esto no tiene la expectativa de la pelea, de la sana pelea y competencia por demostrar que ustedes consideran que determinado lapso ha sido el mejor”, empezó Macaya Márquez.

El homenaje a Enrique Macaya Marquez en los Premios Martín Fierro 2026

“Hoy me han buscado, me han señalado y me están recompensando con un regalo que puedo agradecer en lo personal, pero todos ustedes imaginarán que no es tan fácil y no es tan sencillo. Tenía que hacer una nómina de lo que no me iba a olvidar. Denlo por hecho, me lo olvidé”, dijo entre risas.

Luego citó uno de sus libros: “Ahí pongo una dedicatoria a mi viuda y a mis huérfanos de todos los domingos. Esto es lo que expongo todos los domingos, los que pasaron ustedes entretenidos y que yo también los pasé muy entretenido, pero con la obligación de ser un ejemplo y de alguna forma entregarles lo más original y lo más sano. En eso estamos. Pero para hacer eso, alguien lo dijo. Uno necesita el apoyo de distintas empresas; yo tuve mucha suerte. Y es así. Hay que estar agradecidos a aquellos que nos permiten abrir distintos caminos buscando un éxito y, por otro lado, con el aspecto sanitario que uno debe tener en cuenta y que termina siendo un ejemplo".

“Les recomiendo y sobre todo les pido, a aquellos que me olvidé, que me recuerden con cierto cariño si es posible. Un abrazo y hasta siempre”, concluyó Enrique Macaya Márquez.