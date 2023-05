Javier Mascherano busca su redención en el Mundial Sub 20 con la selección argentina: “Fue crucial una charla que tuve con Scaloni”

escuchar

El próximo Mundial Sub 20, que comenzará el 20 de mayo, representará un desafío gigante para Javier Mascherano no solo en lo futbolístico, sino también en lo psicológico. La eliminación en el Sudamericano de Colombia, en el que la selección argentina ni siquiera se clasificó para el hexagonal final, fue un golpe brutal para un equipo que tenía muy altas expectativas tras el título de la mayor en Qatar, y llevó al santafesino a renunciar inmediatamente después del fin de la campaña.

No obstante, la designación de la Argentina como sede de la Copa del Mundo tras la baja de Indonesia, y que incluyó un boleto automático al torneo, forzó a la AFA a tener que tomar una decisión rápida sobre el puesto de director técnico. Y aunque en principio no tenía en sus planes regresar, Mascherano fue convencido de hacerse cargo de nuevo gracias a la intervención nada menos que del DT campeón del mundo: “Fue crucial una charla que tuve con [Lionel] Scaloni en el predio de Ezeiza, en la que me manifestó la intención de ellos de seguir contando conmigo, de seguir trabajando de la misma manera”, aseguró en una entrevista con DSports Radio.

El ex capitán de la selección mayor remarcó que el apoyo de sus superiores fue fundamental para continuar: “Cuando terminás analizando un poco todo, ves que tanto el entrenador de la mayor como el coordinador [Bernardo Romeo] y el presidente [Claudio “Chiqui” Tapia] vieron cosas buenas del proceso y quieren seguir apostando por esta manera, por mí en particular”, destacó, y contó también que la decisión ya había sido tomada antes siquiera de saber que sería parte de la Copa del Mundo: “Después justo en el medio apareció lo del Mundial, y la realidad es que se adelantó todo, la decisión la tuve que tomar mucho más apresuradamente, porque tuvimos que rearmar todo. Estaba en ese proceso donde venía hablando con Scaloni y Romeo”.

En la entrevista, Mascherano fue consultado también acerca de lo que piensa cambiar en relación a lo hecho en el Sudamericano, y en su respuesta hizo referencia a las indicaciones que le dio a sus dirigidos: “Seguramente vamos a cambiar algunos matices, algunas cosas. Muchas veces uno da por sentado que los chicos tienen el conocimiento de muchas cosas, y esa dinámica te lleva a querer todo el tiempo agregarle cosas a su juego. Quizás en ciertos momentos hay que darle otro tipo de mensaje, más relajado, porque son chicos que están en formación todavía, en una transición, saliendo del fútbol juvenil y asentándose en el fútbol profesional”, reflexionó.

Por otra parte, la Albiceleste publicó el miércoles la lista final de 21 jugadores convocados al torneo, luego de varias semanas en las que el cuerpo técnico conversó con varios clubes de Europa para tratar de convencerlos de ceder a sus futbolistas sobre el final de la temporada. Esa misión tuvo éxito en algunos casos, pero no en los de algunas piezas clave como Alejandro Garnacho, Nicolás Paz o Facundo Buonanotte, y Mascherano aseguró que no fue una decisión de ellos: “Los chicos que están en Europa se desvivían por venir a jugar el Mundial Sub 20. Todos hicieron el máximo esfuerzo por venir. Son chicos de 18 años, tampoco podemos decirles que pateen todo para que vengan”, justificó el seleccionador.

“Sabíamos la dificultad que teníamos con los jugadores de afuera y agradecemos con los que podemos contar. Los clubes europeos no tenían obligación y cuando es así, cada uno mira para su propia conveniencia”, agregó en referencia a los que sí dirán presente, como Luka Romero, Valentín Carboni y Matías Soulé. “Es un futbolista que puede jugar en varias posiciones. Lo imaginamos jugando detrás del punta o tirado al costado como un extremo”, destacó sobre el jugador de Juventus.

Esos espacios fueron luego ocupados por futbolistas que se destacaron en la Liga Profesional, muchos de los cuales habían formado parte de su selección, pero no del torneo clasificatorio: “A [Valentín] Barco lo tuvimos en el proceso, fue a L’Alcudia con nosotros y fue la figura. Cuando volvió tuvo una lesión y no lo llevamos al Sudamericano por eso. No tenía la continuidad que queríamos. [Federico] Redondo, [Ignacio] Miramón, en su momento no los llevamos al Sudamericano porque no tenían la actualidad que tienen hoy. Son chicos de 18 años y todo cambia en muy poco tiempo”, analizó.

Además, Mascherano habló también de lo que está pasando su excompañero en Barcelona y la selección, Lionel Messi, que fue suspendido por PSG e insultado por sus hinchas debido a un viaje que le hizo perderse entrenamientos con su club. El ex mediocampista se mostró muy molesto con las actitudes hacia el actual capitán argentino: “Los insultos a Leo son una lástima. No se dieron cuenta qué tipo de jugador no supieron tener en su equipo. Ni el más remoto hincha de París pensaba que podían tenerlo en su equipo. En vez de disfrutarlo, se la pasaron criticándolo y no puede criticarse la profesionalidad de Messi”, lamentó, y añadió sobre su próximo destino: “Que haga lo que le haga feliz, que vaya donde quiera. No le podemos pedir más los argentinos”.

