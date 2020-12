Jerome Boateng y su novela: su exnovia acusó a la actual de robárselo Crédito: Instagram @kasia_lenhardt

30 de diciembre de 2020 • 15:08

El defensor alemán Jerome Boateng se encuentra envuelto en una novela amorosa, luego de que su expareja acusara a la actual de "robárselo".

Se trata de la ex reina de belleza Rebecca Silvera, quien en su cuenta de Instagram, publicó capturas de pantalla de conversaciones de ella y Kasia Lenhardt, la actual novia de Boateng.

En uno de los diálogos, Kasia le pide disculpas a Silvera, con quien mantenía una relación de amistad: "Querida Rebecca, quiero aprovechar esta oportunidad para disculparme sinceramente contigo. No ERA y no ES mi intención hacerte daño. Mis acciones (...) me llevaron a lastimarte de nuevo".

"Respeto que necesites tiempo para curarte. Me gustaría seguir dándotelo. También quiero crecer y aprender de los errores que cometí. Quiero que encontremos paz, y te deseo todo lo mejor para el futuro", le dice Lenhardt, de 25 años, a su ahora examiga, en una conversación de la que no se precisó su fecha.

El descargo de Lenhardt obtuvo respuesta por parte de Silvera, quien le agradeció a la joven influencer por su disculpa "sentida": "Es lamentable que haya llevado todo este tiempo llegar a este punto, pero al menos estamos aquí ahora. Tus disculpas son aceptadas, y espero que esta vez sean genuinas. Porque las disculpas sin el cambio de comportamiento son sólo manipulación", concluye la damnificada, quien luego, se encontraría con la sorpresa.

Kasia Lenhardt Crédito: Instagram @kasia_lenhardt

El diario alemán Bild consultó al jugador de 32 años por el caso, quien solo se limitó a responder que no contesta "sobre asuntos privados". Según informó el mismo medio, Boateng no seguirá en el club bávaro una vez finalizado su contrato.