En qué canal pasan Arsenal vs. Bayern Múnich por la Champions League 2025-2026 hoy

El encuentro se disputa este miércoles a las 17 (horario argentino) en el Emirates Stadium de Londres, Inglaterra, con arbitraje del italiano Marco Guida
Este miércoles, desde las 17 (horario argentino), Arsenal y Bayern Múnich se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 5 de la “Fase Liga” de la UEFA Champions League 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del italiano Marco Guida, se disputa en el Emirates Stadium de Londres, Inglaterra, y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
Los Gunners son uno de los tres equipos que ganaron todos los partidos que disputaron hasta el momento, transcurridas las primeras cuatro jornadas. Por este motivo, acumulan 12 puntos y se ubican en el segundo lugar de la tabla de posiciones. En la última jornada le ganaron 3 a 0 a Slavia Praga con dos goles de Mikel Merino y uno de Bukayo Saka. No pierden desde hace 15 partidos, por lo que buscarán estirar la racha positiva.
El combinado bávaro, por su parte, es otro de los que acumula pleno de victorias en el certamen, pero lidera la clasificación general por acumular más goles a favor -14- que su rival de turno -11-, ya que comparten una diferencia de gol de +11. Viene de ganarle como visitante nada menos que al último campeón, Paris Saint Germain (PSG), por 2 a 1, con un doblete del colombiano Luis Díaz (João Neves descontó para el equipo dirigido por Luis Enrique).
Arsenal vs. Bayern Múnich: cómo ver online
El partido está programado para este miércoles a las 17 (horario argentino) en Inglaterra y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Arsenal corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.16 contra los 3.66 que se repagan por un hipotético triunfo de Bayern Múnich. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.75.
Posibles formaciones
- Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Piero Hincapié, Riccardo Calafiori; Eberechi Eze, Martín Zubimendi, Declan Rice; Bukayo Saka, Mikel Merino y Leandro Trossard.
- Bayern Múnich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic; Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich; Michael Olise, Lennart Karl, Serge Gnabry o Nicolas Jackson; y Harry Kane.
