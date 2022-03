Juan Martín Tassi: “Si la Argentina no está cerca de los chicos, se los lleva otra Federación”

Horche tiene apenas 2500 habitantes, y entre ellos vive el cazatalentos. Horche es un pueblito con bodegas y quietud, mucha quietud. Tejas rojas, paredes blancas, calles angostas, la Plaza Mayor, el convento de San Francisco y cuatro ermitas. A 60 kilómetros de Madrid, algo más de media hora con tránsito fluido. El cazatalentos es Juan Martín Tassi, una pieza desconocida en un engranaje trascendente. Platense, de 43 años, junto con Ayelén, la compañera desde la secundaria, y la pequeña Isabela, la hija de ambos de 10, se establecieron en Horche el año pasado. ¿Misión? Descubrir al nuevo Messi. Suena cinematográfico, pero es algo más complejo porque se trata de cuidar el patrimonio futbolero. Es el hombre que eligió la AFA para desarrollar su scouting en Europa. La oficina más concreta es el auto, de acá para allá, siempre con una muda de ropa para tomarse un vuelo en cualquier momento.

-¿Qué indica el registro de jóvenes que lleva la AFA por Europa?

-Que ya pasamos los 400 jugadores, tenemos registrados exactamente a 403, nacidos entre 2001 y 2011. Se contabilizan todos, desde un pueblo o un club poco conocido, hasta obviamente los que se destacan un poco más y luego, en el seguimiento más fino, en ellos nos centralizamos. Pero a todos los registramos; tomamos contacto con el chico, con su club, sus entrenadores, los coordinadores y, desde luego, con la familia también.

-El primer informe, del año pasado, establecía que el 77% estaba entre España, principalmente, e Italia. ¿Se mantiene esa distribución?

-Aumentó algo más, ha pasado por muy poco el 80%; sí, los chicos, básicamente están radicados entre España e Italia. Luego, Portugal tiene algunos chicos y, naturalmente, menos en Alemania y Francia. En Suiza hay algunos más. El inicio de este desafío ha sido algo artesanal, no hay plataformas que te ayuden como en el fútbol profesional. En este caso, hasta descubrís clubes que no saben que cuentan con chicos que son hijos de argentinos, por ejemplo. Esa es toda una rareza: ir a ver un entrenamiento, o tomar contacto con algún club, y tener que explicarles a qué se debe tu interés porque el club desconoce la situación. En ocasiones soy yo el que notifico a los clubes del escenario. Me ha pasado con entrenadores, que al verme o presentarme, me miran con ojos extrañados porque no entienden qué hago ahí. Es una terea que requiere de la colaboración de mucha gente, que te acerca datos o información. En la medida que el proyecto es más conocido, eso también genera que más gente se quiera contactar. Y, en definitiva, son diferentes vías informales que van alimentando el censo.

"A veces hay situaciones de cierta tensión", describe Tassi sobre la reacción de alguna Federación, enterada de la presencia de la AFA, pero distingue que son contadísimos casos Gentileza

Detrás de los siete juveniles que sorprendieron en la última lista de Lionel Scaloni está él. Detrás de los hermanos Carboni, de Nicolás Paz, de Tiago Gerlanik o de Alejandro Garnacho, por ejemplo, está él. Juan Martín recorrió el camino al revés, del fútbol profesional al amateur: es preparador físico e integró los cuerpos técnicos de Leonardo Madelón, en Quilmes 2010/11, y en San Lorenzo 2011/2012. Luego, eligió trabajar en las inferiores de Estudiantes, de 2013 a 2020. Hasta que Bernardo Romeo, como coordinador de juveniles de AFA, le propuso trabajar en Europa. De alguna manera, volver a España, donde había estado en varias ocasiones para realizar un máster en Alto Rendimiento Deportivo en Sevilla, un doctorado en Ciencias del Deporte en Extremadura y terminar y presentar en Andalucía el libro “Entrenamiento psicológico integrado en el fútbol actual”. Una persona inquieta y curiosa, que algún día superó una prueba en Cambaceres pero nunca se presentó a las prácticas. La vida la reservaba otra función, al costado de la cancha.

-¿Qué pasos sigue tu trabajo?

-El camino empieza una vez que vos tenés el dato de estos chicos. Luego, intentás contactarte con el club y con sus padres, especialmente cuando son menores de edad. Y si hay alguna persona que lleve su carrera, también, porque es parte de su contexto. A partir de ahí, les comentamos el proyecto que estamos llevando adelante en Europa, que tiene la finalidad de que sean vistos por los entrenadores de la AFA para, tal vez, ser convocados para alguna preselección. Subimos todas las imágenes posibles a una plataforma para que los entrenadores puedan verlos semanalmente o cada 15 días, de acuerdo a las dificultades para obtener el material. Esas imágenes van acompañadas de un informe en el que se detalla si el chico ha tenido participación o algún tipo de circunstancia le ha impedido ser parte del equipo, como si está lesionado.

-Ahora, de los actuales 403 censados…, ¿cuántos evalúan que tienen potencial de selección? ¿Un 20%?

-Sí, alrededor de un 20%, alrededor de 80 chicos, que por diferentes circunstancias conforman ese seguimiento más exhaustivo.

-¿Qué reacciones encontrás de los chicos cuando te presentás?

-Ellos ven a una persona que está cumpliendo una función para la AFA…, y la AFA es la selección para ellos. Se movilizan, las caras de los más chicos… ojos desorbitados, vergüenza, emoción que se trasforman en inquietud, nervios, pocas palabras… Y es lógico: de repente se les apareció una persona de AFA, de manera presencial… Nosotros queremos que sepan que estamos, que estamos siguiéndolos, implicados con su situación. Que sepan que estamos en contacto con su entrenador, con sus padres… Ven que la posibilidad de la selección pasa a ser algo real, concreto. Es muy lindo porque los chicos te transmiten un montón de emociones.

-¿Los más difíciles de detectar son aquellos chicos que nacieron en Europa, pero no cuentan con pasaporte argentino porque nunca fueron anotados en los consulados?

-Sí, sí, son los más difíciles de encontrar. Es una situación real. Y muchos, a partir del momento en el que nos ponemos en contacto, además de la sorpresa que recién comentaba, les genera ese deseo por iniciar los trámites y conseguir la nacionalidad argentina. Eso los mueve y los lleva a empezar a resolver temas de documentación. Son los más complejos de detectar, pero al mismo tiempo es parte del desafío.

-¿Hay casos al revés? Chicos que nacieron en la Argentina, pero de padres europeos, que en algún momento la familia volvió a radicarse en Europa. Era la situación de Mariano Konyk Goba, con padres ucranianos, un chico que jugaba en Sevilla y se retiró por sus lesiones.

-Un caso así, hoy, no hay. Entre los jugadores que tenemos en el radar, al margen de todos los que tienen ambos padres argentinos, la particularidad es que uno de los dos, o su mamá o su papá, son argentinos. Papá argentino, el chico nació en España y la mamá es de otra nacionalidad europea, digamos, un poco, esa es la línea. Esa es la situación más usual.

-¿Nadie ha rechazado la invitación de la AFA?

-Mirá…, nadie nos ha dicho que no. Tal vez, es otra de las ventajas de estar acá, de verlos, de tomar contacto con las familias, de poder explicarles el proyecto cara a cara… Porque una cosa es acercarte un día y que después ya no sepan más nada de vos, y otra es acercarte y mantener ese vínculo. La cotidianeidad, realmente, marca un interés. A la hora de tomar una decisión, por suerte, todos los chicos que son proyectables para el próximo Sub 20 de 2023, han aceptado. Todos. Eso nos deja tranquilos.

Los juveniles convocados por Scaloni que no nacieron en la Argentina: Nicolás Paz, en Tenerife; Luka Romero, en Durango, México, y Alejandro Garnacho, en Madrid Collage

-Hay muchos chicos que no nacieron en la Argentina, como Paz, Garnacho, Romero... ¿También hay chicos que ni siquiera hablen español, pero que están en condiciones de jugar por la Argentina?

-Sí, hay casos que son un poco particulares en ese sentido, pero siempre algo, algo, rescatan del español y se puede conversar con ellos. Es interesante y novedosa esta particularidad, es cierto.

-Incluso, chicos que quizás nunca han venido a la Argentina… y su primer viaje podría darse por un llamado de la selección...

-También, sí. Sí, puede ser que en algún caso se de esta situación. Al conversar con las familias e implicarte, van surgiendo detalles. Ante preguntas como ‘¿cuánto hace que viven acá, cuánto hace que no van a la Argentina, tienen familia en la Argentina, el chico viajó en algún momento a la Argentina…?’, te enterás de todo tipo de escenarios. Pero en líneas generales, el hecho de que el padre o la madre sean argentinos de nacimiento ya genera que el chico tenga un lazo con el país. Del resto se encarga el fútbol, porque si el chico es del ambiente del fútbol, solo, y naturalmente, demuestra su interés por conectarse con la Argentina por lo que representa culturalmente el fútbol para nosotros. Sería muy raro que un chico, aunque haya nacido en otro país, con lo que significan los futbolistas argentinos en el mundo, no quiera interiorizarse por ese país del que vienen esos cracks. Esa curiosidad genera cercanía. Hay grandes futbolistas, y ahí aparece el orgullo por jugar con la misma camiseta que ellos, en muchos casos, sus ídolos.

-¿Hablás de Messi, por ejemplo? ¿Cuán atractiva para el plan seducción es su figura?

-Tal vez no directamente, de forma tan explícita, pero es innegable para estos chicos lo que significa poder estar en la selección argentina de fútbol y, al mismo tiempo, en un momento en el que disponen de la posibilidad de ver y tener como compañero al mejor jugador del mundo. El factor Messi es fundamental, como ocultarlo, es el ídolo, la referencia. Podés estar en cualquier lugar, una gran capital o en un pueblito de España, Italia o Francia, y los chicos, en cualquier idioma, hablan de Messi, usan la camiseta de Messi, sueñan con ser Messi.

El 16 de octubre de 2004, con tan solo 17 años, 3 meses y 22 días, Lionel Messi debutaba en la selección, en una "operativo relámpago" en la cancha de Argentinos, porque lo buscaba la Federación española Archivo

-¿Te tenés que cuidar de arribistas que te prometen presentarte a la futura estrella del planeta?

-No… La gente que más busca acercarse a este proyecto son las familias, en este caso no es a través de los representantes, como más usualmente sucede en el fútbol profesional. Hay algunos casos, sí, y yo no descarto nada porque el primer objetivo es registrar a todos, después ver las particularidades uno por uno para detectar su potencial. Las redes también son una puerta de acceso, allí te escribe y deja mensajes mucha gente que se enteró por un boca a boca familiar.

-¿Y qué está haciendo Sudamérica? ¿Te encontrás con los ‘scouters’ de otros países?

-No. No, la verdad que no. Me ha tocado vivir algunas experiencias con los entrenadores de las categorías de otros países, pero no con integrantes de un departamento de scouting que esté instalado en Europa de manera permanente. No he conocido a nadie, al menos.

-Fuera de Europa, ¿Estados Unidos es un sitio para poner la lupa próximamente?

-Para establecerse, también es importante evaluar el grado de competitividad del lugar que se va a observar. El fútbol de los Estados Unidos está teniendo un fuerte desarrollo, y demográficamente, sabemos que muchas familias de argentinos hace años eligieron ese destino. Es un destino para atender en el próximo paso nuestro, pero ya con algunos chicos que están ahí hemos avanzado y los estamos siguiendo de cerca.

-¿Qué selección cuenta con el mejor departamento de scouting del mundo? ¿Francia?

-Yo creo que es Francia…, no sé si el mejor, pero sí el más abarcativo, el más amplio por la particular situación de los países africanos que fueron colonias. Entonces, el deseo de querer aprovechar todo ese potencial los lleva a desplegar un operativo muy importante. Francia se encarga de aprovecha ese potencial que tiene distribuido desde sus raíces, potencial que les da una ventaja muy grande. Pero, no sólo porque aciertan en la captación, sino también después en la formación. La Federación francesa se ha hecho muy fuerte, sí.

-¿Qué ocurre con las chicas, también estás atento?

-El proceso es diferente, todavía no tenemos un censo. Nos focalizamos en algún caso en particular a partir del pedido de un entrenador. El registro de las chicas, por ahora, se ajusta a algún caso que un cuerpo técnico necesita profundizar.

-¿Podés establecer diferencias entre la formación de los chicos allá y acá?

-Muchas veces pensamos que los clubes acá tienen un desarrollo ideal de su infraestructura y la verdad es que, varios clubes de Primera, o importantes de Segunda, no cuentan con instalaciones propias para su cantera. Y es una sorpresa. En Argentina hay clubes con predios mucho más importantes. Establecido esto, que no me parece menor, a nosotros sí nos corre más el apuro, la necesidad de que esos chicos, muy jóvenes ya debuten en Primera, e incluso, sin partidos en Primera, sean vendidos. Eso provoca que el chico no haya completado su proceso formativo, mientras que aquí se va más despacio, se trata de acompañar mejor ese proceso para que el cambio del fútbol juvenil al profesional no sea tan brusco. Pero son culturas y necesidades diferentes. En definitiva, la diferencia son los tiempos, y eso acá permite llegar con otra maduración, con otro recorrido. Como los pilotos con más horas de vuelo, lo podría resumir.

-El llamado de Scaloni despertó críticas en medios españoles e italianos. ¿Convivís con tironeos?, ¿clubes y federaciones ayudan o esconden información?

-… En líneas generales, los clubes han sido muy generosos. Y eso nos sorprendió, porque que la AFA estuviese en Europa tratando de ver la realidad de los chicos que no nacieron en la Argentina, en muchos casos, creímos que iba a provocar cierto recelo. Al principio pensábamos que iba a ser muy complicado y nos íbamos a encontrar con palos en la rueda. Pero no, te diría que el 90% se ha portado de diez. Colaboran con información, e incluso con material. Por supuesto que hay clubes con ciertas particularidades, quizás por estar más ligados con algún seleccionado porque los entrenadores se conocen, y con ellos puede haber algún recelo, puede pasar y a veces pasa, pero por suerte los dedos de la mano me sobran para puntualizarlos.

-Si no estás, ¿se lo lleva otro?

-Y…, si la Argentina no está cerca de los chicos, se los lleva otra Federación, sí. Si no estás acá…, además nosotros, Argentina, estamos muy lejos en el mapa. El contacto personal sigue siendo una parte muy importante, vital diría. Hay que estar pendientes, siempre, acompañádolos en el buen sentido, para que decidan ser parte de nuestras selecciones.

-¿Reciben presiones los chicos?

-A veces hay situaciones de cierta tensión. Federaciones que, enteradas de nuestra presencia, empiezan a tomar un rol más protagónico, repentinamente más presentes. Cada uno después tiene la posibilidad de elegir, pero a la hora del análisis, la gente se da cuenta cuando la valoración es genuina o de golpe promovida por un apuro o interés. Esas evidencias también ayudan en las decisiones de esos chicos y sus familias.

Tassi recorre estadios, centros de entrenamientos y, probablemente lo más importante, las casas de los chicos argentinos; el platense destaca como referencia el trabajo que hace Francia en materia de scouting Gentileza

Los argentinos que le dijeron que no a la AFA

¿Alguna vez un argentino le dijo que no a la selección? Sí, y son decisiones. Con vistas al Sudamericano Sub 20 de Colombia 2021 –luego se suspendería por la pandemia–, Fernando Batista, entonces en AFA, se comunicó y les cursó la invitación a tres jugadores, que rechazaron la propuesta. Fueron Giovanni Reyna (19 años; nació en Sunderland, pero su abuelo Miguel es argentino), juega para Borussia Dortmund y eligió representar a los Estados Unidos porque es hijo del recordado Claudio Reyna. Mateo Klimowicz (21) es cordobés, hijo del ‘Granadero’, Diego, juega en Stuttgart, y optó por Alemania y ya tuvo su bautismo en la Sub 21. Y Santiago Giménez, que nació en Buenos Aires y es hijo del ‘Chaco’, el exdelantero de Boca, que prefirió llevar la camiseta de México. Tanto Reyna y Giménez ya debutaron en la selección mayor de los Estados Unidos y México, respectivamente. Salvo contadísimas excepciones que permitió la FIFA, después del estreno en la selección “absoluta”, la mayor, un futbolista ya no puede representar a otro país.

El cordobés Mateo Klimowicz, el hijo del "Granadero", el día de su debut en la selección Sub 21 de Alemania Tibor Illyes - MTI

Bernardo Romeo estaba obsesionado con cerrar el goteo

Tarde de verano en el predio de la AFA, el 2020 apenas asomaba y Bernardo Romeo asumía como nuevo coordinador de los seleccionados juveniles. Hermes Desio, su antecesor, había dejado una idea embrionaria, pero ese plan necesitaba respaldo y seguimiento: un departamento de scouting por el mundo. “Hay un montón de chicos…, este es un punto importante. Voy a hacer hincapié en el tema porque es clave. Lo hablé con Tapia y me dio el ok, porque se te escapan, se te escapan. Y después te encontrás con que andan por España o por Brasil. Y sería una lástima. El caso de Messi es el más ilustrativo, ¿no? No hay ejemplo más claro y rentable que ese. Esto debe ser una inversión permanentemente”, le advertía Romeo a LA NACION.

Cumplió: algo más de un año después se abría una oficina en Madrid. “Fue lo primero que le pedí a Tapia. Mi ilusión laboral es dejar cosas, y faltaba este departamento en Europa. Yo lo elegí a Juan, a quien conozco bien y sé de su capacidad. El desarrollo lleva casi dos años, porque nació en pandemia, y ahora se ven los frutos con este llamado de Scaloni. Confirmamos lo que sabíamos: que hay una gran cantidad de chicos hijos de padres argentinos viviendo y jugando en Europa. Estoy feliz porque me escucharon. Ahora, el desafío es sostener el plan y lograr que crezca. Se viene un año de muchos torneos internacionales, que nos dará la posibilidad de ver a los chicos allá, y así no tienen que viajar tanto”, le cuenta ahora Romeo a LA NACION.

Bernardo Romeo llegó con un plan a la AFA y lo pudo concretar: un departamento de scouting en Europa; ¿próximo desafío? sostenerlo y ampliarlo, rumbo a Estados Unidos Daniel Jayo - LA NACION

¿A qué torneos se refiere? Los Sudamericanos y mundiales de las categorías recién serán en 2023, pero este año la Sub 20 participará en los certámenes de Toulon, L’Alcudia y Pinatar, y la Sub 17 también en Pinatar, Monteigu (Francia) y otro en Marruecos.

“Los informes de Juan llegan casi todos los lunes –retoma Romeo–, y con las imágenes subidas a la plataforma, se activa el chat interno para cruzar opiniones. Intentaremos que el seguimiento sea cada vez más especifico. El sentido de pertenencia de los chicos y sus familias aparece en cada encuentro. Ojalá este proyecto apenas haya comenzado y sea a muy largo plazo, incluso, cuando ya no estemos nosotros. Desde AFA no podíamos no tener este departamento porque se nos iban a escapar muchos chicos. Ahora, el margen de error es menor”.

Diego Costa hirió a Brasil, que ahora busca debajo de las piedras

A la CBF no le importaba, le sobraban jugadores. Aunque fueran brasileños Deco y Pepe, no eran necesarios si estaban Kaká, Ronaldinho, Juninho Pernambucano, Alex, Ricardinho, Zé Roberto por un lado, y... Lucio, Juan, Thiago Silva, Luisao y David Luiz para ocupar la zaga. Deco y Pepe construyeron su historia de selección en Portugal. Pero ya no hay tantos cracks. Brasil se interesó a principios de 2014 y comenzó a buscar en Europa a esos juveniles que se habían marchado muy pronto. Hubo un punto de inflexión: la decisión de Diego Costa de jugar por España, cuando Luiz Felipe Scolari deseaba llevarlo al Scratch.

Diego Costa, el "español" nacido en Lagarto, estado de Sergipe... Brasil; a partir de su caso, la CBF tomó otra posición con los jóvenes que se marchan del país Manu Fernandez - AP

No podía volver a suceder algo así… En la CBF, actualmente el director de las selecciones juveniles es Branco, el lateral campeón del mundo en 1994. Ocupa el cargo desde octubre de 2018 y él ha intensificado el ‘rastrillaje’. Es el jefe de un equipo que busca información sobre jóvenes brasileños con doble nacionalidad en clubes europeos, con edades de Sub 15, Sub 17 y Sub 20, con la misión de invitarlos o intentar convencerlos de jugar por Brasil.

Algunas veces, con resultado negativo: como el caso del volante Matheus Nunes (23 años), de Sporting de Lisboa, que nació en Río de Janeiro y escogió jugar por Portugal (ya suma tres partidos en la mayor), o el del zaguero Luiz Felipe (24 años, nació en Colina, Estado de San Pablo), de Lazio, que resolvió representar a Italia y participó de un campo de entrenamiento de tres días, en Coverciano, citado por el DT Roberto Mancini. Y, en otras ocasiones, la gestión de la CBF ha sido un triunfo, como sucedió con Gabriel Martinelli, delantero de Arsenal, que se coronó en los Juegos Olímpicos de Tokio y acaba de ser citado por Tite para los próximos duelos con Chile y Bolivia, más allá de su otra nacionalidad italiana.

La idea de la CBF es muy parecida a la del resto de los países: activar un plan seducción. Primero, encontrar a esas piezas por el mundo. Luego, los entrenadores se ponen en contacto con los jugadores, los invitan, hablan de un futuro con Brasil, y, en el paso posterior, los citan para torneos oficiales, como un Sudamericano de su categoría, o alguno de los cuadrangulares o certámenes amistosos que suelen disputarse en Europa. La apuesta de la CBF -como de la AFA- es conseguir su atención. Lograr ser tan atractivos, desde los colores, el escudo, que cuando llegue el momento de jugar por la selección mayor… esos jóvenes estén convencidos y decididos a jugar por Brasil.