Juan Román Riquelme estuvo a un paso de Atlas de México, reveló Bruno Marioni

Bruno Marioni y Juan Román Riquelme compartieron plantel en el Boca campeón de América 2007

Bruno Marioni, exjugador del Atlas y ahora entrenador que se encuentra sin equipo tras su paso por los Pumas, reveló que estuvo cerca de conseguir que Juan Román Riquelme, ex mediocampista de Boca, llegara al conjunto rojinegro, pero solamente faltó un pequeño detalle para que se cerrara el pase.

Bruno Marioni contó que estuvo a punto de llevar a Juan Román Riquelme al Atlas de México. - Fuente: MX Sudamerica 00:59

"Es la primera vez que voy a contar esto. Me imagino a Riquelme en el lugar del mundo que quiera. Yo estuve a punto de ser director deportivo del Atlas al año que me retiré y llamé a Román. Me dijo: 'Sí, puede ser'. Eso dependía que fuera director deportivo, que nunca lo fui, pero por supuesto que busqué a Román para jugar en México, para que la rompiera en México", mencionó el ex Independiente y Newell's, entre otros, para el canal de YouTube MX Sudamericana y reproduce el diario Marca.

Marioni se retiró en 2010 en Estudiantes Tecos y Riqulme jugaba para Boca Juniors, tras su paso por el Barcelona y Villarreal, por lo que el contacto se habría dado en 2011.

Además, Marioni recordó que Riquelme había anunciado su retiro en el verano del 2012 porque se "sentía vacío", aunque regresó con el cuadro Xeneize en febrero del 2013.