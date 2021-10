Juan Sebastián Verón se enojó con los hinchas de Estudiantes y defendió a Zielinski: “No saben nada”

Juan Sebastián Verón es sin dudas uno de los máximos ídolos de Estudiantes de La Plata y, como tal, se vio interpelado a lanzar un mensaje para los hinchas, en el momento que atraviesa el conjunto dirigido por Ricardo Zielinski, que no ganó hasta el momento ningún partido de la Liga de Fútbol Profesional.

El Pincha acumuló en esta segunda fase del torneo de Primera División dos derrotas y tres empates, por lo que muchos hinchas apuntaron al DT, sobre todo después de haber perdido el último partido del domingo contra Colón.

Por eso, Verón usó sus redes sociales para defender al Ruso y hacerles un pedido a los fanáticos del club. “Hace mucho que no hablo de fútbol, no lo creía conveniente”, empezaba el posteo de La Bruja, donde mencionaba los comentarios que “ponen en discusión” al DT.

Ricardo Zielinski, DT de Estudiantes Fotobaires

Algo más enojado, el exjugador de Estudiantes continuó: “Hoy a través de una red social cualquiera se anima a opinar de todo y muchas veces gente que debería ser centrada en sus opiniones termina siendo mas hincha que el hincha que va a la tribuna... Pero bueno estamos acostumbrados ya, hoy es inútil decir ‘necesitamos esto o vayamos a buscar esto, que el plantel, que el DT, que los dirigentes’. No sirve de nada”.

En esta línea, Verón planteó que se gastan energías en “lugares que no van a resolver nada” y opinó que el foco debería estar en “acompañar el proceso”. “Siempre buscamos algo o alguien para culpar y nos terminamos mordiendo la cola en todo momento... Por eso hay que ver donde estábamos y dónde estamos, los PROCESOS tienen estos momentos que hay que trabajar para resolverlos y estar junto al DT Y AL PLANTEL...”, añadió con las mayúsculas que demostraron su ímpetu hacia la defensa del equipo de Zielinski.

A su vez, La Bruja manifestó que puede haber críticas y opiniones pero “que sean constructivas y no destructivas como pasa en estos momentos” y acusó a quienes se creen que son gurúes o que se las saben todas.

“¿Podríamos estar mejor? Sí. Pero podríamos estar muchooo peor. Hasta no hace mucho, cuatro o cinco partidos atrás, se cantaba el himno ruso y no sé qué, que había que comprar a ese o aquel. Hoy todo lo contrario... no comparto en nada eso, momentos malos tenemos todos y hay que saber convivir también con eso...”, lanzó también en defensa del entrenador del Pincha, que se encuentra noveno en la tabla de La Liga de Fútbol Profesional.

Verón dijo enojado además que “es muy fácil decir compren a este y traigan a aquel como si fuera un supermercado”. “Así desde atrás de un teclado todos somos DT, jugadores o dirigentes... Por eso, acompañar el proceso también trae malos momentos que hay que pasar. De eso se trata. Pensar de un año a esta parte, dónde estábamos y dónde estamos.. Las cuentas se hacen al final, dicen en Italia”, concluyó el exjugador de la Selección argentina.

Todo este texto lo acompañó de una foto de Zielinski con la hinchada de fondo y otra postal con una frase que decía: “Hablan sin saber, juzgan sin saber, comentan sin saber, pero lo peor de todo es que creen saber todo y no saben nada”.