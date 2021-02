Yoshiro Mori, presidente del comité organizador de Tokio 2020, dijo que las mujeres hablan demasiado Fuente: AP

El hashtag "Mori renuncia" se replicó miles de veces en las redes sociales durante las últimas 24 horas. Es que, Yoshiro Mori, presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, dijo en una reunión del Comité Olímpico Japonés que las mujeres "hablan mucho", y que deberían restringir el tiempo permitido que se les conceda para hablar.

Como si no tuviera suficientes problemas con la postergación, los rumores de cancelación y los juicios por incumplimiento en la entrega de los departamentos de la Villa Olímpica, la organización de Tokio 2020 se vio involucrada en un escandaloso episodio por las frases del presidente del comité organizador.

"Si aumentamos el número de mujeres miembros de la junta, tenemos que asegurarnos de que su tiempo para hablar se restrinja un poco, tienen dificultad para terminar, lo cual es molesto", opinó el mandatario japonés de 83 años, según informaron medios locales. Sus comentarios provocaron una lluvia de críticas en Japón y el mundo, pero Mori repitió que no va a renunciar.

Mori, que fue primer ministro de Japón entre 2000 y 2001, se retiró de la política en 2012. Por su larga trayectoria fue ubicado en la posición que ocupa en la actualidad. Tras el escándalo, reconoció que sus comentarios fueron "inapropiados" y contrarios al espíritu olímpico que el comité que preside debería propugnar. "Siento un profundo remordimiento y me gustaría retractarme de mis comentarios", dijo a periodistas.

Horas después de que salieran a la luz las declaraciones eran tendencia en la red social Twitter en Japón etiquetas como "Retírate, Yoshiro Mori" o "Desprecio a las mujeres".

Al ser consultado sobre la posibilidad de abandonar el cargo al frente de Tokio 2020 por la polémica, Mori negó esa posibilidad: "No tengo intención de renunciar. Me he estado esforzando durante estos siete años en la preparación de los Juegos. Si me dicen todos que estoy molestando, pues debería pensarlo".

La junta de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tendrá que decidir sobre la renuncia de Mori, declaró el jueves la ministra de Juegos Olímpicos, Seiko Hashimoto, y agregó que Tokio 2020 había enviado una disculpa al Comité Olímpico Internacional (COI) por los comentarios de su presidente.

Tras la disculpa de Mori, el COI consideró que el asunto "está cerrado", pero la opinión pública puede torcer el destino de Mori que, por el momento, se mantiene en su cargo.

