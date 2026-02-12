El atleta ucraniano Vladislav Heraskevich fue descalificado de los Juegos Olímpicos de Invierno por llevar un “casco memorial”

El ucraniano Vladislav Heraskevich, que quería usar un casco con imágenes de deportistas fallecidos durante el conflicto bélico de su país con Rusia, fue descalificado este jueves de las pruebas de skeleton de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, según informó el Comité Olímpico Internacional (COI).

La determinación despertó todo tipo de comentarios en las redes sociales. Con un comunicado, el COI informó que Heraskevich “no podrá participar en los Juegos Olímpicos de Invierno tras negarse a cumplir las directrices del COI sobre la expresión de los atletas”.

C'est le casque de la discorde aux #JO d'hiver de #MilanoCortina2026.



L'Ukrainien Vladislav #Heraskevych a annoncé qu'il porterait, malgré l'interdiction du CIO, son équipement, orné de photos d'athlètes tués lors de la guerre en #Ukraine 🇺🇦, déclenchée par la #Russie 🇷🇺 pic.twitter.com/xVyad0NsR3 — FRANCE 24 Français (@France24_fr) February 11, 2026

La noticia impactó en la delegación de Ucrania, que por intermedio de un portavoz del Comité Olímpico de ese país informó: “Ha sido descalificado”. El atleta había sido advertido que podía ser sancionado si utilizaba ese casco, por lo tanto el COI le había propuesto el martes último llevar un brazalete negro en lugar del casco, como medida excepcional ante este caso tan especial.

Sin embargo, Heraskevich no acató las sugerencias y ante esta decisión el COI en su comunicado explicó: “Esta mañana, a su llegada a las instalaciones de la competición, Heraskevich se reunió con la presidenta del COI, Kirsty Coventry, que le explicó por última vez la postura del COI. Como en las reuniones anteriores, él se negó a cambiar la suya”. Conocida la descalificación, circularon en las redes fotos del padre del atleta, Mykhailo Heraskevych, completamente golpeado por la decisión.

TOPSHOT - Mykhailo Heraskevych, padre de Vladyslav Heraskevych, tras enterarse de que su hijo fue descalificado de los Juegos (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) ODD ANDERSEN� - AFP�

En el mismo comunicado se detalló: “Se tomó la decisión por parte de los jueces de la Federación Internacional (de Bobsleigh y Skeleton, IBSF), basándose en el hecho de que el casco que quería llevar no se ajusta a la reglamentación”.

Y continúa: “El COI decidió por ello, con pesar, retirarle su acreditación para los Juegos Olímpicos de 2026. A pesar de las numerosas conversaciones y discusiones en persona con Heraskevich (...) no quiso llegar a un punto de encuentro”, añadió el COI.

Heraskevich, el abanderado de Ucrania en estos Juegos Olímpicos, había utilizado durante los entrenamientos el “casco memorial” -según el término usado por su entorno-, de color gris y que lleva las imágenes serigrafiadas de varios de sus compatriotas fallecidos en la guerra.

Ukrainian Olympian Vladyslav Heraskevych's appeal to the Olympic Committee shortly before they disqualified him for wearing a helmet honoring Ukrainian Olympians who were killed by the Russian fascists in the invasion of Ukraine. pic.twitter.com/UkDlwQc2Nk https://t.co/ziOpg9IRFi — Igor Sushko (@igorsushko) February 12, 2026

Antes de ser sancionado el atleta había publicado un video hablando del tema y exigiendo que se le permita usar el casco en el que argumentó: "Nunca quise un escándalo con el COI, y no lo causé. El COI lo creó con su interpretación del reglamento, que muchos consideran discriminatorio. Aunque este escándalo ha permitido hablar en voz alta sobre los atletas ucranianos asesinados, al mismo tiempo el hecho mismo del escándalo distrae una enorme cantidad de atención de las competiciones en sí y de los atletas que participan en ellas. Por eso propongo acabar con el escándalo y exijo: levantar la prohibición del uso del “Casco de Memoria”, unas disculpas por la presión que he recibido durante los últimos días y como muestra de solidaridad con el deporte ucraniano, proporcionar generadores eléctricos a las instalaciones deportivas ucranianas que sufren bombardeos diarios".

Tras la determinación del COI, el atleta ucraniano se expresó en las redes sociales y en su cuenta de X escribió: “Este es el precio de nuestra dignidad”.

Це ціна нашої гідності.

This is price of our dignity. pic.twitter.com/00h3hlZs6i — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) February 12, 2026

El presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, celebró la iniciativa del deportista y se expresó en Telegram: “Su casco lleva los retratos de nuestros deportistas caídos a manos de Rusia. El patinador artístico Dmytro Sharpar, caído en combate cerca de Bajmut; Yevhen Malyshev, biatleta de 19 años, caído a manos de los ocupantes cerca de Járkov; y otros atletas ucranianos cuyas vidas fueron arrebatadas por la guerra librada por Rusia”.

La prohibición olímpica de las manifestaciones políticas de los atletas es muy estricta. Uno de los casos históricos más emblemáticos fue la expulsión de los atletas estadounidenses Tommie Smith y John Carlos por levantar el puño con guantes negros durante el himno nacional en protesta contra el racismo y la desigualdad en EE.UU., en el podio tras la prueba de los 200 metros en los Juegos Olímpicos de 1968, en México. El gesto se interpretó como de apoyo al partido Panteras Negras.