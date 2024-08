El drástico cambio de look de Imane Khelif, la boxeadora argelina cuestionada por su género

Escuchar

Los Juegos Olímpicos de París 2024 siguen dando que hablar a pesar de que culminaron la semana pasada. Una de las mayores polémicas se centró en la boxeadora argelina Imane Khelif, duramente cuestionada ya que había sido descalificada de un mundial por no pasar las pruebas de género e igualmente fue habilitada a competir en Francia.

La atleta hizo caso omiso a las críticas y no sólo ganó la medalla de oro en su categoría, sino que además presentó una denuncia por “linchamiento digital” ante una fiscalía en París. Ya de vuelta en Argelia, su país natal, un salón de belleza ubicado a las afueras de la capital -Argel- le realizó un drástico cambio de look que involucra maquillaje y peinado.

El video difundido en la red social Instagram del salón Beauty Code, muestra a Khelif como el mundo la conoció, sin maquillaje, con el pelo atado y guantes de boxeo; de esa manera ganó la medalla. Después de una transición, la argelina pasó a lucir una blusa de colores, aros, un peinado con su pelo suelto, accesorios y un maquillaje rosado. También tiene puesta allí su medalla olímpica.

“Para conseguir su medalla no tuvo tiempo que perder en salones de belleza o compras. Ella nunca sintió la necesidad de ajustarse a esos estándares para demostrar su existencia”, indicó el salón en el posteo.

Y agrega: “Ella es una estrella, una favorita de todos los tiempos. Ninguna deportista, tan bella como una mujer, tan radiante como una amazona de auras, había despertado tanta polémica como ella. Imane no buscó cambiar su apariencia para encajar en los moldes en los que el mundo quiere atraparnos. Su mensaje es mucho más profundo, la vestimenta no hace al monje y la apariencia no revela la esencia de una persona”.

Asimismo, Beauty Code insiste en que “sobre el ring no necesita ni adornos ni tacones altos”, sino “estrategia y fuerza”.

Tras ello, el salón de belleza apunta contra la italiana Angela Carini, la boxeadora que abandonó a los 46 segundos de su pelea contra Khelif. “La italiana nos ha demostrado que incluso aquellos que lloran en los patios de la escuela, aquellos que inventan mentiras para robar la comida ajena, pueden encontrarse en el ring”, asevera.

“Iman es hermosa”, cierra el posteo.

Imane Khelif tras ganar el oro. (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP) MAURO PIMENTEL - AFP

Khelif disparó una ola de opiniones en favor y en contra durante su paso por los Juegos Olímpicos, mientras que Argelia es una heroína nacional. De repente, la discusión pasó por el tipo de cromosomas y sus permisos o no para boxear. Un debate en el que opinaron desde políticos hasta celebridades de distintos ámbitos. Finalmente, la boxeadora se quedó con la victoria en la categoría de hasta 66 kilos al vencer, por decisión unánime, a la china Yan Lui.

