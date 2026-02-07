Los Juegos Olímpicos de Invierno tuvieron su ceremonia inaugural con tributos a Da Vinci, Fellini y el Dante

MILÁN (AP).- Con tributos planeados a da Vinci y Dante, Puccini y Pausini, Armani y Fellini, pasta y vino, y otros sabores icónicos de la cultura italiana -además de Mariah Carey alcanzando todas las notas altas en “Nel Blu Dipinto Di Blu”, también conocido como “Volare” - una ceremonia de apertura sin precedentes en cuatro sitios y con dos pebeteros daba inicio oficialmente a los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina.

Permitir que los atletas participaran en el Desfile de las Naciones en los lugares de montaña para los Juegos de Invierno más dispersos de la historia creó lo que quizás fue una consecuencia no intencionada: ningún competidor de ninguno de los primeros cinco países anunciados realmente se presentó en el centro principal, el estadio de fútbol San Siro de Milán.

Mientras que carteles con los nombres de Grecia -que siempre lidera la procesión como cuna de los Juegos Olímpicos- Albania , Andorra , Arabia Saudita y Argentina fueron llevados al hogar de los titanes del fútbol de la Serie A, AC Milan e Inter Milan, no había atletas de esos lugares presentes. En cambio, estaban participando en festividades simultáneas celebradas en Cortina d’Ampezzo en el corazón de las montañas Dolomitas, Livigno en los Alpes, y Predazzo en la provincia autónoma de Trento.

La presencia argentina en los Juegos CAMERON SPENCER - POOL

El primer país con atletas en San Siro fue Armenia, y su entrada provocó vítores estruendosos de una multitud de 61.000 espectadores.

Más tarde, una mezcla de abucheos recibió a los cuatro representantes de Israel en la ceremonia de Milán. Ha habido algunos llamados para que Israel sea excluido de los Juegos Olímpicos debido a la guerra en Gaza.

Y mientras que los atletas de EE.UU. fueron aclamados cuando aparecieron, el vicepresidente JD Vance fue abucheado cuando fue mostrado brevemente en las pantallas de video de la arena desde su lugar en la tribuna. El apoyo a los Estados Unidos entre sus aliados ha estado erosionándose a medida que la administración Trump ha adoptado una postura agresiva en política exterior, incluyendo aranceles punitivos, acción militar en Venezuela y amenazas de invadir Groenlandia.

BREAKING: In a stunning moment, JD Vance was just booed relentlessly at the Olympics. Wow. The Trump-Vance admin is humiliating us on the world stage. pic.twitter.com/06ryMvehDH — Democratic Wins Media (@DemocraticWins) February 6, 2026

La delegación de Venezuela recibió un gran respaldo al entrar. Lo mismo ocurrió con la de Ucrania, donde una guerra continúa cuatro años después de que Rusia invadiera.

Los organizadores de la ceremonia han dicho que buscaron transmitir temas de armonía y paz, tratando de representar la dicotomía ciudad-montaña de la configuración particularmente inusual de estos Juegos Olímpicos mientras también intentaban apelar a un sentido de unidad en un momento de tensiones globales.

“Espero que la ceremonia de apertura sea vista por todos como una oportunidad para ser respetuosos” , dijo la nueva presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, cuando se le preguntó esta semana sobre posibles reacciones del público.

La actuación de la cantante estadounidense Mariah Carey fue uno de los puntos altos de la ceremonia PIERO CRUCIATTI� - AFP�

El saludo más fuerte fue reservado, naturalmente, para el anfitrión Italia, que entró al final, con una versión electrónica de “El Barbero de Sevilla”.

La ceremonia duró casi tres horas hasta que el presidente de Italia, Sergio Mattarella, declaró oficialmente abiertos los Juegos de Milán-Cortina tras un discurso de Coventry, la primera mujer en liderar el COI.

“Gracias por creer en la magia de los Juegos Olímpicos”, dijo, y luego, varios minutos después, se aseguró de mencionar a los “titulares de derechos de medios” que pagan para transmitir el evento .

Otro símbolo de lo disperso que está todo esta vez: en lugar del habitual pebetero que se enciende y arde durante toda la duración de los Juegos Olímpicos, habrá dos, ambos destinados como un homenaje a los estudios geométricos de Leonardo da Vinci. Uno está en Milán, a cuatro kilómetros de San Siro, y el otro estará a 400 kilómetros, en Cortina.

Las personas a quienes se les otorgó el honor de encender ambos pebeteros era un secreto muy bien guardado, como suele ser el caso en cualquier Olimpiada. En los Juegos de Turín 2006, fue la esquiadora de fondo italiana Stefania Belmondo.

La esquiadora italiana Sofia Goggia sostiene la antorcha que encenderá el pebetero Stefano Rellandini� - AFP Pool Photo�

La colección completa de sedes de competición para las próximas dos semanas y media se extiende por un área de más de 22.000 kilómetros cuadrados. El formato de ceremonia multiciudad del viernes permitió que deportes de montaña como el esquí alpino, el bobsleigh, el curling y el snowboard estuvieran representados sin requerir que la gente hiciera el largo viaje de varias horas hasta Milán .

No se sentía exactamente como unos Juegos de Invierno en la capital financiera del país, donde la temperatura estaba un poco por debajo de los 10°C y el cielo era de un azul claro y nítido toda la tarde del viernes. Ni rastro de nubes, y mucho menos de nieve.

Mientras Italia daba la bienvenida al mundo mostrando símbolos de su patrimonio, el espectáculo producido por el veterano de ceremonias olímpicas Marco Balich comenzó con bailarines formados en la academia de la famosa casa de ópera de Milán, el Teatro alla Scala, reimaginando las obras de mármol del escultor del siglo XVIII Antonio Canova.

Un momento impactante en el Arco della Pace DANIEL MUNOZ� - AFP�

Personas con cabezas de gran tamaño, estilo mascota, que representaban a los compositores de ópera Giacomo Puccini, Gioachino Rossini y Giuseppe Verdi aparecieron en el escenario central, antes de que tubos gigantes de pintura flotaran sobre el escenario y soltaran seda de color rojo, azul y amarillo -los colores primarios- antes de que un desfile temprano de personajes con vestimentas de varios colores llegara al estadio. Representaban la música y el arte, la literatura y la arquitectura, apreciaciones por la belleza y la historia y, sobre todo, La Dolce Vita (el nombre de la emblemática película de 1960 de Federico Fellini) .

Hubo referencias a la antigua Roma, el Renacimiento, el Carnaval de Venecia y las tradiciones notables del país en diversas áreas como la cocina y la literatura, como Pinocho y El Infierno de Dante Alighieri.

Un desfile de moda mostró atuendos -creados por el diseñador Giorgio Armani, quien murió el año pasado a los 91 años- en los colores de la bandera de Italia: rojo, verde y blanco. Y la baladista Laura Pausini cantó el himno nacional de Italia.

Laura Pausini cantó el himno de Italia ALEXANDER NEMENOV� - AFP�

Carey recibió fuertes aplausos en Milán mientras cantaba en italiano. En Cortina, cientos de fanáticos cantaron junto con ella, y un rugido surgió cuando se dieron cuenta de que estaba interpretando la canción con el estribillo de “Volare” .

Otro toque local: la actriz italiana Sabrina Impacciatore, famosa por “White Lotus”, lideró una sección que llevó a los espectadores a través de un siglo de Juegos Olímpicos pasados, con ejemplos de la evolución del equipamiento, la ropa deportiva y la música. Y la actriz y comediante Brenda Lodigiani demostró los populares gestos de manos italianos que a menudo se usan para comunicarse en lugar de palabras.

La escritora de Associated Press Colleen Barry contribuyó a este informe