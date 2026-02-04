Pasión en la nieve: quiénes son los ocho argentinos que participarán en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Se aproxima el momento de los aliados de la nieve: el viernes llegará la ceremonia de apertura los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Y entre las delegaciones de los 93 países habrá ocho argentinos, encabezados por los abanderados Francesca Baruzzi (27 años) y Franco Dal Farra (25), que recorrerán el estadio San Ciro con el deseo de un buen desempeño, pero sobre todo orgullosos por estar en la mayor cita del deporte invernal luciendo los colores celeste y blanco.

“Haber llegado cómo llegamos, en el contexto actual del deporte argentino, solo me produce emoción. Porque el esfuerzo que hicimos todos los involucrados, y en esto destaco al de los deportistas, que lograron estas clasificaciones, me llena de orgullo y no me incomoda que me tiemble la voz cuando lo cuento”, le dice a LA NACION Magdalena Kast, presidenta de FASA (Federación Argentina de Ski y Andinismo).

La delegación argentina en Milano Cortina 2026 será la más numerosa desde Turín 2006, lo que representa un logro importante para un país que nunca ganó una medalla. El mejor resultado nacional fue un 4° puesto en los Juegos Olímpicos de Invierno de St. Moritz 1928, donde contó con dos equipos de bobsleigh. Estuvo presente en todas las citas.

“Los que vivimos en pueblos y ciudades de montaña tenemos incorporados estos deportes de manera natural, pero se trata de un porcentaje de la población muy chico”, explica Kast y agrega: “Desde lo cultural, en Argentina no somos un país invernal y desde lo deportivo son otras las actividades que nos caracterizan. Todo esto ubica a estos deportes en un lugar marginal, pero lejos de escudarnos en esta realidad hacemos una fuerte autocrítica y reconozco que nos falta darle visibilidad y comunicar de manera adecuada para que tengan la importancia que se merecen. Esa es nuestra responsabilidad”.

La delegación argentina está conformada por siete esquiadores -tres de ski alpino y cuatro de ski de fondo- y una corredora de luge, competencia donde se desciende por una pista de hielo helada boca arriba en un pequeño trineo y con los pies adelante. Salvo Tiziano Gravier (23 años), oriundo de Buenos Aires, el resto nació o se crio en ciudades de montaña y practican deportes de invierno desde muy chicos.

“Para el público en general, el esquí y las actividades en la nieve son deportes elitistas, solo para gente de una muy buena posición económica. Eso tal vez sea así para el esquí turístico, pero cuando se trata de deporte es practicado por chicos que nacieron cerca de la montaña y la nieve es el patio de su casa durante todo el invierno. Es parecido al que vive frente al río y se dedica al yachting yendo a un club. En otros lugares del país sucede esto con el básquet, el fútbol o el tenis, porque la geografía permite eso”, sostiene Kast, intentando romper con un prejuicio que, sumado a la falta de logros importantes, aleja al esquí del círculo virtuoso, donde los buenos resultados y la visibilidad hacen crecer la base de aficionados y, a la larga, surgen mayor número de atletas de elite.

Si bien la proyección de resultados es diferente para cada uno de los atletas de la delegación, Kast cree que estar en un top 25 sería un muy buen resultado: “Si bien es una delegación pequeña si la comparamos con países con mucha cultura de deportes de invierno como los europeos, es más numerosa que la de Juegos Olímpicos anteriores y eso ya es positivo. En lo individual cada uno tiene expectativas diferentes”, aclara.

“Francesca Baruzzi y Franco Dal Farra ya estuvieron en Juegos Olímpicos anteriores y ellos tienen la vara un poco más alta, igual que Tiziano Gravier, que ya demostró un muy buen nivel en competencias internacionales”, dice Kast que se muestra optimista, pero al mismo tiempo cautelosa. Además, enmarca la participación argentina en un contexto de adversidad. “El deporte de alto rendimiento requiere de procesos largos y de planificación y en nuestro país nos cuesta mucho trabajar con una mirada de mediano y largo plazo, nada ocurre de la noche a la mañana y hoy, en Argentina tenemos cero políticas deportivas. Los que estamos en esto estamos acostumbrados a remar en dulce de leche, pero repostero”, sostiene la presidenta de FASA.

La barilochense que llega en su plenitud deportiva

Francesca Baruzzi es la esquiadora con mayor trayectoria y la más experimentada del grupo. Hizo su debut olímpico en Pekín 2022, donde logró dos top 30 en slalom gigante y super-G, y antes compitió en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Lillehammer 2016, con un destacado 10° puesto en slalom, además de haber participado en las dos últimas temporadas de Copa del Mundo.

La barilochense aprendió a esquiar casi al mismo tiempo que a caminar; su papá, que es instructor de esquí, la llevaba a la montaña en su mochila. Ahora, llega a Milano Cortina en su plenitud deportiva: “Tengo una gran expectativa porque me siento al 100 % de mis posibilidades y estoy lista para darlo todo. No siento ninguna presión, que sí tuve en toda la etapa previa de preparación. Pero al estar acá ya me siento muy confiada y tranquila”, comenta a LA NACION. Francesca atravesó momentos duros durante su carrera deportiva porque sufrió tres roturas de ligamentos cruzados con períodos muy largos de rehabilitación, uno de ellos antes de Pekín 2022, que había puesto en duda su participación.

“Me siento una privilegiada por estar en estos Juegos Olímpicos y por hacer lo que me apasiona, lo disfruto y me considero una afortunada de la vida”, dice Francesca, que no ve la hora de hacer flamear la bandera celeste y blanca en el acto de apertura.

Decidir entre el agua y la nieve

Otro de los deportistas que vuelve a estar en la cita olímpica es Franco Dal Farra, otro oriundo de Bariloche que también vibró desde adentro en Pekín 2022. El esquiador de fondo proviene de una familia de atletas olímpícos porque es hijo de Inés Alder y sobrino de Guillermo Alder, ambos atletas en Albertville 1992, y hermano de Marco, que compitió en Lillehammer 2016. “Siento esta participación como una revancha, porque a China llegué con poca experiencia y casi sin competencia de alto nivel; además me enfermé y eso me impidió dar todo lo que tenía”.

Del Farra cuenta con un pasado en el remo. “Yo esquiaba y competía en esquí nórdico durante el invierno y en verano practicaba remo. A los 15 años comencé a tener buenos resultados en el agua y decidí a entrenarme de manera seria. Al ser deportes físicamente complementarios continué durante algunos años entrenando y compitiendo en ambos a la vez”, explica.

Franco Dal Farra, durante su actuación en Toblach, Italia, a fines del año pasado FIS/Pierre Teyssot - Pierre Teyssot

En aquel período de su adolescencia fue parte del programa de proyección olímpica, y entre 2015 y el 2018 fue integrante de la selección nacional junior de remo, aunque finalmente se decantó por el esquí. “A los 19 años tuve que decidir en qué deporte me quería especializar, y mi corazón y mi pasión me llevaron a elegir los esquíes”, reconoce Franco que además es ingeniero electrónico de la Universidad Nacional de Río Negro.

Cumplir un sueño

Tiziano Gravier (23 años) es hijo de la modelo Valeria Mazza y del empresario Alejandro Gravier. Participó en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Lausanne 2020, donde se destacó con un séptimo puesto en super-G. Gravier tendrá su estreno en una cita olímpica de invierno de mayores y hay esperanzas depositadas en él porque lleva dos temporadas compitiendo en Copa del Mundo con buenos desempeños. “Tengo mucha expectativa por participar. Hace cinco años, cuando tenía 17, me propuse el objetivo de llegar a estos Juegos Olímpicos y voy a cumplir un sueño, pero también me planteo objetivos deportivos y estar entre los primeros 15 sería alcanzar una gran actuación”, comenta Tiziano desde Austria, donde se preparó para llegar de la mejor manera a la prueba.

Cuando las raíces tiran

La selección de Scaloni no es la única que atrae a deportistas hijos de argentinos que están radicados fuera de nuestro país. Nicole Begué nació en 2006 en Miami, pero sus raíces familiares están en Ushuaia. Aunque representó a los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Gangwon 2024, finalmente decidió representar a Argentina porque la sangre de su padre le tiró más.

“Mi mamá es venezolana y mi papá argentino, pero al poco tiempo de nacer volvimos a Ushuaia y mis primeros años fueron esquiando ahí al pie de la montaña. Al tiempo retornamos a Miami, pero yo fui y vine casi todos los años y nunca perdí el vínculo. Fui parte del equipo juvenil norteamericano durante casi 10 años, pero cuando llegó el momento de tomar la decisión no lo dudé, porque representar a Argentina me hace feliz y es con lo que realmente me siento contenta”, le dice Nicole a LA NACION en un perfecto castellano, que disimula su lugar de nacimiento y no deja dudas acerca de la bandera que abraza.

Nicole Begué participará en esquí alpino

La joven esquiadora, hija de Gastón Begué, olímpico en Albertville 1992 y Lillehammer 1994, tendrá su debut en Milano Cortina 2026. “Tengo la suerte de contar con el apoyo de mi familia y los consejos de mi papá, que tiene experiencia y conocimiento y eso me ayuda mucho”, apunta Nicole, que está cumpliendo una promesa de niña: “Mi mamá me cuenta que desde que era muy chiquita repetía que quería ir a los Juegos Olímpicos y me cuesta creer que finalmente voy a cumplirlo”.

Esquí de fondo

El grupo de argentinos que participarán en la modalidad de esquí de fondo se completa con tres deportistas, que se suman a Dal Farra:

Agustina Groetzner, (22 años), también nacida en San Carlos de Bariloche, compitió en Lausanne 2020 y debutará en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Nahiara Díaz González (18 años), de Caviahue, Neuquén, es la más joven de la delegación y disputó sus primeros Juegos Olímpicos en Pekín 2022, y cuatro años más tarde volverá a competir en Milano Cortina 2026. Por último, Mateo Sauma, (21 años), también barilochense, compitió en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Lausanne 2020 y tendrá su estreno en la cita olímpica de invierno.

Ravenna, en luge

En esta especialidad, casi desconocida para los argentinos, Verónica Ravenna (27 años) es la máxima exponente nacional. Nació en Buenos Aires y su familia se radicó en Whistler, Canadá, donde a los seis años conoció este deporte que se convirtió en su pasión. Ravenna disputará sus terceros Juegos Olímpicos de Invierno y establecerá un récord, luego de sus participaciones en PyeongChang 2018 y Pekín 2022. Además, formó parte de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Lillehammer 2016 donde logró un destacado séptimo puesto.

La cuenta regresiva para Milano Cortina 2026 está en marcha y a partir del 6 y hasta el 22 de febrero se podrá seguir por el canal Claro Sports, en YouTube. Será la tercera ocasión en que Italia reciba el evento deportivo más grande del mundo para deportes de invierno, tras Cortina 1956 y Turín 2006. Y uno de los momentos más atractivos, más allá la competencia en sí, será la ceremonia de apertura. El espectáculo girará en torno al concepto de “Armonía” y contará con la actuación de Laura Pausini, emblema de la cultura italiana, y de la artista internacional Mariah Carey.

Para la delegación argentina será una oportunidad de dar un paso adelante y además de seguir creciendo y adquirir experiencia a partir de un número mayor de atletas. Como siempre, el gran objetivo será superar los desempeños anteriores y ubicar a alguno de los deportistas albicelestes en instancias finales de competencia.

¿Cuándo participan los atletas argentinos?

Sábado 7 de febrero:

9.00 20 km Skiathlon: Franco Dal Farra y Mateo Sauma en esquí de fondo

Domingo 8 de febrero:

7.30 Descenso: Nicole Begué en esquí alpino

Lunes 9 de febrero:

17.00 Individual femenino: Verónica Ravenna en luge

18.35 Individual femenino: Verónica Ravenna en luge

Martes 10 de febrero:

6.30 Combinada alpina: Francesca Baruzzi y Nicole Begué en esquí alpino

5.15 Qualy sprint: Nahiara Díaz y Agustina Groetzner en esquí alpino

5.45 Qualy sprint: Franco Dal Farra y y Mateo Sauma en esquí de fondo

17.00 Individual femenino: Verónica Ravenna en luge

18.35 Final Individual femenino luge: Verónica Ravenna en caso de clasificar entre los 20 primeros

Mateo Sauma, en esquí de fondo

Miércoles 11 de febrero:

7.30 Super G: Tiziano Gravier en esquí alpino

Jueves 12 de febrero:

7.30 Super G: Francesca Baruzzi y Nicole Begué en esquí alpino

9.00 10 km libre: Nahiara Díaz y Agustina Groetzner en esquí alpino

Viernes 13 de febrero:

7.45 10 km libre: Franco Dal Farra y y Mateo Sauma en esquí de fondo

Sábado 14 de febrero:

6.00 Slalom gigante: Tiziano Gravier en esquí alpino

Domingo 15 de febrero:

6.00 Slalom gigante: Francesca Baruzzi y Nicole Begué en esquí alpino

Lunes 16 de febrero:

6.00 Slalom: Tiziano Gravier en esquí alpino

Miércoles 18 de febrero:

5.15 Sprint por equipo femenino: Nahiara Díaz y Agustina Groetzner en esquí alpino

5.45 Sprint por equipo masculino: Franco Dal Farra y Mateo Sauma en esquí de fondo

6.00 Slalom: Francesca Baruzzi en esquí alpino

Sábado 21 de febrero:

7.00 Salida en masa: Franco Dal Farra en esquí de fondo