Quién es Kim Yeji, la tiradora surcoreana que conquistó a las redes sociales con su estilo y rompió un récord en los Juegos Olímpicos

A pesar de haber quedado en el segundo puesto, la tiradora surcoreana Kim Yeji se ganó los corazones de los usuarios en redes sociales con su actuación en la competición femenina de tiro de pistola de aire comprimido de 10 m en los Juegos Olímpicos de París. “Esta chica es un personaje de película , ¿cómo es real?”, “necesito hablar sobre ella”, “se ve muy cool”, escribieron varias cuentas en X.

Los videos aparecieron el domingo, cuando se realizó la competición donde Yeji perdió ante su compañera en la delegación nacional, Oh Ye Jin, que se llevó la medalla de oro. Ambas rompieron el récord previo de la disciplina en la categoría de mujeres.

En el momento viralizado en redes, se vio cómo Yeji disparó su pistola con un semblante serio y relajado, con una mano en su bolsillo . A pesar de conseguir el récord, no festejó: le sacó el cargador al arma y, luego, acomodó una pequeña bandera de su país al borde de la mesa para que la cámara la tomara. Inmediatamente la recibieron gritos y aplausos, aunque ella no se inmutó.

Lo único que la sacaba de su personaje frío y distante era el pequeño muñeco de un elefante que colgaba del dedo medio de su mano izquierda, perteneciente a su hija.

Yeji miró su puntaje en la pantalla frente a ella, suspiró y se retiró. La tiradora consiguió 241,3 puntos, a diferencia de su compañera y ganadora, que sacó 243,2. El récord anterior pertenecía a la rusa Vitalina Batsarashkina: 240,3 en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La medalla de bronce fue para Manu Bhaker de la India, que obtuvo una puntuación de 221,7 antes del enfrentamiento por la medalla de oro. Bhaker le dio la primera medalla en París a la India y, además, la primera en tiro femenino.

Kim Yeji rompió el récord en el tiro de pistola de aire comprimido de 10 m junto a su compañera de la delegación surcoreana, Oh Ye Jin (Getty Images)

Yeji tiene 31 años y es compañera de cuarto y amiga de Oh Ye Jin, de 19. Aunque solo una se llevó el oro, aclararon que no buscaban competir. “Ella es como mi hermana menor y siempre voy a cuidarla y estar para ella, por eso cuando ganó la medalla me hizo muy feliz”, explicó Yeji.

“No la veo como mi rival. Los [Juegos] Olímpicos son un gran escenario y obtuvimos el oro y la plata. Cuando ganamos estas medallas, estábamos tan orgullosas de ser coreanas. Pensé que no importaba quién ganara el oro ”, agregó.

Las tiradoras se enfrentaron en la competición que elimina a sus jugadoras una por una. “Podíamos ayudarnos entre nosotras, entonces sentíamos menos presión”, señaló. Ambas compitieron de nuevo el lunes en la clasificación para la prueba de pistola de aire comprimido para equipos mixtos.

Acabo de descubrir a la atleta coreana Yeji Kim en los Juegos Olímpicos. Ha ganado hace unos días la medalla de plata en tiro de pistola con aire y ahora la quiero ver como asesina sanguinaria en una película de acción. pic.twitter.com/4XV4avTWIh — #PorQuéTT (@xqTTs) July 30, 2024

