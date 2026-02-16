Un momento violento en los Juegos Olímpicos de Invierno que hace más de 25 años no se vivía

Una imagen que desde hace más de 25 años no se veía en los Juegos Olímpicos de Invierno. En la cita ecuménica de 2026 en Cortina-Milano, se produjo una pelea en un partido de hockey sobre hielo, un incidente que no ocurría desde 1998, en Nagano. Los golpes fueron entre el canadiense Tom Wilson y el francés Pierre Crinon, ambos jugadores conocidos por su físico imponente y su dureza en el hielo, que tienen antecedentes de este tipo de duelos.

El enfrentamiento comenzó después de que Wilson fuese atrapado con violencia contra una de los muros en una jugada previa. Crinon, que ya había sido sancionado dos minutos por un lance anterior, volvió al hielo y ambos jugadores se encararon inmediatamente, desatando la pelea, un momento muy complejo y que obligó a los árbitros a lanzarse sobre los jugadores para cortar con los golpes.

En la NHL este tipo de peleas son relativamente comunes y se castigan con cinco minutos afuera del hielo, sin embargo, en los Juegos Olímpicos están completamente prohibidas. Por eso, la escena generó un fuerte impacto en las redes sociales y a nivel deportivo.

Wilson, jugador de los Washington Capitals y con reputación de tough guy (chico duro), reaccionó tras el primer roce y demostrando que su caracter es indomable. Sus compañeros justificaron su respuesta diciendo: “Si te metés con nuestros gigantes, eso es lo que hace Willy”, comentó Drew Doughty, mientras que el arquero Jordan Binnington afirmó: “Así es el hockey”.

Crinon, es otro portento físico, ya que mide 1,95 metro y supera los 100 kilos, por eso tras un lance del juego en el que tiró a Wilson contra uno de los muros, este reaccionó y ambos terminaron intercambiando golpes en la pista.

Los árbitros detuvieron la pelea y ambos jugadores fueron expulsados del partido. El encuentro terminó con un contundente 10-2 para Canadá. Aunque la Federación Internacional de Hockey Hielo no impuso sanciones adicionales, la Federación Francesa decidió abrirle un expediente disciplinario a Crinon y se lo citó para que explique lo sucedido frente al director técnico y el seleccionador nacional.

La Federación Francesa considera que el incidente no puede pasar inadveritdo, en parte porque Crinon tiene un historial de acciones violentas. Su comportamiento en la liga francesa ya había generado debate sobre si era adecuado que representara a Francia en los Juegos Olímpicos.

A comienzos de temporada, Crinon fue sancionado con siete partidos por golpear repetidamente y sin casco al arquero de Angers, Matt O’Connor, causándole una lesión en el ojo. Aunque la denuncia posterior no prosperó, el episodio dejó dudas sobre su comportamiento deportivo.

En total, Crinon acumula 19 partidos de sanción en cuatro años, y para muchos aficionados este nuevo incidente no es más que una consecuencia de su pésimo comportamiento. Muchos fanáticos franceses volvieron a manifestar su desacuerdo con la citación de Crinon para formar parte de la selección nacional de hockey sobre hielo.