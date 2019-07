El giro de Giselle Soler, que descolló ante el público Crédito: Prensa Lima 2019

Gastón Saiz SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de julio de 2019 • 15:35

LIMA.- Simulaba la suavidad de un pétalo de rosa descansando sobre el musgo. Una pluma dando vueltas en medio de la brisa. Su gracia y sus gestos delicados cautivaban el ambiente. Pero en un instante fatídico, el cimbronazo: a Giselle Soler se le astilló la ilusión con una caída sobre el final del programa largo del patín artístico, con lo que tuvo que conformarse con la medalla plateada en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Cuando el equilibrio le jugó una mala pasada, enseguida se recompuso. Pero no pudo disimular la frustración al finalizar la rutina: se llevó las manos al rostro sabiendo que se le escaparía el título, después de haber quedado primera en el programa corto de ayer. Era la gran candidata, aunque la ganadora fue Bruna Wurtz. De esta forma manera, con un total de 92,15 puntos contra 103,17 de la brasileña, la chica argentina no logró defender el podio de oro en Toronto 2015. Giselle era uno de los grandes créditos para recolectar el mejor metal para la delegación. "Estoy con mucha bronca todavía. Quería la dorada, pero esto no modifica en nada el trabajo que hicimos y la forma en la que tenemos que seguir de cara al futuro", se lamentó la argentina.

La caída que le hizo perder el oro a Soler 00:11

Video

Más allá de su frustración dorada ¿quién es Giselle Soler, más conocida en el pequeño mundo de patín como Gigi? Su más lejano recuerdo es quedarse fascinada viendo deslizarse a su hermana mayor, Elizabeth. Tenía apenas 3 años y ya la acompañaba a entrenarse, con el deseo de imitarla muy pronto, cuando las piernas empezaran a amigarse con el equilibrio sobre ruedas. No tardó demasiado: a los 5 ya competía en torneos federados. La identificación con Elizabeth era total, al punto que heredó su pasión y su rutina, pero de esas que se disfrutan y no se convierten en una carga agobiante.

Hubo un primer freno, eso sí: su desarrollo deportivo peligró por culpa de una escoliosis idiopática. Una desviación severa en la columna casi la deja al margen de las competencias, e incluso los médicos le advertían que empeoraría si seguía patinando. Patinaba igual, aunque cada movimiento le hacía saltar las lágrimas. Utilizaba en todo momento un corset de fibra blanco para corregir el problema y se lo sacaba unos segundos antes de las prácticas en las mañanas frías. Empezó en el club Di Montazzoli, pasó a los siete años a San Lorenzo y representó a partir de 2012 a Tristán Suárez.

La belleza y plasticidad de Giselle Soler, en todo su esplendor Crédito: Lima 2019

Así fue como armó un calendario lleno de círculos rojos, entre obligaciones de estudio y entrenamientos. Días, meses, años ensayando con movimientos de cisne de lunes a sábados. Cuestión de levantarse a las 7, salir de su casa a las 8 y traspasar las puertas de la Ciudad Deportiva Don Bosco a las 9, ya más acá en el tiempo. Según la exigencia, las prácticas podían extenderse hasta las 15 o 17, dependiendo del día. Ya en tiempos de facultad, los lunes, martes y viernes estuvo cursando de 18 a 22 para la carrera de Licenciatura en Logística en UNTREF, la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Pero atención: antes de una competencia importante, como si no resultara suficiente, siempre aumentó la cantidad de horas de entrenamiento y agregó los domingos, la jornada en la que supuestamente debía desenchufarse.

¿Cuál es su secreto para ordenarse? Busca y rebusca para alcanzar una comunión entre la carga horaria del entrenamiento y el estudio. Es una vida cronometrada, una maquinaria de relojería que no debería fallar para poder rendir al máximo en todas las áreas. Lo más difícil es cuando viaja al exterior, porque muchas veces la duración de las giras de competencias deja en el camino la rendición de parciales y obliga a que sintonice nuevamente la frecuencia de la facultad, pero nada que le resulte imposible. Y en medio de esa agenda, algunas clínicas que brinda para el perfeccionamiento en el patinaje.

Tal como ella lo siente, representar al país es un honor y a la vez una gran responsabilidad que le devuelve orgullo. Impregnada en el delicado personaje que encarna, siente que al patinar defiende el entusiasmo y el esfuerzo de todas las nenas argentinas que recién empiezan a patinar, a sus compañeros, e incluso se imagina embajadora de quienes no tienen ni idea de que existe este deporte. "Representás a todos", jura, con el impulso del apoyo de mucha gente para dejar la bandera argentina lo más alto posible.

La rutina completa de Giselle Soler 04:54

Video

Antes de esta participación en Lima, hubo dos logros que fueron los que más disfrutó: los Panamericanos de Toronto 2015, que significó el primer oro para la delegación argentina en el certamen, y cuando se consagró campeona mundial por primera vez. "Trabajar tanto para algo y lograrlo es la mejor recompensa", argumenta. Allí en Canadá le pusieron dos veces tarde la música que debía interpretar. Luego del primer error en los controles, hizo el reclamo y le permitieron reiniciar la rutina. Pero tras el segundo gaffe de la organización, no le quedó otra que empezar a patinar en busca de ese oro que perseguía como gran candidata. Al final, ganó la primera medalla dorada para Argentina en aquellos Panamericanos.

En su iPod suena música electrónica. Dice que cuando se enoja se pone tan chinchuda como si fuera aquella nena de tres años. Su ídola dentro del patín es la italiana Tanja Romano, que fue múltiple campeona mundial y, según ella, no hubo otra igual. En pareja con el patinador argentino en línea Ken Kuwada, se engancha con Facebook e Instagram para subir fotos y videos. Cuando conoció Dubai se enamoró de su arquitectura, sobre todo porque le parece que lo que era desierto se convirtió en una mole de edificaciones de última tecnología.

Su deportista favorito es Lionel Messi; admira su carrera y cómo la peleó desde chico. En el poco tiempo que le queda libre estudia italiano, mira televisión, hurga por las redes sociales y patina. también sobre hielo. Como compañía son infaltables su hermana Elizabeth y su gata, "Perlita". Se desvive por los spaguettis con salsa de champiñón y se atemoriza con las arañas. Reniega de sus "dientes grandes" y detesta a la gente cargosa. Siente que su lugar en el mundo es Estados Unidos por la diversión que le devuelve y conserva el sueño eterno de que el patín artístico se convierta en olímpico, además de poder competir en los Juegos.