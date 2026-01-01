Neymar continuará en Santos hasta fines de 2026 y apunta al Mundial con Brasil

Neymar Jr. definió su futuro y renovó su contrato con Santos hasta el 31 de diciembre de 2026. El astro brasileño alcanzó un acuerdo con el club que lo formó para extender su vínculo por una temporada más, con el gran objetivo de llegar en plenitud al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La información fue confirmada este miércoles por una fuente cercana a las negociaciones a la agencia AFP y luego respaldada por ESPN Brasil.

El anuncio oficial todavía no fue formalizado, pero Santos dejó una señal inequívoca en redes sociales: publicó un sugestivo video con una toma aérea del estadio Vila Belmiro y una primera fecha (10/6/26) que se borra, y luego de la palabra “error” se corrige a 31/12/2026, acompañado por el mensaje “Está llegando la hora”.

Tá chegando a hora. ⏰ pic.twitter.com/EryjX2YRPf — Santos FC (@SantosFC) December 31, 2025

El contrato anterior del futbolista vencía a la medianoche del 31 de diciembre de 2025, por lo que existía la posibilidad de una extensión corta hasta mitad de año, opción que finalmente fue descartada.

A los 33 años, Neymar atraviesa actualmente un nuevo proceso de rehabilitación tras haberse sometido el 22 de diciembre a una artroscopía de meniscos en la rodilla izquierda. Las lesiones marcaron su temporada 2025, en la que tuvo una participación intermitente, aunque su impacto fue determinante en el tramo final del campeonato.

Neymar fue clave para que Santos evite el descenso en el Brasileirao x

En su regreso al club paulista, el exjugador de Barcelona y Paris Saint-Germain disputó 28 partidos oficiales, convirtió 11 goles y aportó 4 asistencias en todas las competiciones.

En el Brasileirão, sumó ocho goles y una asistencia en 20 encuentros, con un dato clave: cinco de esos tantos llegaron en las últimas cinco fechas, cuando Santos luchaba por evitar el descenso.

Finalmente, el equipo dirigido por el argentino Juan Pablo Vojvoda terminó duodécimo, aseguró la permanencia y obtuvo un lugar en la próxima Copa Sudamericana.

La renovación del contrato coincide con uno de los grandes objetivos de la carrera de Neymar: el Mundial 2026. Máximo goleador histórico de la selección brasileña, con 79 goles, el delantero no juega para la Canarinha desde el 17 de octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión ligamentaria que lo marginó de las canchas durante meses. Todavía no fue convocado en el ciclo del entrenador Carlo Ancelotti, iniciado en junio.

Neymar no juega en la selección de Brasil desde el 17 de octubre de 2023 Martín Mejía - AP

“Cuando hablamos de Neymar, tenemos que pensar en Brasil con Neymar o sin Neymar”, señaló Ancelotti a comienzos de mes, tras el sorteo del Mundial, en el que Brasil quedó en el grupo C con Marruecos, Haití y Escocia. El mensaje fue claro: el talento no está en discusión, pero sí la condición física.

Días antes de ser operado, Neymar había dejado una frase que resumió su anhelo: “Vamos a hacer lo posible y lo imposible para traer la Copa del Mundo a Brasil. ¡Ey, Ancelotti, ayúdanos!”, dijo durante un recital en San Pablo.

Con esta renovación, Santos y Neymar apuestan a transitar juntos un 2026 exigente, con el Brasileirão, la Copa do Brasil, la Copa Sudamericana y el Campeonato Paulista en el horizonte.

Para el club, significa retener a su máxima figura; para el futbolista, la chance de cerrar el círculo donde todo empezó y preparar, quizá, su último gran desafío con la camiseta verdeamarela en busca del gran sueño que tiene pendiente: levantar la Copa del Mundo.