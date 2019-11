Jugó Riquelme: "Si hay unión, yo puedo pensar en ser presidente o lo que sea"

Riquelme habló de la convulsionada situación política de Boca y de lo deportivo

Tanto se habló de él. Tantas hipótesis, supuestas afirmaciones y operaciones que lo involucraron. Tantas veces su apellido fue y vino en las redes sociales y en los medios durante las últimas semanas que era necesario escucharlo.

Y eso hizo Juan Román Riquelme. Habló. Y jugó, a su estilo. Pisando la pelota, haciendo la pausa en el momento justo. Casi como cuando jugaba en Boca, el club que hoy vive convulsionado por la política y que se lame las heridas por la eliminación que le propinó una vez más River en la Copa Libertadores.

El exvolante sentó postura rumbo a las elecciones que se realizarán en la entidad xeneize del 8 de diciembre. Propuso un planteo sano, pero que en la práctica es una utopía: que se unan todos los candidatos. Y en ese escenario, hasta aventuró: "Si hay unión yo puedo pensar en ser presidente o lo que sea", dijo en una extensa entrevista con Fox Sports.

Sin medias tintas, Román recalcó una y otra vez que él, por sobre todas las cosas, es hincha del club. Y según él se le da demasiada importancia a los cargos. Además, se distanció de los tres principales candidatos a suceder a Daniel Angelici.

"Yo escucho cuando los candidatos hablan por la tele o por la radio. A mi me pone contento que los que se están por postular quieran contar conmigo. Pero no soy el caballito de batalla de ninguno, ni el as bajo la manga de ninguno. Cuando era chiquito mi viejo me regaló la camiseta y me dijo que soy hincha de Boca. Pero yo no conozco ningún club que se llame Club Atlético Oficialista, Club Atlético Opositor. Club Atlético Verdadera Oposición. Yo soy de Boca. Somos muchos los bosteros. Y tenemos que dejar en claro que somos hinchas de Boca. Es momento de que dejen los egos, dejen las diferencias y tenemos que estar juntos. Repito: el que va a la tribuna es hincha de Boca. Me tienen cansando con si soy oficialista opositor o la verdadera oposición. Es tiempo de estar todos juntos.", monologó.

Luego, fue más allá: "Es hora de demostrar que Boca está por encima de todas las cosas. Les pido a todos los que estén ayudando a nuestro club, que es el más grande del país, que si se meten porque dicen que son de Boca, que lo demuestren. Hay que demostrar que el club está por encima de todo. Yo voy a ser toda la vida hincha de mi club, y a disposición del club. Es hora de ayudar al club, todos juntos. Supuestamente el club está por encima de todos. Hay que demostrarlo. Lo que pase de acá en adelante, veremos. No me gusta ver cuando se está disputando el poder y esas cosas. Boca es un club de futbol. Hablé con todos".

Además, se refirió a las recientes y continuas derrrotas de Boca frente a River: "Para mí es una sensación rara. A nosotros nos tocó vivir una época maravillosa. Jugábamos y ganábamos. Después es nuestro eterno rival, que lo está haciendo bien y le va bien. Hay que felicitarlos, están en la final de la Copa y tendrán un partido difícil contra Flamengo, pero tengo que pensar en mi club. Y sufro bastante cuando River nos gana. Ojalá que pronto volvamos a ganar la Libertadores, que hace 13 años que no se nos da".

Sobre la serie de semifinales, Riquelme destacó: "Estoy agradecido a los jugadores de Boca que jugaron la semifinal. Yo lo veo y lo sufro de casa, y creo que no hubiera animado a jugar esta serie. Había mucha presión. Vos escuchabas que si Boca era finalista, Gribaudo ganaba las elecciones, y si Boca perdía, ganaban Beraldi o Ameal. Es mucha esa presión. Bastante bien lo hicieron. Y ganaron claramente".

Después, el ex N° 10 agregó: "Hay cosas que miro más allá del partido en sí. Que me gustaría que fueran como yo las siento, que cuando Boca pierde un partido están todos atentos a lo que pone Bermúdez. Cuando toca un partido importante, y Jorge dice tal cosa, al otro día se habla de que eso no suma, de que eso está mal, de que después del partido en cancha de River estuvieron con que no ayudaba, que hay que ayudar y estar todos juntos. Jorge lo hace porque ama a nuestro club. Los que jugamos antes nos acostumbramos a ganar, nos fue bien y cada uno a su manera defiende su escudo. Hoy nos duele mucho más que antes perder. Y me molesta que digan que lo de Jorge no suma. Porque eso dice que depende quien gane las elecciones Jorge no puede entrar al club, y eso no está bien."

Incluso, también se refirió a la final de la Copa Libertadores entre River y Flamengo. "No me duele que River juegue la final de la Copa. Porque juega bien, metió un gol más que nosotros y llegó a la final. Boca ganó claramente en la Boca y River ganó claramente en el Monumental. Nos faltó un gol, que lo metimos pero nos cobraron mano, que fue mano. Pero siempre un argentino tiene que estar en la final, porque eso lleva a nuestro fútbol a lo más alto. Y ellos nos están representando bien. Hay que felicitarlos. Que la final la gane el que mejor juegue".

Acerca de su partido despedida, previsto para el 12 de diciembre, reconoció: "No sé si estoy preparado para entrar otra vez a la Bombonera. El partido va a ser lindo, va a ser divertido. Lo estoy disfrutando muchísimo porque mis compañeros me demuestran mucha felicidad cuando hablo con ellos, se están entrenando, están contentos de volver a entrar a la Bombonera. Vivimos lindos momentos. Walter (Samuel) está muy contento y me dijo que estaba esperando mi llamado. Y lo mismo con cada uno de los muchachos. Vamos a cerrar una etapa en la cual todos vamos a disfrutar ese día."