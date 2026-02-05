La lista de los sueldos de los 22 pilotos de la Fórmula 1 para la temporada 2026

Cada año, antes del arranque de la temporada de la Fórmula 1, los fanáticos abren el debate acerca de cuáles son los salarios de los pilotos que conforman la grilla del Gran Circo. En ese contexto algunos medios especializados realizaron relevamientos en el paddock y en las últimas horas publicaron una lista de los ingresos que percibirán para 2026 las estrellas de la competencia más emblemática del automovilismo.

Según datos algunos publicados reunidos por, ejemplo RacingNews365, los salarios de los 22 pilotos son muy dispares y se advierte una brecha muy importante entre las estrellas de la categoría y los que debutan en la elite.

Las cifras recopiladas son sus ingresos anuales, excluyendo las bonificaciones por rendimiento y equipo, y cualquier contrato con sus patrocinadores personales. Para un piloto como Lewis Hamilton, siete veces campeón de F1, tras su desembarco en Ferrari se estableció que tiene ingresos por 60 millones de dólares en concepto de salario. Pero con las bonificaciones y los patrocinios se estima que el piloto británico podría alcanzar los 100 millones de dólares.

Franco Colapinto está en la base de la escala salarial de la Fórmula 1 Prensa Alpine

En el extremo inferior de la escala salarial se encuentra el único novato en la grilla de 2026, Arvid Lindblad, que se sumó a Racing Bulls. Aunque ascendió en el programa Red Bull Junior, el piloto británico-sueco cobrará entre 500.000 y 1 millón de dólares esta temporada. En el mismo escenario está Franco Colapinto que está en la base de los salarios. Para el argentino será su primera temporada desde el inicio en la Fórmula 1, tras su incursión en Williams y luego de reemplazar a Jack Doohan en Alpine.

Desde el fondo a la cima, por encima de Colapinto y Lindblad, aparecen Liam Lawson y Oliver Bearman, quienes recibirían 1 millón de dólares en 2026. Entre los pilotos con salarios intermedios se destaca el caso de Kimi Antonelli, de Mercedes, que embolsaría 2 millones de dólares por año, al igual que Gabriel Bortoleto, en Audi.

🇦🇷 Representing Argentina. pic.twitter.com/dWnNZexMN2 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) February 5, 2026

Dentro de la escala de los 5 millones de dólares aparecen Valtteri Bottas, que regresó a la Fórmula 1 de la mano de Cadillacs, e Isack Hadjar, el piloto francés de Red Bull Racing.

Ahora bien, los más experimentados están cerca de los 7 millones de dólares para 2026, como es el caso de Nico Hülkenberg y Esteban Ocon. Así como Sergio Pérez, tras haber quedado fuera de la grilla en 2025, que retornará al Gran Circo, en Cadillac, con un contrato que superaría los 8 millones al año, unos 2 millones menos de los que ganaba en Red Bull.

Sergio "Checo" Pérez regresa a la Fórmula 1 de la mano de Cadillac y cobrará 8 millones de dólares anuales Captura Podcast Cracks

Por encima de los 10 millones de dólares están Lance Stroll, que en Aston Martin tiene un contrato sin finalización del vínculo por US$ 12.000.000, ya que su padre es el dueño del equipo. También en ese rango están Alex Albon y Pierre Gasly, en Williams y Alpine, respectivamente. Oscar Piastri, que fue protagonista en la lucha por el título de 2025 en McLaren y Carlos Sainz, en su segunda temporada en Williams, están apenas por encima de los 13 millones de dólares.

En el escalafón más alto aparece Fernando Alonso que firmó por 20 millones de dólares con Aston Martin. En el top cinco de contratos la escala tiene a pilotos como Lando Norris que tiene garantizados 30 millones de dólares anuales. Más arriba, George Russell y Charles Leclerc aparecen con 34 millones cifras que afrontan Mercedes y Ferrari, respectivamente.

"Oh that's the real thing"



Lando Norris reflects on his first World Championship title 🗣️#F1 pic.twitter.com/8BMP7RqTEf — Formula 1 (@F1) February 5, 2026

En lo más alto de la escala se mantiene Max Verstappen, ya que su salario base está en 70 millones de dólares, sin contar ingresos adicionales por patrocinios y premios. Los cálculos estimados de los medios especializados, el neerlandés, tiene ingresos, sumando patrocinios, por encima de los 110 millones de dólares.

Lewis Hamilton es el segundo piloto mejor pago de la Fórmula 1. (Photo by Kym Illman/Getty Images) Kym Illman - Getty Images AsiaPac

Los sueldos de la F1 para 2026

Max Verstappen (Red Bull) 70 millones de dólares

Lewis Hamilton (Ferrari) 60 millones de dólares

George Russell (Mercedes) 34 millones de dólares

Charles Leclerc (Ferrari) 34 millones de dólares

Lando Norris (McLaren) 30 millones de dólares

Fernando Alonso (Aston Martin) 20 millones de dólares

Oscar Piastri (McLaren) 13 millones de dólares

Carlos Sainz (Williams) 13 millones de dólares

Alex Albon (Williams) 12 millones de dólares

Pierre Gasly (Alpine) 12 millones de dólares

Lance Stroll (Aston Martin) 12 millones de dólares

Checo Pérez (Cadillac) 8 millones de dólares

Nico Hülkenberg (Audi) 7 millones de dólares

Esteban Ocon (Haas) 7 millones de dólares

Valtteri Bottas (Cadillac) 5 millones de dólares

Isack Hadjar (Red Bull Racing) 5 millones de dólares

Kimi Antonelli (Mercedes) 2 millones de dólares

Gabriel Bortoleto (Audi) 2 millones de dólares

Liam Lawson (Racing Bulls) 1 millón de dólares

Oliver Bearman (Haas) 1 millón de dólares

Franco Colapinto (Alpine) entre 500.000 y 1 millón de dólares

Arvid Lindblad (Racing Bulls) entre 500.000 y 1 millón de dólares