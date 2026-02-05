Atlético de Madrid jugó el mejor partido del año: barrió a Betis y avanzó a las semifinales de la Copa del Rey

Julián Alvarez, Thiago Almada y Nahuel Molina, los campeones del mundo, están en el banco de suplentes. Nicolás González, otro soldado histórico de Lionel Scaloni, también está sentado. Desde una interesante óptica, disfrutan de la mejor versión de Atlético de Madrid, su equipo, en un 2026 deslucido, apático y sellado en derrotas en las tres competencias.

A diez puntos de Barcelona, el líder de la liga de España, en playoffs en la Champions League, el equipo que conduce Diego Simeone era una moneda al aire, más allá de la sequía de Julián. Un equipo atornillado. Sin embargo, este jueves tomó nota de la situación: con un primer tiempo formidable, en el que convirtió tres goles, se impuso por 5 a 0 sobre Betis, en Sevilla y alcanzó las semifinales de la Copa del Rey. Instancia en la que esperan Barcelona, Athletic de Bilbao y Real Sociedad. Este viernes se hará el sorteo.

El Cholo Simeone, a pleno Ra˙l Caro - EFE

¿Qué tuvo el Aleti que había extraviado en todo este tiempo? ¿Es posible resurgir con los caudillos de la selección argentina en el banco? Evidentemente, la presentación de Ademola Lookman, con dos entrenamientos sobre su cuerpo, hizo la diferencia y rompe los libros. Explosión ofensiva: de eso se trata.

🚨⚽️ Dávid Hancko opens scoring for ATM!



🇪🇸 Real Betis 0-1 Atlético Madridpic.twitter.com/3vDhiMEBAu — Goals Xtra (@GoalsXtra) February 5, 2026

El nigeriano marcó el tercer gol, en una formación que tuvo otros jugadores argentinos desde el inicio, como Juan Musso (tapó dos pelotas de gol) y Giuliano Simeone (señaló el segundo, luego de una acción colectiva formidable). El arquero suele ser una referencia para Scaloni, mientras que el hijo del Cholo, eléctrico por las bandas, es un número puesto para el Mundial.

🚨⚽️ Giuliano Simeone has given double the lead.



🇪🇸 Real Betis 0-2 Atlético Madridpic.twitter.com/Jvl2Yn3L2v — Goals Xtra (@GoalsXtra) February 5, 2026

Al margen de la muy buena tarea del elenco colchonero (David Hancko abrió el marcador, de cabeza), es todo un síntoma inquietante que los campeones del mundo, al menos por estos días, arrancan de atrás, bajo la órbita de Simeone. Es el equipo europeo con mayor participación argentina, al menos, de los pesos pesados que irán a Estados Unidos-México-Canadá.

🚨⚽️ Ademola Lookman makes it three.



🇪🇸 Real Betis 0-3 Atlético Madridpic.twitter.com/Sq9J7s26D1 — Goals Xtra (@GoalsXtra) February 5, 2026

Conducido por Manuel Pellegrini, de 72 años, Betis se derrumbó en un chasquido. Valentín Gómez, de lateral izquierdo, tuvo múltiples contratiempos, mientras que el Chimy Avila fue uno de los tres reemplazados al término del primer tiempo que fue una pesadilla.

Antoine Griezmann, con un zurdazo furioso, resolvió la goleada, beneficiado por un pase-gol de Lookman, imperial en sus primeros 90 minutos.

🚨⚽️ Antoine Griezmann. Lookman adds an assist on this account!



🇪🇸 Real Betis 0-4 Atlético Madridpic.twitter.com/qbm9n5teFv — Goals Xtra (@GoalsXtra) February 5, 2026

A 20 minutos del final, entraron Molina y Almada con el desarrollo resuelto. La gente empezó a marcharse, luego de una decepcionante actuación de Betis, con un Antony más desaparecido que nunca. Atlético, en cambio, demostró que está vivo, también con la quinta joya, de Almada. Que festejó con todos, hasta con Musso, del otro lado del mostrador. Y con un postergado Julián, en el banco de principio a fin.