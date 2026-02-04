Fórmula 1: cuándo empieza y el cronograma completo de carreras

La temporada 2026 de la Fórmula 1 trae consigo cambios reglamentarios significativos que modificarán por completo el Campeonato Mundial, que nuevamente tendrá 24 Grandes Premios. La actividad comenzará el 8 de marzo en Melbourne, Australia, y se extenderá hasta el 6 de diciembre, en lo que será un año desafiante e innovador para todos. “El auto es muy diferente. Hay nuevas sutilezas que dominar y desafíos inéditos que afrontar para exprimirlo al máximo”, afirmó Franco Colapinto, piloto de Alpine.

El argentino afrontará su tercera temporada en la máxima categoría del automovilismo internacional. Por primera vez, el piloto de 22 años será titular desde la fecha inicial (en los dos años anteriores comenzó a correr con el certamen ya en curso). Su participación desde el arranque con un auto nuevo y muy diferente al del 2025 genera gran expectativa para el automovilismo argentino.

Franco Colapinto y Pierre Gasly serán los pilotos titulares de Alpine en la temporada 2026 Prensa Alpine

El calendario 2026 incluye por primera vez al Gran Premio de España en Madrid, que reemplazará al histórico GP de Emilia-Romagna. Previo al inicio oficial, se realizarán tres sesiones de pretemporada: del 28 al 30 de enero en Barcelona, la única que se hizo hasta el momento, y dos más en Bahréin, del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero. Colapinto ya corrió 60 vueltas en Montmeló, equivalentes a 279 kilómetros, durante ensayos previos de alta relevancia para conocer su nuevo monoplaza.

Como es habitual, tras la decimotercera fecha habrá un receso de verano europeo entre el 27 de julio y el 20 de agosto. Además, cabe destacar que seis GP’s adoptarán el formato sprint: China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur. China y Miami repetirán con respecto al 2025, mientras que los otros “debutan” en 2026, reemplazando a Bélgica, Estados Unidos (Austin), Brasil y Qatar.

La última carrera sprint de la temporada 2026 se correrá el 10 de octubre en Singapur LILLIAN SUWANRUMPHA� - AFP�

La principal novedad es el nuevo reglamento técnico. Los motores son “más limpios”, con un 50% de potencia eléctrica (frente al 20% anterior) y combustibles 100% sostenibles. Las unidades de potencia son más simples y los autos más livianos, pequeños y con aerodinámica activa (alerones que se adaptan a la situación), buscando facilitar los sobrepasos y reducir el “aire sucio” en pista.

Esta reforma provocó una reestructuración en los proveedores de motores. Alpine dejó Renault para usar Mercedes, que también impulsará a McLaren, Williams y al propio equipo Mercedes, que mantendrá en sus filas a George Russell y Andrea ‘Kimi’ Antonelli. Aston Martin, por su parte, cambió Mercedes por Honda, y Red Bull se fusionó con Ford para desarrollar su propio motor. Kick Sauber, en tanto, se renombró Audi F1 Team y utilizará motores Audi, mientras que el debutante Cadillac tendrá motores Ferrari al igual que Haas y la escudería de Maranello.

Cadillac, debutante en la Fórmula 1 2026, utilizará motores de la marca Ferrari

Por último, la grilla de pilotos de 2026 presenta importantes movimientos y nuevas duplas. Cadillac se suma con Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas. El resto de las duplas confirmadas incluyen a McLaren (Lando Norris y Oscar Piastri), Mercedes (Russell y Antonelli), Red Bull (Max Verstappen e Isack Hadjar), Ferrari (Charles Leclerc y Lewis Hamilton), Williams (Alexander Albon y Carlos Sainz Jr.), Racing Bulls (Liam Lawson y Arvid Lindblad), Aston Martin (Fernando Alonso y Lance Stroll), Haas (Esteban Ocon y Oliver Bearman), Audi (Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto) y, por supuesto, Alpine (Pierre Gasly y Colapinto).

Días y horarios de todas las carreras de la F1 2026

GP de Australia: 8 de marzo a la 1 (Melbourne)

8 de marzo a la 1 (Melbourne) GP de China: 15 de marzo a las 4 (Shanghái)

15 de marzo a las 4 (Shanghái) GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka)

29 de marzo a las 2 (Suzuka) GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir)

12 de abril a las 12 (Sakhir) GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 (Jeddah)

19 de abril a las 14 (Jeddah) GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens)

3 de mayo a las 17 (Miami Gardens) GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal)

24 de mayo a las 17 (Montreal) GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo)

7 de junio a las 10 (Montecarlo) GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló)

14 de junio a las 10 (Montmeló) GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg)

28 de junio a las 10 (Spielberg) GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone)

5 de julio a las 11 (Silverstone) GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps)

19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps) GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest)

26 de julio a las 10 (Budapest) GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort)

23 de agosto a las 10 (Zandvoort) GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

6 de septiembre a las 10 (Monza) GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid)

13 de septiembre a las 10 (Madrid) GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú)

27 de septiembre a las 8 (Bakú) GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay)

11 de octubre a las 9 (Marina Bay) GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin)

25 de octubre a las 17 (Austin) GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez)

1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez) GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos)

8 de noviembre a las 14 (Interlagos) GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip)

21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip) GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail)

29 de noviembre a las 13 (Lusail) GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina)

*Todos los horarios corresponden a la Argentina