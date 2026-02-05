Mercado de pases: los clubes argentinos tuvieron el peor enero en ventas desde 2022

El fútbol argentino tuvo su peor enero en los últimos cuatro años. Apenas vendió por US$ 30,9 millones, de acuerdo con las cifras divulgadas este jueves por la FIFA en su Reporte Global de Transferencias. Esto implica un retroceso de un 34,2% en relación a los US$ 47 millones que había cobrado por exportación de futbolistas en enero del año pasado. Si se toma el primer mes de 2024 como parámetro, la caída es aún más abrupta: en aquel entonces, los clubes argentinos facturaron US$ 122 millones por ventas al exterior, por lo que la cifra de 2026 constituye una merma del 74,6%. Dicho de otra manera: los equipos nacionales vendieron por la cuarta parte de lo que lo hicieron apenas dos años atrás.

A nivel individual, las tres ventas más importantes realizadas por el fútbol argentino en esta ventana de invierno tienen rasgos distintivos. El primer lugar fue para la transferencia de Santino Andino a Panathinaikos (Grecia), que le dejó a Godoy Cruz unos 9,4 millones de dólares brutos (7,7 millones netos) por el 75% del pase. Primera conclusión: un equipo de la Primera Nacional -el Tomba descendió a finales del año pasado- realizó el pase más importante del mercado argentino al exterior. Se trató, además, de la compra récord del gigante heleno en toda su historia. Andino, que estuvo a punto de recalar en River, firmó contrato hasta el 30 de junio de 2030 y ya dio su primera asistencia enfundado en la camiseta verde de su nuevo equipo.

🇦🇷🇬🇷 PRIMERA ASISTENCIA de Santino Andino en su DEBUT OFICIAL con Panathinaikos



🌟 El extremo de 20 años fue TITULAR y asistió a los 21' en el 3-0 vs. AE Kifisia FC pic.twitter.com/EtOJuzK3Ja — Historias de Inferiores (@HisDeInferiores) February 1, 2026

La segunda venta más importante de este mercado para el fútbol argentino se concretó en las últimas horas. Se trata de Juan Ignacio Nardoni, que dejará Avellaneda, donde jugaba en Racing, y se mudará a Porto Alegre para calzarse la camiseta de Gremio. El conjunto gaúcho pagará US$ 8 millones brutos por el 70% del pase y otros dos millones en función de objetivos cumplidos.

La tercera transferencia más cara de este mercado es la de Maher Carrizo, de Vélez a Ajax, de los Países Bajos. El conjunto neerlandés abonó unos 7 millones de dólares brutos por la mitad del pase del juvenil argentino, y podrá acumular un porcentaje aún mayor de la ficha a medida que el futbolista juegue partidos y cumpla objetivos dispuestos en el contrato. Al igual que Andino, Carrizo integró la selección Sub 20 que fue subcampeona del mundo en Chile 2025. Y, también como Andino, coqueteó con River en este mismo mercado de pases.

Maher Carrizo fue presentado como refuerzo de Ajax ajax.nl

Dos de los tres pases más caros (los de Andino y Carrizo) del mercado de enero para el fútbol argentino -en Brasil el TMS sigue abierto hasta el 3 de marzo, por lo que puede haber una fuga de talento aún mayor hacia el Brasileirão- marcan una tendencia que llegó para quedarse: los mercados no tradicionales -Grecia, Países Bajos- se fijan en los mejores jugadores jóvenes para pulirlos. Antes de que se concretara su salida Ajax, por caso, Maher Carrizo estuvo muy cerca de ser jugador del FC Midtjylland, de Dinamarca, que suele nutrirse de talento joven. Allí juega el chileno Darío Osorio.

Más allá de estas tres transferencias, la realidad es que al fútbol argentino le cuesta cada vez más vender jugadores. Esa enorme vidriera que pensaron con los 30 equipos en la Liga Profesional no se cristaliza en la cantidad de operaciones realizadas. Al igual que lo ocurrido con la facturación, también fue el peor enero de los últimos años en la cifra de traspasos: la AFA entregó 228 pases, 27 menos que el año pasado (-10,6%) y 53 menos que en 2024. Sin embargo, las 228 transferencias le permitieron a la AFA ser la asociación miembro que más pases concretó en volumen, porque la caída abarcó a los tres principales exportadores. A la Argentina le siguen Inglaterra (206, -1,4%), Brasil (204, -2,9%), España (177, +12,7%) y Estados Unidos (176, -5,9%).

El reporte de transferencias de la FIFA aporta un dato aún más preocupante para el fútbol argentino. Si se divide el total de los ingresos por la cantidad de transferencias realizadas, los clubes locales cobraron US$ 1,07 millones de promedio por cada pase. La cifra es casi la mitad del promedio global (US$ 1,89 millones) y queda a a años luz de lo que ingresaron los clubes brasileños por cada venta en este último mercado de enero: US$ 3,44 millones de promedio por cada transferencia.

Una escena del último enfrentamiento entre dos gigantes de Argentina y Brasil: Racing vs. Flamengo, por la Copa Libertadores Gonzalo Colini - La Nación

Esta relación de 3,25 a 1 entre el fútbol argentino y el brasileño es la peor de los últimos cinco años. En 2022 y 2023 estuvo muy pareja, se separaron en 2024, la distancia se amplió en 2025 y en el arranque de 2026 los brasileños transfirieron más y mejor. Dicho de otro modo, en los últimos cinco años los clubes brasileños aprendieron a vender.

Hay otro dato esclarecedor: la Argentina vende jugadores, en promedio, más veteranos que el resto del mundo. En enero de este año, la edad media de los futbolistas transferidos desde la liga local fue de 26,1 años, contra 24,9 años de promedio global. Brasil, por caso, está bastante cerca de esa cifra, pero los transfiere más jóvenes que en el caso de la Argentina: su promedio fue de 25,1, dos años más que hace apenas dos temporadas, cuando alcanzó los 23,1 años.

A quién le compra el fútbol argentino

El principal competidor continental de la Argentina, Brasil, fue también el mayor proveedor de talento en el último mercado de pases. Desde el Brasileirão llegaron, por ejemplo, los dos mediocampistas ahora titulares en River: Aníbal Moreno (US$ 7 millones a Palmeiras) y Fausto Vera (US$ 500 mil por el préstamo a Atlético Mineiro). Un tercer mediocampista del club de la banda roja, Giuliano Galoppo, fue comprado en US$ 4 millones en este mercado de pases a San Pablo. Entre los tres explican los US$ 11,5 millones que el fútbol argentino dejó en las tesorerías de los clubes brasileños.

El mediocampista correntino Aníbal Moreno costó US$ 7 millones y fue la compra récord del mercado de enero en el fútbol argentino Walter Manuel Cortina

En segundo lugar aparece Chile con US$ 3,58 millones, generados, por ejemplo, con la transferencia de Vicente Pizarro, quien llegó desde Colo Colo, en su país, a Rosario Central. Por detrás del fútbol trasandino se ubica Estados Unidos (US$ 1,25 millones) y, más atrás Paraguay (US$ 820 mil) y Uruguay (US$ 320 mil).