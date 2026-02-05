Qué le pasó al Changuito Zeballos y por qué no podrá jugar con Boca ante Vélez
El delantero xeneize sufrió una lesión muscular severa durante la práctica del miércoles y quedó descartado para el duelo contra Vélez; Ander Herrera también se lesionó
Exequiel Zeballos sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo durante la práctica de este miércoles en Ezeiza y quedó fuera de la convocatoria para enfrentar a Vélez. El staff técnico de Claudio Úbeda recibió la confirmación médica por la noche y perdió así a una pieza clave del ataque para el compromiso del domingo en Liniers.
¿Cuál es el diagnóstico oficial de Exequiel Zeballos?
El club difundió el parte médico del futbolista a las 22 horas, tras finalizar el entrenamiento, ya que los estudios evidenciaron una ruptura fibrilar. El comunicado textual de la institución detalló: “Exequiel Zeballos presenta una lesión muscular grado 2–3 del bíceps femoral izquierdo”.
Esta baja representa un problema táctico complejo para el equipo de la Ribera y Claudio Úbeda analiza variantes para suplir la ausencia del extremo de 24 años, ya que el plantel carece de otro atacante con características similares a las del joven. La búsqueda de un reemplazo directo resulta difícil dentro de la nómina actual.
La situación de Ander Herrera y la lista de bajas
El entrenamiento en Ezeiza dejó otro saldo negativo además de la situación de Zeballos, ya que Ander Herrera tampoco finalizó los ejercicios del día. El mediocampista español de 36 años sintió una molestia y los médicos confirmaron el diagnóstico poco después. El informe oficial indicó: “Ander Herrera presenta lesión muscular grado 1 de músculo recto anterior del muslo derecho”.
Ambos futbolistas se pierden el partido del domingo a las 22.15 en Liniers y se suman a una enfermería ya poblada. La lista de jugadores con impedimentos físicos o en recuperación incluye a Alan Velasco, Carlos Palacios, Milton Giménez, Lucas Janson y Rodrigo Battaglia. También aparecen Edinson Cavani y Miguel Merentiel, jugadores que entrenaron con el grupo recientemente pero arrastran dolencias previas.
El cuerpo técnico evalúa opciones juveniles ante la falta de disponibilidad de los titulares. El DT recurrió en ocasiones anteriores a Íker Zufiaurre y Gonzalo Gelini para completar el ataque. Se especula con su participación en el próximo encuentro. Otra alternativa posible es la inclusión de Kevin Zenón desde el arranque en una posición netamente ofensiva.
El interés desde Europa y la renovación
La lesión de Zeballos ocurre en un contexto de definiciones sobre su futuro profesional, ya que el rendimiento del jugador despertó el interés de clubes internacionales. El CSKA de Moscú realizó ofertas concretas para comprar su pase, pero los dirigentes de Boca, con Juan Román Riquelme a la cabeza, rechazaron una propuesta de 10 millones de dólares enviada desde Rusia.
La postura de la institución es clara respecto a una posible transferencia. Las autoridades comunicaron al CSKA que la salida del jugador solo ocurrirá por el valor de la cláusula de rescisión, una cifra que se ubica en los 20 millones de dólares.
La directiva trabaja también en la extensión del contrato del futbolista, ya que el contacto actual vence en diciembre de este año y la intención es firmar una renovación por tres o cuatro años más. El nuevo acuerdo contemplaría una mejora considerable del salario y un aumento de la cláusula de salida. El objetivo es blindar al delantero ante los avances del mercado exterior.
