Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, cargó contra las cadenas Sky y BT por los calendarios de las competencias del fútbol inglés y sostuvo que, si no se toman medidas, no puede asegurar "terminar la temporada con once jugadores".

Según el entrenador alemán, la actual organización de los torneos está pensada para un mundo sin pandemia y, su no adaptación, por parte de la televisión, ante la presencia del Covid 19, le genera más riesgos a los jugadores.

Según reporta la cadena londinense BBC, el ex director técnico del Borussia Dortmund, criticó que "todo el mundo dice que es difícil, pero es realmente difícil para los jugadores. El resto es solo una decisión en un escritorio en una oficina".

"Sky y BT tienen que hablar. Si seguimos jugando el miércoles y sábado a las 12:30, no estoy seguro de si terminaremos la temporada con 11 jugadores"., agregó el campeón de la Champions 2019.

Las declaraciones de Klopp fueron durante una entrevista con la cadena BT y, ante sus reclamos, el periodista le recordó que los clubes habían acordado los acuerdos de transmisión, a lo que respondió: "Si alguien me vuelve a hablar sobre los contratos, me volveré loco porque los contratos no se hicieron para una temporada de Covid".

"Te quedas aquí con la máscara, nos adaptamos. Todo cambió, pero el contrato con las emisoras sigue siendo 'no, tenemos esto, así que nos quedamos con esto'. ¿Qué? Todo cambió. El mundo entero cambió".

En sintonía con Klopp, los entrenadores de los equipos de Manchester, Pep Guardiola y Ole Gunnar Solskjaer, también fueron críticos de la organización.

Los entrenadores fueron muy insistentes para que en la Premier League se habilitaran los cinco cambios y fue Klopp el que recordó que los planteles cuentan con recambio, pero "la mayoría de los futbolistas son niños".

En los 71 días desde que comenzó la temporada del Liverpool el 12 de septiembre, los Rojos han jugado 15 partidos, con dos descansos por partidos internacionales en ese período.