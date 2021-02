Kyrie Irving pidió que Kobe Bryant sea el logo de la NBA: qué dice la liga

Cuando murió, muchos fanáticos propusieron que Kobe Bryant reemplazara a Jerry West en el icónico logo de la NBA. Ahora, Kyrie Irving reavivó el debate Crédito: Instagram @kyrieirving

El base de Brookylin Nets, Kyrie Irving, exigió este miércoles, a través de su cuenta de Instagram, que la silueta de Kobe Bryant, fallecido en enero de 2020 en un accidente de helicóptero, reemplace a la figura de Jerry West en el icónico logo de la NBA.

"Tiene que suceder, no me importa lo que digan los demás. Los reyes negros construyeron la liga", escribió Irving en sus redes sociales, y acompañó su texto con una foto de Bryant sobre el actual logo.

La publicación del australiano recibió el apoyo, entre otras personalidades, de la viuda del basquetbolista, Vanessa Bryant; del jugador LaMelo Ball; del exjugador Stephen Jackson; del músico Cordae; y del jugador de fútbol americano, Dez Bryant.

Atento a las críticas que recibió el ex Boston Celtics por llevar la discusión al plano del racismo, puesto que West es de tez blanca, Irving escribió en sus comentarios: "Para toda la gente que dice que no se trata de color: "negro" o "reyes negros" es como nos llamamos a nosotros mismos, y así es como los opresores se negaron a llamar a mis antepasados. REYES NEGROS!".

La propuesta de Irving tiene su correlato con la demanda que surgió el año pasado en redes sociales tras la repentina muerte de Bryant. "Make Kobe the Logo" (Hagan a Kobe el logo) fue la frase elegida para llevar adelante el cambio. Incluso, se generó una petición en la plataforma Change.org, que alcanzó más de tres millones de firmas por parte de los usuarios.

Sin embargo, la liga pretende que el logo no se identifique con un jugador en particular. Aunque su diseñador, Alan Siegel, admitió que para su confección se inspiró en la silueta de Jerry West, la NBA nunca reconoció que se tratara de él o ningún jugador en particular.

¿A qué se debe? La organización del campeonato de básquet de los Estados Unidos bien podría elegir a otras figuras de igual o mayor trascendencia de Bryant, como pueden ser Michael Jordan, Larry Bird o el mismísimo LeBron James. Política.

Por su parte, Jerry West, legendario escolta de Los Angeles Lakers a lo largo de 14 temporadas, campeón en 1972 y miembro del Salón de la Fama desde 1980, no ha mostrado oposición al cambio. Además, aclaró que no cobra "derechos de imagen": "Ojalá no hubiese sabido nunca que soy el logo. Es algo que he dicho en más de una ocasión. (...) Jugué en un momento en el que empezaban a intentar comercializar la liga y había unas cinco personas a las que iban a considerar. No me gusta hacer nada que llame la atención sobre mí", aclaró hace algunos años. El logo está vigente desde 1969.

West, que desde 2017 trabaja como ejecutivo en Los Angeles Clippers, ganó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de 1960, integró 10 veces el quinteto ideal de la NBA, y ganó el premio MVP de las finales de 1969.