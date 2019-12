El presidente de la AFA consiguió que se amplíe a tres períodos la posibilidad de ejercer ese cargo Fuente: AFP

"¿Alguna abstención?", preguntó Gustavo Lorenzo, el gerente de Relaciones Institucionales de la AFA. Uno de los 44 asambleístas que habían sido convocados en el estadio de futsal del predio de Ezeiza levantó la mano. Era Jorge Brito, vicepresidente de River. El club millonario se opuso a un tema puntual que la AFA gobernada por Claudio Tapia había puesto en el orden del día de la Asamblea: la eventual re-reelección del presidente y los demás integrantes del comité ejecutivo. Hasta ahora, y desde diciembre de 2014, el presidente de la AFA solo podía estar al frente de la entidad por dos períodos. Desde hoy, podrán ser tres.

Por más que muchos asambleístas se sorprendieron al ver la mano levantada de Brito, Tapia lo sabía desde el comienzo de la tarde. Había recibido un mensaje del banquero en el que le sustentaba su postura que, en definitiva, era la del presidente de su club, Rodolfo D'Onofrio, y toda la comisión directiva. La iniciativa de la re-reelección tuvo la abstención de River y la ausencia de San Lorenzo, dos clubes que mantienen una especie de acuerdo político y, hasta ahora, están afuera de la AFA. De hecho, ninguno de los dos integra el comité ejecutivo.

Jorge Brito llevó la voz discordante de River Crédito: @JorgeBrito

A San Lorenzo y River pareció hablarles Tapia al comienzo de la Asamblea ordinaria, que sirvió para confirmar la posibilidad de permanecer en el poder hasta marzo de 2029 (asumió en el mismo mes de 2017), si es que gana las dos próximas elecciones. "Ojalá que logremos trabajar de esta manera con el paso del tiempo. Y que quienes hoy no acompañan la gestión, la acompañen", dijo el presidente de la AFA antes de empezar con el orden del día, que tenía sus puntos más salientes reservados para el final. Tapia celebró el balance con superávit (casi $65 millones), las 20 obras finalizadas durante su gestión y, sobre todo, tener a todos los seleccionados "funcionando".

Además de consagrar los tres mandatos de su presidente y del resto del comité ejecutivo, la AFA también incorporó a su asamblea a tres grupos de interés: fútbol femenino, futsal y fútbol playa y a los ex futbolistas, ex árbitros y ex directores técnicos. Serán tres asociaciones, que tendrán voto a partir del año próximo. Eso hará que la asamblea cambie su composición y pase de 43 a 46 integrantes. Si se tienen en cuenta los descensos desde la Superliga a la Primera Nacional que habrá en los próximos años, la máxima categoría pasará de tener 22 representantes en la temporada 20/21 a 20 en la 23/24. Así, de la mayoría absoluta actual (22 miembros sobre 43, es decir, el 51%), la Superliga bajará hasta los 20 miembros sobre 44 totales en 2024 (45%).

Las perlitas de la tarde

El nombramiento de la hija de la ministra. El punto 10 del orden del día establecía el nombramiento de dos integrantes del tribunal de Disciplina de la AFA. Para el cargo, la AFA nominó a María Clara Mitjans Losardo. Se trata de la hija de Fernando Mitjans, que preside ese tribunal de la AFA, y Marcela Losardo, flamante ministra de Justicia de la Nación. María Clara tiene 25 años, es abogada recibida en la Universidad de Buenos Aires y trabaja en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

