Causa por lavado de Sur Finanzas: la resolución de AFA para proteger a “Chiqui” Tapia

El Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aprobó una resolución que dejó fuera del régimen de Personas Expuestas Políticamente (PEP) a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, justo antes de que tomara dimensión pública la causa por presunto lavado de activos vinculada a Sur Finanzas, la empresa del financista Ariel Vallejo.

El pronunciamiento, emitido el 11 de julio por el Tribunal de Ética de la AFA y oficializado mediante la resolución 6722, determinó que Tapia “no reviste la condición de Persona Expuesta Políticamente” en ninguno de sus cargos actuales ni anteriores, lo que en la práctica reduce el nivel de monitoreo sobre sus movimientos patrimoniales.

La medida se conoció en paralelo a la presentación de sus declaraciones juradas como presidente de CEAMSE -un cargo al que accedió mediante un acuerdo político con Axel Kicillof- donde reportó ingresos anuales por $818 millones en julio de 2025.

Qué dice la resolución

El escrito, firmado por el presidente del tribunal, Diego Barroetaveña, el vicepresidente Manuel Fernández y el secretario Mario Kohan, sostiene: “El Sr. Claudio Fabián Tapia no reviste la condición de Persona Expuesta Políticamente, ni por ser presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, ni por su actuación anterior como vicepresidente de CEAMSE, ni por su actual cargo de Presidente de dicha entidad, careciendo ambos desempeños de los elementos normativos, funcionales y objetivos exigidos por la normativa vigente para su inclusión en dicha categoría”.

La decisión se fundamentó exclusivamente en las declaraciones juradas que el propio Tapia presentó en 2021 y 2024, en las que aseguró no estar alcanzado por la normativa de la UIF. El Tribunal sostuvo: “Tener por válidas y formalmente eficaces las declaraciones juradas presentadas en las cuales afirma, bajo juramento, no encontrarse comprendido en el régimen de Personas Expuestas Políticamente según la Resolución UIF N.º 134/2018”.

Según el Boletín Oficial, la resolución se adoptó “con las constancias documentales obrantes en autos”.

Las PEP y el rol de la UIF

La categoría Persona Expuesta Políticamente (PEP) es un eje central en las políticas de prevención del lavado de activos. Implica un monitoreo mayor sobre operaciones financieras, patrimonio, origen de fondos y vínculos comerciales, en cumplimiento de las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La normativa vigente, actualizada en 2024, regula los casos en los que una figura pública debe ser considerada PEP, tanto por funciones pasadas como actuales.

Tapia, su ascenso y sus declaraciones patrimoniales

Claudio Tapia construyó su poder desde principios de los 2000. Su alianza con Hugo Moyano le abrió camino en Barracas Central y en CEAMSE. Tras la muerte de Julio Grondona, consolidó su liderazgo en la AFA.

En julio pasado presentó la documentación oficial sobre su estado patrimonial ante la Ceamse. La declaración jurada refleja los detalles de sus haberes en la función pública y privada, así como la conformación de sus activos inmobiliarios.

El documento patrimonial revela una entrada anual neta superior a los 818 millones de pesos. Esta cifra representa un ingreso mensual de bolsillo cercano a los 68 millones de pesos. Sin embargo, Tapia no percibe retribución económica por su rol principal al frente de la AFA.

La mayor parte de su dinero proviene de su rol como vicepresidente segundo de la Conmebol: gana alrededor de 60 millones de pesos al mes.

Además consignó una dedicación horaria de 120 minutos semanales para esta tarea internacional: siete millones y medio de pesos por cada hora dedicada a la confederación sudamericana.

El segundo ingreso declarado corresponde a su presidencia en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse): cobra alrededor de ocho millones de pesos mensuales por dirigir la empresa pública. Declaró una carga horaria de 15 horas semanales, lo que equivale a tres horas diarias de trabajo.

El informe patrimonial exhibe tres trabajos formales, aunque los registros de la Anses muestran una cuarta relación de dependencia. Tapia figura como empleado activo de Solbayres, una sociedad anónima dedicada al servicio de higiene urbana. Esta situación lo ubica en ambos lados del negocio de los residuos: el ámbito público a través de la Ceamse y el sector privado mediante esta compañía.

El patrimonio inmobiliario declarado se compone de siete propiedades, todas con titularidad del 100% y carácter ganancial. A esto se suma el parque automotor adquirido con ingresos propios. El listado completo de bienes incluye: