La agenda argentina del día en Tokio 2020: horarios, TV y cómo ver online los Juegos Olímpicos

La delegación argentina sigue su marcha en los Juegos de Tokio 2020, que se desarrollan entre el 23 de julio y el 8 de agosto de 2021. Se destaca en el quinto día de competencia la participación de la selección de fútbol, en el cierre del Grupo C, frente a España.

El equipo de Fernando Batista, que se encuentra en la tercera posición, está obligado a ganar para clasificarse para los cuartos de final. Por la diferencia de gol negativa (-1), tras una derrota ante Australia (0-2) y un triunfo ante Egipto (1-0), ni siquiera le sirve el empate.

Continúan su participación las Leonas (vs. China) y los equipos de handball (vs. Noruega) y de vóleibol (vs. Francia).

Las competencias se pueden seguir a través de la televisión por TyC Sports, TV Pública y Deportv, pero también en plataformas online (ver detalles al final de este artículo). También se puede seguir el minuto a minuto en la cobertura en vivo de LA NACION.

