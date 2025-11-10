La agenda de la TV del martes: Alcaraz en el ATP Finals, la NBA y el Mundial Sub 17 de Qatar
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 11 de noviembre de 2025.
FÚTBOL
Mundial FIFA Sub 17 de Qatar
- 9.30 Chile vs. Canadá. Dsports (610/1610 HD)
- 9.30 Uganda vs. Francia. Dsports+ (613/1613 HD)
- 10.30 Irlanda vs. Paraguay. Dsports (614/1614 HD)
- 10.30 Uzbekistán vs. Panamá. Dsports (616/1616 HD)
- 11.30 Chequia vs. Estados Unidos. Dsports+ (613/1613 HD)
- 11.45 Burkina Faso vs. Tayikistán. Dsports (617/1617 HD)
- 12.45 Nueva Zelanda vs. Austria Dsports (614/1614 HD)
- 12.45 Arabia Saudita vs. Malí. Dsports (616/1616 HD)
Champions League femenina
- 14.30 Roma vs. Valerenga. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
- 16.40 Real Madrid vs. París FC. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
- 16.40 Olympique Lyon vs. Wolfsburgo. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 621 - 1621 HD)
TENIS
ATP Finals
- 10 Carlos Alcaraz vs. Taylor Fritz. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 622 - 1622 HD)
- 16.30 Lorenzo Musetti vs. Alex de Minaur. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 622 - 1622 HD)
BÁSQUETBOL
NBA
- 22 Boston Celtic vs. Philadelphia 76ers. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
Euroliga
- 16.05 Hapoel Tev Aviv vs. Baskonia. Dsports+ (613/1613 HD)
- 17 París Basket vs. Panathinaikos. Dsports2 (612/1612 HD)
Liga Nacional
- 20 Boca vs. Regatas. Dsports2 (612/1612 HD)
VÓLEIBOL
División de Honor femenina
- 19 Gimnasia La Plata vs. Boca. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 605 - 1605 HD)
- 21 Universidad La Matanza vs. Ferro. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 605 - 1605 HD)
