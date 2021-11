La agenda de la TV del sábado: los Pumas, eliminatorias europeas y africanas, el Abierto de Palermo, Fórmula 1, tenis y motociclismo

Debido a la pausa por las elecciones de medio término, no habrá acción en el fútbol doméstico , pero sí en el exterior. Además, habrán muchos atractivos en otras disciplinas, como el automovilismo, el rugby, el tenis y el polo.

El telón lo abrirán dos selecciones africanas. A las 10 de la mañana, Malawi recibirá a Camerún en uno de los duelos por la clasificación a la Copa Mundial. Tres horas después, a las 13, Liberia hará lo propio con Nigeria.

En Europa, Bosnia - Herzegovina recibirá a Finlandia a las 11. Luego, a las 14, Noruega enfrentará a Letonia; y a las 15, Turquía chocará con Gibraltar. La jornada futbolera cierra a la media tarde, con los tres partidos que comienzan a las 16.45: Francia vs. Kazajistán, Gales vs. Belarús y Montenegro vs. Países Bajos.

También habrá interesantes espectáculos por fuera del mundo de la redonda. Por un lado, la definición del torneo ATP Finals Next Gen, y por otro, el polo, con el legendario Abierto de Palermo. Además, se correrá el sprint del Gran Premio de F1 de Brasil y CASI se medirá con SIC, en lo que será el partido más atractivo de la jornada del Top 12 de la URBA.

La televisación del sábado 13

FÚTBOL

Eliminatorias africanas

10 Malawi vs. Camerún. ESPN 2

Eliminatorias europeas

11 Bosnia - Herzegovina vs. Finlandia. DirecTV Sports

Antoine Griezmann, una de las cartas ofensivas de Francia ap - Pool AP

16.45 Francia vs. Kazajistán. Eliminatorias europeas. ESPN

Brasileirao

17 Atlético Goianiense vs. Santos. ESPN Extra

RUGBY

Autumn Nations Series

9.50 Italia vs. Los Pumas. ESPN

URBA Top 12

15.25 CASI-SIC. ESPN en Star+

POLO

El Abierto de Palermo

14 La Natividad vs Chapaleufú. ESPN en Star+

TENIS

17 Torneo Nexts Gen. La final. ESPN 3

AUTOMOVILISMO

16 Turismo Carretera. Desde Toay, La Pampa, la penúltima fecha. TV Pública

La Fórmula 1

11.50 La práctica 2 del Gran Premio de Brasil. ESPN 2

BÁSQUETBOL

12 San Martín (C) vs. Obras. La Liga Nacional. TyC Sports

TURF

18 El Gran Premio Nacional. Desde Palermo. TV Pública

MOTOCICLISMO