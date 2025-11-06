LA NACION

La agenda de la TV del viernes: la Fórmula 1 en Brasil, el torneo Clausura y el fútbol de Europa

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Franco Colapinto arranca su participación en Interlagos, donde se correrá el GP de Brasil
Franco Colapinto arranca su participación en Interlagos, donde se correrá el GP de Brasil YURI CORTEZ - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 7 de noviembre de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 21 Rosario Central vs. San Lorenzo, por la fecha 15. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)

Liga de España

  • 17 Elche vs. Real Sociedad. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD)

Serie A

  • 16.45 Pisa vs. Cremonese. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)

Bundesliga

  • 16.30 Werder Bremen vs. Wolfsburgo. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
Jonas Wind, delantero de Wolfsburgo
Jonas Wind, delantero de WolfsburgoSwen Pförtner - DPA

Ligue 1

  • 16.30 París FC vs. Rennes. Disney+ Premium

Mundial FIFA Sub 17 de Qatar

  • 9.30 El Salvador vs. Colombia. Dsports (610/1610 HD)
  • 9.30 Inglaterra vs. Haití. Dsports+ (613/1613 HD)
  • 10 Alemania vs. Corea del Norte. Dsports 2 (612/1612 HD)
  • 10.30 Egipto vs. Venezuela. Dsports (614/1614 HD)
  • 11.45 México vs. Costa de Marfil. Dsports+ (613/1613 HD)
  • 12.15 Suiza vs. Corea del Sur. Dsports (616/1616 HD)
  • 12.45 Brasil vs. Indonesia. Dsports 2 (612/1612 HD)
  • 12.45 Zambia vs. Honduras. Dsports (614/1614 HD)

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 11.30 La primera práctica, desde San Pablo. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 605 - 1605 HD)
  • 15.30 La clasificación Sprint. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 605 - 1605 HD)
Lando Norris, el líder del campeonato, a bordo de su McLaren
Lando Norris, el líder del campeonato, a bordo de su McLarenMoises Castillo - AP

BÁSQUETBOL

Euroliga

  • 14.30 Anadolu Efes vs. Olimpia Milano. Dsports+ (613/1613 HD)
  • 16.30 Barcelona vs. Real Madrid. Dsports+ (613/1613 HD)

Liga Sudamericana

  • 17.30 Ferro vs. Jorge Guzmán, por los cuartos de final. Dsports (617/1617 HD)
  • 20.30 Olimpia Kings vs. Universitario. Dsports 2 (612/1612 HD)

VÓLEIBOL

Liga Argentina

  • 15 River vs. San Lorenzo. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD - DTV 608 - DTV 1608 HD)
  • 18 Boca vs. Ciudad Vóley. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD - DTV 608 - DTV 1608 HD)
  • 21 UPCN San Juan vs. Tucumán de Gimnasia. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 605 - 1605 HD)

TENIS

WTA Finals

  • 12 Jessica Pegula vs. Elena Rybakina y, a continuación, Aryna Sabalenka vs. Amanda Anisimova, desde Riad. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
La derecha de la kazaja Elena Rybakina
La derecha de la kazaja Elena Rybakina DYLAN BUELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

BOXEO

ESPN Knockout

  • 21.30 Nicklaus Flaz vs. Tiger Johnson, desde Lakeland, Florida. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD)

GOLF

European Tour

  • 4 La segunda vuelta del Abu Dhabi Championship. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 622 - 1622 HD)
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Deportes
  1. AFA presentó la nueva camiseta de la selección argentina para el Mundial 2026
    1

    AFA presentó la nueva camiseta de la selección argentina para el Mundial 2026

  2. Argentina juega por el Mundial Sub 17, y toda la acción de la Europa League
    2

    La agenda de la TV del jueves: Argentina juega por el Mundial Sub 17, y toda la acción de la Europa League

  3. Horarios de las prácticas y el Gran Premio de Interlagos de la Fórmula 1, con Franco Colapinto
    3

    Horarios de las prácticas y el Gran Premio de Interlagos de la Fórmula 1, con Franco Colapinto

  4. Qué equipos ya se clasificaron a la Copa Libertadores 2026
    4

    Qué equipos ya se clasificaron a la Copa Libertadores 2026

Cargando banners ...