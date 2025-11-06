La agenda de la TV del viernes: la Fórmula 1 en Brasil, el torneo Clausura y el fútbol de Europa

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 7 de noviembre de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

21 Rosario Central vs. San Lorenzo, por la fecha 15. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)

Liga de España

17 Elche vs. Real Sociedad. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD)

Serie A

16.45 Pisa vs. Cremonese. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)

Bundesliga

16.30 Werder Bremen vs. Wolfsburgo. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

Jonas Wind, delantero de Wolfsburgo Swen Pförtner - DPA

Ligue 1

16.30 París FC vs. Rennes. Disney+ Premium

Mundial FIFA Sub 17 de Qatar

9.30 El Salvador vs. Colombia. Dsports (610/1610 HD)

9.30 Inglaterra vs. Haití. Dsports+ (613/1613 HD)

10 Alemania vs. Corea del Norte. Dsports 2 (612/1612 HD)

10.30 Egipto vs. Venezuela. Dsports (614/1614 HD)

11.45 México vs. Costa de Marfil. Dsports+ (613/1613 HD)

12.15 Suiza vs. Corea del Sur. Dsports (616/1616 HD)

12.45 Brasil vs. Indonesia. Dsports 2 (612/1612 HD)

12.45 Zambia vs. Honduras. Dsports (614/1614 HD)

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

11.30 La primera práctica, desde San Pablo. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 605 - 1605 HD)

15.30 La clasificación Sprint. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 605 - 1605 HD)

Lando Norris, el líder del campeonato, a bordo de su McLaren Moises Castillo - AP

BÁSQUETBOL

Euroliga

14.30 Anadolu Efes vs. Olimpia Milano. Dsports+ (613/1613 HD)

16.30 Barcelona vs. Real Madrid. Dsports+ (613/1613 HD)

Liga Sudamericana

17.30 Ferro vs. Jorge Guzmán, por los cuartos de final. Dsports (617/1617 HD)

20.30 Olimpia Kings vs. Universitario. Dsports 2 (612/1612 HD)

VÓLEIBOL

Liga Argentina

15 River vs. San Lorenzo. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD - DTV 608 - DTV 1608 HD)

18 Boca vs. Ciudad Vóley. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD - DTV 608 - DTV 1608 HD)

21 UPCN San Juan vs. Tucumán de Gimnasia. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 605 - 1605 HD)

TENIS

WTA Finals

12 Jessica Pegula vs. Elena Rybakina y, a continuación, Aryna Sabalenka vs. Amanda Anisimova, desde Riad. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

La derecha de la kazaja Elena Rybakina DYLAN BUELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

BOXEO

ESPN Knockout

21.30 Nicklaus Flaz vs. Tiger Johnson, desde Lakeland, Florida. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD)

GOLF

European Tour