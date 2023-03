La agenda de TV del domingo: Boca, River y Racing en la Liga Profesional, campeones mundiales en la Premier League y la Serie A, el final de The Players, Indian Wells, Seis Naciones, argentinos en el básquetbol español y en el rugby inglés y NBA

escuchar

Este domingo llega otra electrizante jornada de deporte en televisión y streaming, con grandes atracciones en fútbol, tenis, básquetbol, rugby y golf. Desde temprano hasta tarde.

En el fútbol argentino se presentarán tres grandes por la séptima fecha de la Liga Profesional. El primero de ellos será Racing, que tendrá una visita de su ídolo Lisandro López y de Sarmiento. Posteriormente llegará el turno de River, que quiere seguir creciendo bajo el mando de Martín Demichelis y recibirá a Godoy Cruz. Y por la noche jugará Boca, que se enfrentará con Banfield en el sur del conurbano bonaerense.

Tras un frenético 0-0 con Defensa y Justicia en La Bombonera, Boca visitará a Banfield en la Liga Profesional.

En el Viejo Continente habrá una nueva oportunidad de que se luzcan los argentinos campeones del mundo. En Inglaterra actuarán por la mañana Lisandro Martínez, cuyo Manchester United, que cuenta también con Alejandro Garnacho, chocará con Southampton, último de la Premier League, mientras que Emiliano Martínez ocupará el arco de Aston Villa, que viaja a Londres para medirse con West Ham United. En la italiana Serie A tendrán acción Paulo Dybala, que como parte de Roma se cruzará con Sassuolo, y Ángel Di María y Leandro Paredes, miembros de Juventus, que también se enfrentará con el último de la liga, Sampdoria. En España habrá un duelo de argentinos entre Juan Foyth, de Villarreal, y Germán Pezzella y Guido Rodríguez, de Real Betis, y habrá varios coronados en Qatar 2022 en Sevilla vs. Almería: Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Alejandro “Papu” Gómez integran el plantel del local. En tanto, Exequiel Palacios vestirá la camiseta de Bayer Leverkusen en la Bundesliga alemana, en visita a Werder Bremen.

Por fuera del fútbol abundarán los atractivos. Terminará The Players Championship, el “quinto major” del golf. Y avanzará el Masters 1000 de Indian Wells, el “quinto torneo de Grand Slam” del tenis. El Seis Naciones de rugby presentará un atractivo, quizás casi decisivo, Escocia vs. Irlanda. La NBA propone un partido entre franquicias históricas: Los Angeles Lakers vs. New York Knicks. Y habrá más argentinos en actividad en el exterior.

LeBron James lidera a Los Angeles Lakers, que está en recuperación y en zona de play-in en la NBA; esta noche el equipo afrontará como local un clásico con New York Knicks. Marcio Jose Sanchez - AP

En básquetbol saldrán a la cancha Real Madrid y Barcelona, por la liga de España. El equipo merengue, que integra Gabriel Deck, recibirá a Bilbao, y el blaugrana, que dispone de Nicolás Laprovittola, hará lo propio con Manresa. Y en rugby, la inglesa Premiership ofrecerá un cruce lleno de Pumas: Gloucester, el club de Matías Alemanno, Santiago Carreras, Mayco Vivas y Santiago Socino, vs. Leicester Tigers, el del capitán nacional, Julián Montoya.

La televisación del domingo 12

FÚTBOL

Liga Profesional

17 Racing vs. Sarmiento. TNT Sports

Racing vs. Sarmiento. TNT Sports 17 Rosario Central vs. Unión. ESPN Premium

Rosario Central vs. Unión. ESPN Premium 19.15 River vs. Godoy Cruz. ESPN Premium

River vs. Godoy Cruz. ESPN Premium 19.15 Estudiantes vs. Huracán. TNT Sports

Estudiantes vs. Huracán. TNT Sports 21.30 Banfield vs. Boca. TNT Sports

Premier League

11 Manchester United vs. Southampton. Star+

Manchester United vs. Southampton. Star+ 11 Fulham vs. Arsenal. Star+

Fulham vs. Arsenal. Star+ 11 West Ham United vs. Aston Villa. ESPN

West Ham United vs. Aston Villa. ESPN 13.30 Newcastle United vs. Wolverhampton. ESPN 3

Con Lisandro Martínez, Manchester United intentará reponerse del golpazo (0-7) sufrido a manos de Liverpool; se enfrentará con Southampton. GLYN KIRK - AFP

Liga de España

10 Mallorca vs. Real Sociedad. ESPN Extra

Mallorca vs. Real Sociedad. ESPN Extra 12.15 Sevilla vs. Almería. DirecTV Sports

Sevilla vs. Almería. DirecTV Sports 17 Atlhetic Bilbao vs. Barcelona. DirecTV Sports

Serie A

8.30 Lecce vs. Torino. Star+

Lecce vs. Torino. Star+ 11 Cremonese vs. Fiorentina. Star+

Cremonese vs. Fiorentina. Star+ 11 Hellas Verona vs. Monza. Star+

Hellas Verona vs. Monza. Star+ 14 Roma vs. Sassuolo. ESPN

Roma vs. Sassuolo. ESPN 16.30 Juventus vs. Sampdoria. ESPN

Ángel Di María se encuentra en alto nivel y tratará de seguir en esa tendencia cuando Juventus reciba a Sampdoria en la Serie A. MARCO BERTORELLO - AFP

Ligue 1

9 Clermont vs. Lens. Star+

Clermont vs. Lens. Star+ 13 Monaco vs. Reims. ESPN Extra

Monaco vs. Reims. ESPN Extra 16.30 Olympique Marseille vs. Strasbourg. Star+

Bundesliga

11.30 Freiburg vs. Hoffenheim. Star+

Freiburg vs. Hoffenheim. Star+ 13.30 Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen. Star+

Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen. Star+ 15.30 Wolfsburg vs. Union Berlin. ESPN 3

Eredivisie

10 Heerenveen vs. Ajax. Star+

Heerenveen vs. Ajax. Star+ 12.30 PSV vs. Cambuur. Star+

PSV vs. Cambuur. Star+ 16 Feyenoord vs. Volendam. Star+

Primera Nacional

17 Maipú vs Atlanta. TyC Sports

GOLF

14 The Players Championship. La última vuelta. ESPN 2

TENIS

15 El Masters 1000 de Indian Wells. ESPN Extra

El Masters 1000 de Indian Wells. ESPN Extra 22 El Masters 1000 de Indian Wells. ESPN 3

En gran forma desde el regreso tras su lesión, Carlos Alcaraz es el máxmo favorito del Masters 1000 de Indian Wells. Bruno Lorenzo

RUGBY

Premiership

10 Gloucester vs. Leicester Tigers. ESPN 2

Seis Naciones

12 Escocia vs. Irlanda. ESPN 2

BÁSQUETBOL

Liga ACB

8.30 Real Madrid vs. Bilbao. Fox Sports 2

Real Madrid vs. Bilbao. Fox Sports 2 14.30 Barcelona vs. Manresa. Fox Sports 2

NBA

22 Los Angeles Lakers vs. New York Knicks. ESPN 2

