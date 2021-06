La agenda de TV del domingo: Djokovic y Tsitsipas en la final de Roland Garros, la apertura de la Copa América, Inglaterra y Croacia en la Eurocopa y el posible último partido de Campazzo en la temporada

Como es usual en junio, un domingo intenso propone la agenda deportiva televisiva. Habrá finales, estrenos, partidos eliminatorios y cruces internacionales de alto nivel.

La jornada de deportes en directo comenzará con la definición del ATP 250 de Stuttgart, Alemania, entre Marin Cilic y Felix Auger-Aliassime, que precederá al plato principal del tenis y del día todo: Novak Djokovic vs. Stefanos Tsitsipas, la final de Roland Garros.

El griego Stefanos Tsitsipas y el serbio Novak Djokovic disputan uno de los trofeos más preciado del tenis: la Copa de los Mosqueteros, de Roland Garros. FILIPPO MONTEFORTE - AFP

Para quienes gustan más del fútbol, al mismo tiempo se podrá mirar Inglaterra vs. Croacia, por la Eurocopa, que más tarde ofrecerá Austria vs. Macedonia y Países Bajos vs. Ucrania. Cabe recordar que los partidos del certamen europeo, transmitidos por DirecTV, están disponibles gratuitamente incluso para los no abonados a ese servicio que sí tienen una cuenta de Gmail y/o Facebook, en Directvsports.com.

A la tarde empezará la disputa de la Copa América, con el choque entre el local, Brasil, y Venezuela. Y después se enfrentarán Colombia y Ecuador.

El cierre de la jornada será basquetbolístico. Por la Americup femenina, la Argentina se medirá con Venezuela en Puerto Rico. Y a la noche, Facundo Campazzo y Denver Nuggets intentarán evitar la eliminación en la NBA, cuando reciban a Phoenix Suns en el cuarto encuentro de su serie, que pierden por 3 a 0.

Facundo Campazzo está ante el posible último partido de su primera temporada en la NBA; Denver Nuggets debe derrotar a Phoenix Sunsa para evitar una barrida.

La televisación del domingo 13

TENIS

7 El ATP 250 de Stuttgart. Marin Cilic vs. Felix Auger-Aliassime, la final. DirecTV Sports 2.

El ATP 250 de Stuttgart. Marin Cilic vs. Felix Auger-Aliassime, la final. DirecTV Sports 2. 10 Roland Garros. Novak Djokovic vs. Stefanos Tsitsipas, la final. ESPN.

FÚTBOL

Eurocopa

10 Inglaterra vs. Croacia. DirecTV Sports y TNT Sports.

Inglaterra vs. Croacia. DirecTV Sports y TNT Sports. 13 Austria vs. Macedonia del Norte. DirecTV Sports.

Austria vs. Macedonia del Norte. DirecTV Sports. 16 Países Bajos vs. Ucrania. DirecTV Sports 2.

Marcus Rashford se estira en pos de la pelota en una práctica de Inglaterra, que debutará contra Croacia en Wembley por la Eurocopa.

Copa América

18 Brasil vs. Venezuela. DirecTV Sports y TV Pública.

Brasil vs. Venezuela. DirecTV Sports y TV Pública. 21 Colombia vs. Ecuador. DirecTV Sports.

Además

16 Rayo Vallecano vs. Girona. El partido de ida de la final de la segunda categoría de España. ESPN 2.

BÁSQUETBOL

21 Denver Nuggets vs. Phoenix Suns. El partido 4 de una semifinal de la Conferencia del Oeste. ESPN 2.

La Americup femenina

13 El Salvador vs. Colombia. DirecTV Sports 2.

El Salvador vs. Colombia. DirecTV Sports 2. 19 Venezuela vs. Argentina. DeporTV y DirecTV Sports 2.

BÉISBOL

20 Chicago Cubs vs. St. Louis Cardinals. Major League Baseball. ESPN 3.

LA NACION