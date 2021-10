La agenda de TV del domingo: River - Boca, Messi en PSG, la selección en la final del Mundial de futsal, TC y MotoGP

Mucho y muy importante trae el carrito de acontecimientos deportivos televisados este domingo. River vs. Boca será el eje de la jornada, pero de cerca orbitarán otros satélites importantes.

El superclásico tendrá su primera función oficial con público en dos años, y tanto River como Boca están altos y en ascenso en el Torneo 2021. Pero no sólo de los dos más grandes vive el domingo de la Liga Profesional de Fútbol: Racing vs. Estudiantes es otra propuesta importante, y hay dos más, Rosario Central vs. Argentinos y Gimnasia vs. Sarmiento.

Cristian Pavón y Julián Álvarez, figuras de ataque de Boca y River. Archivo

Mucho antes, muy temprano, se podrá ver en acción al Paris Saint-Germain de Lionel Messi, Ángel Di María, Leandro Paredes y Mauro Icardi en su visita a Rennes por la liga de Francia. Y al rato jugará el Olympique Marseille de Leonardo Balerdi y el entrenador Jorge Sampaoli.

Y habrá más en fútbol. O más bien, una de sus variantes: futsal. La Argentina intentará retener su condición de campeón del mundo cuando se enfrente con Portugal en la final del Mundial de Lituania, en el que viene de eliminar a Brasil con un 2-1 en una semifinal.

Tras la victoria sobre Brasil, la Argentina afronta el último compromiso en el Mundial de Lituania: Portugal es el último obstáculo hacia la copa. @argentina

Pero no sólo de fútbol vive el aficionado al deporte. En las pantallas tendrá a mano Turismo Carretera en San Luis, por la segunda fecha de la Copa de Oro; MotoGP en Austin, Estados Unidos, con la carrera del Gran Premio de las Américas; liga Premiership de rugby, con Sale Sharks (Sudáfrica) vs. Exeter Chiefs, el equipo de Facundo Cordero, y Liga ACB de básquetbol español, con Gran Canaria, el cuadro de Nicolás Brussino, vs. Joventut, de Badalona.

La televisación del domingo 3

FÚTBOL

Liga Profesional

13.30 Gimnasia vs. Sarmiento. Fox Sports Premium

Gimnasia vs. Sarmiento. Fox Sports Premium 13.30 Rosario Central vs. Argentinos. TNT Sports

Rosario Central vs. Argentinos. TNT Sports 17 River vs. Boca. Fox Sports Premium y TNT Sports

River vs. Boca. Fox Sports Premium y TNT Sports 20.15 Racing vs. Estudiantes. Fox Sports Premium

Ligue 1

8 Rennes vs. Paris Saint-Germain. ESPN

Rennes vs. Paris Saint-Germain. ESPN 12 Lille vs. Olympique Marseille. ESPN en Star+

Lille vs. Olympique Marseille. ESPN en Star+ 15.40 Saint-Etienne vs. Lyon. ESPN en Star+

Premier League

10 West Ham United vs Brentford. ESPN 3

West Ham United vs Brentford. ESPN 3 10 Tottenham Hotspur vs Aston Villa. ESPN en Star+

Tottenham Hotspur vs Aston Villa. ESPN en Star+ 10 Crystal Palace vs Leicester City. ESPN en Star+

Crystal Palace vs Leicester City. ESPN en Star+ 12.30 Liverpool vs Manchester City. ESPN

Liga de España

9 Elche vs. Celta de Vigo. ESPN 2

Elche vs. Celta de Vigo. ESPN 2 11.15 Espanyol vs. Real Madrid. ESPN 2

Espanyol vs. Real Madrid. ESPN 2 15.30 Getafe vs. Real Sociedad. DirecTV Sports+

Getafe vs. Real Sociedad. DirecTV Sports+ 15.30 Villarreal vs. Betis. DirecTV Sports

Villarreal vs. Betis. DirecTV Sports 16 Granada vs. Sevilla. ESPN 3

Serie A

7.30 Bologna vs. Lazio. ESPN 3

Bologna vs. Lazio. ESPN 3 10 Hellas Verona vs. Spezia. ESPN en Star+

Hellas Verona vs. Spezia. ESPN en Star+ 10 Sampdoria vs. Udinese. ESPN en Star+

Sampdoria vs. Udinese. ESPN en Star+ 13 Fiorentina vs. Napoli. ESPN 3

Fiorentina vs. Napoli. ESPN 3 13 Roma vs. Empoli. ESPN en Star+

Roma vs. Empoli. ESPN en Star+ 15.45 Atalanta vs. Milan. ESPN en Star+

Bundesliga

10.30 Mainz 05 vs. Union Berlin. ESPN en Star+

Mainz 05 vs. Union Berlin. ESPN en Star+ 12.30 Bayern München vs. Eintracht Frankfurt. ESPN en Star+

Bayern München vs. Eintracht Frankfurt. ESPN en Star+ 14.30 Arminia Bielefeld vs. Bayer Leverkusen. ESPN en Star+

Mejor League Soccer

13 New York City FC vs. Nashville. ESPN en Star+

New York City FC vs. Nashville. ESPN en Star+ 17 Toronto vs. Chicago Fire. ESPN en Star+

Toronto vs. Chicago Fire. ESPN en Star+ 17 Philadelphia Union vs. Columbus Crew. ESPN en Star+

Philadelphia Union vs. Columbus Crew. ESPN en Star+ 19 Portland vs. Inter Miami. ESPN en Star+

Portland vs. Inter Miami. ESPN en Star+ 21 Los Angeles Galaxy vs. Los Angeles FC. ESPN en Star+

Los Angeles Galaxy vs. Los Angeles FC. ESPN en Star+ 23 Seattle Sounders vs. Colorado Rapids. ESPN en Star+

Ederivisie

9.30 Ajax vs. Utrecht. ESPN Extra

Ajax vs. Utrecht. ESPN Extra 11.30 Vitesse vs. Feyenoord. ESPN en Star+

Vitesse vs. Feyenoord. ESPN en Star+ 15 PSV vs. Sparta Rotterdam. ESPN en Star+

FUTSAL

14 Argentina vs. Portugal. La final del Mundial de Lituania. DeporTV, TV Pública y DirecTV Sports 2

ATLETISMO

5 Maratón de Londres. ESPN en Star+

Julián Santero, con Ford, aspira a ser uno de los tres clasificados "de último minuto" para disputar la Copa de Oro de Turismo Carretera. Twitter @actcargentina

AUTOMOVILISMO

10 Turismo Carretera. Desde San Luis, las series y la final de la segunda fecha por la Copa de Oro. DeporTV y TV Pública

MOTOCICLISMO

16 Moto GP. La carrera del Gran Premio de las Américas. ESPN 2

Fabio Quartararo hace doblar su Yamaha en el Circuito de las Américas, donde este domingo se efectuará la carrera de Austin de MotoGP; el francés lidera el campeonato. Eric Gay - AP

TENIS

10.30 El ATP 250 de Sofía. La final. ESPN en Star+

El ATP 250 de Sofía. La final. ESPN en Star+ 15 El challenger de Lima. La final. ESPN en Star+

BÁSQUETBOL

7.45 Gran Canaria vs. Joventut. La Liga ACB. DeporTV

RUGBY

11 Sale Sharks vs. Exeter. La liga Premiership. ESPN Extra

FÚTBOL AMERICANO