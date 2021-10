La agenda de TV del sábado: Boca, Talleres, homenaje a Maradona, Tottenham - Manchester United, el Top 12 de la URBA, polo, TC y Súper 20

Fútbol local y exterior, rugby, básquetbol y polo serán los protagonistas principales del sábado deportivo en las pantallas.

El Torneo 2021 ofrecerá cinco partidos. Abrirá con Platense vs. Tucumán y Arsenal vs. Sarmiento y seguirá con cuatro equipos que ocupan algunos de los primeros ocho lugares: Banfield vs. Vélez, Talleres vs. Huracán y Boca vs. Gimnasia. Además, se desarrollará Pelusa eterno, homenaje a Diego Maradona que preparó Argentinos Juniors por el 61er aniversario de nacimiento del 10.

Gimnasia y Boca cerrarán el sábado con su choque por el Torneo 2021, nuevamente en La Bombonera. Fotobaires

Por la Premier League, de Inglaterra, el Tottenham Hotspur de Giovani Lo Celso y Cristian Romero chocará con Manchester United, el equipo de Cristiano Ronaldo. Por la liga de España, Barcelona intentará levantar cabeza ante Alavés, mientras espera la llegada del DT Xavi Hernández, y el Elche de los argentinos Darío Benedetto, Emiliano Rigoni, Javier Pastore, Axel Werner, Iván Marcone y Guido Carrillo se encontrará con Real Madrid.

Fuera del fútbol habrá Top 12 de la URBA, Abierto de Hurlingham, Súper 20 y Turismo Carretera. El torneo de rugby tendrá la segunda fecha de su segunda etapa, camino a los playoffs. El de polo enfrentará a RS Murus Sanctus y Ellerstina, en busca del primer finalista. El de básquetbol coronará un campeón, entre Instituto y Gimnasia (Comodoro Rivadavia). Y el de automovilismo tendrá ensayos y la prueba de clasificación de la fecha de Viedma, por la Copa de Oro.

La televisación del sábado 30

FÚTBOL

Torneo 2021

15.45 Platense vs. Tucumán. TNT Sports

Talleres vs. Huracán. TNT Sports 20.15 Boca vs. Gimnasia. Fox Sports Premium

Homenaje a Diego Maradona

20 Pelusa eterno edición 1. Desde Argentinos Juniors. TV Pública y DeporTV

Premier League

8.30 Leicester vs. Arsenal. ESPN

Manchester City vs. Crystal Palace. ESPN 13.30 Tottenham vs. Manchester United. ESPN

Liga de España

9 Elche vs. Real Madrid. DirecTV Sports

Valencia vs. Villarreal. ESPN Extra 16 Barcelona vs. Alavés. ESPN

Serie A

13 Hellas Verona vs. Juventus. ESPN 3

Ligue 1

16 Lyon vs. Lens. ESPN 2

Bundesliga

10.30 Borussia Dortmund vs. FC Köln. ESPN por Star+

Bayer Leverkusen vs. Wolfsburg. ESPN por Star+ 10.30 Union Berlin vs. Bayern München. ESPN 3

Primera B

15 Sacachispas vs. Los Andes. DirecTV Sports

POLO

16.30 Ellerstina vs. RS Murus Sanctus. El Abierto de Hurlingham. ESPN en Star+

AUTOMOVILISMO

10 Turismo Carretera. Desde Viedma, la prueba de clasificación. DeporTV

Habrá Turismo Carretera en Viedma, en las últimas fechas antes de que se consagre un campeón. ACTC

BÁSQUETBOL

11 Instituto vs. Gimnasia (Comodoro Rivadavia). La final del Súper 20 de la Liga Nacional. TyC Sports

TURF

16 El Gran Premio Copa de Oro. Desde San Isidro. TV Pública

RUGBY

10.20 Escocia vs. Tonga. Test match. ESPN por Star+

Premiership

10.50 Northampton vs. Leicester. ESPN por Star+

Top 14

12 Montpellier vs. Lyon. ESPN por Star+

Americas Pacific Challenge

12.30 Brasil A vs. Paraguay A. ESPN por Star+

Top 12

15.30 Belgrano vs. Buenos Aires. ESPN por Star+

San Luis vs. Pucará. ESPN por Star+ 15.30 Newman vs. Hindú. ESPN por Star+

Newman e Hindú, protagonistas del que se espera sea un partidazo por el Top 12 de la URBA. Mauro Alfieri - LA NACION

Primera A

16 Mariano Moreno vs. Los Matreros. ESPN Extra

BÉISBOL