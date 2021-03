La agenda de TV del sábado: Leeds con Bielsa, Sampaoli en Marsella, Delbonis y Bagnis en Chile, Inglaterra y Francia por el Seis Naciones, golf de primera, Campazzo en Denver y mucha Copa de la Liga Profesional

Variada es la programación deportiva televisiva del segundo sábado de marzo. En las pantallas habrá fútbol nacional y extranjero, una semifinal argentina de tenis en Chile, golf de primer nivel, un siempre atractivo cruce en el Seis Naciones de rugby y, como cierre, una nueva actuación de Facundo Campazzo en la NBA.

Al hacerle espacio casi exclusivo el domingo a su Boca vs. River, la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional recarga el sábado, con varios enfrentamientos. La presentación de Racing en la cancha de Platense, la de Vélez contra Talleres en Córdoba y el choque de invictos entre Estudiantes y Colón son lo más atractivo de antemano, en un día que prevé también Argentinos Juniors vs. Godoy Cruz y Defensa y Justicia vs. Newell’s, con la despedida de Frank Kudelka como entrenador rojinegro.

Pero si de directores técnicos argentinos se trata, lo más importante estará en Europa, donde tendrán compromisos dos ex entrenadores del seleccionado: Marcelo Bielsa, en Leeds vs. Chelsea, y Jorge Sampaoli, en Olympique Marseille vs. Stade Brestois. También estará al costado de la cancha Diego Simeone, instruyendo a Atlético de Madrid en su visita a Getafe.

Jorge Sampaoli tendrá su segundo partido al frente de Olympique, también en Marsella, tras el 1-0 inaugural de su ciclo. AFP - AFP

Y habra más argentinos en acción en el exterior. Los tenistas Federico Delbonis y Facundo Bagnis sostendrán una semifinal del torneo ATP 250 de Santiago, Chile. En la NBA, Facundo Campazzo actuará en Denver Nuggets frente a Dallas Mavericks. Y quizás Emiliano Grillo participe en la tercera vuelta de The Players Championship, el quinto major del golf.

Para los aficionados al rugby habrá dos choques del Seis Naciones. Gales, puntero, jugará en Italia, y en Londres habrá un cruce de potencias: Inglaterra vs. Francia, con los bleus compartiendo la vanguardia de la tabla.

La televisación del sábado 13

FÚTBOL

Copa de la Liga

17.10 Platense vs. Racing. TNT Sports.

Platense vs. Racing. TNT Sports. 17.10 Talleres vs. Vélez. Fox Sports Premium.

Talleres vs. Vélez. Fox Sports Premium. 19.20 Argentinos vs. Godoy Cruz. Fox Sports Premium.

Argentinos vs. Godoy Cruz. Fox Sports Premium. 19.20 Defensa y Justicia vs. Newell’s. TNT Sports.

Defensa y Justicia vs. Newell’s. TNT Sports. 21.30 Estudiantes vs. Colón. TNT Sports.

Racing, de irregular comienzo en pos de la Copa de la Liga Profesional, se enfrentará con Platense en Vicente López. Fotobaires

Premier League

9.30 Leeds United vs. Chelsea. ESPN 2.

Leeds United vs. Chelsea. ESPN 2. 14.30 Everton vs. Burnley. ESPN.

Everton vs. Burnley. ESPN. 17 Fulham vs. Manchester City. ESPN.

Liga de España

10 Alavés vs. Cádiz. ESPN.

Alavés vs. Cádiz. ESPN. 12.15 Real Madrid vs. Elche. DirecTV Sports.

Real Madrid vs. Elche. DirecTV Sports. 14.30 Osasuna vs. Valladolid. DirecTV Sports.

Osasuna vs. Valladolid. DirecTV Sports. 17 Getafe vs. Atlético de Madrid. DirecTV Sports.

Ligue 1

9 Angers vs. Saint-Étienne. DirecTV Sports.

Angers vs. Saint-Étienne. DirecTV Sports. 13 Olympique Marseille vs. Stade Brestois. ESPN 3.

Primera Nacional

17 Defensores de Belgrano vs. Instituto. TyC Sports.

Defensores de Belgrano vs. Instituto. TyC Sports. 19 Almirante Brown vs. Estudiantes, de Caseros. TyC Sports.

Almirante Brown vs. Estudiantes, de Caseros. TyC Sports. 19.30 All Boys vs. Morón. DirecTV Sports.

All Boys vs. Morón. DirecTV Sports. 21 Belgrano vs. Tigre. TyC Sports.

TENIS

12 El ATP 250 de Doha. Roberto Bautista Agut vs. Nikoloz Basilashvili, la final. ESPN 2.

El ATP 250 de Doha. Roberto Bautista Agut vs. Nikoloz Basilashvili, la final. ESPN 2. 17 El ATP 250 de Chile. Federico Delbonis vs. Facundo Bagnis y Cristian Garín vs. Daniel Elahi Galán, las semifinales. ESPN 2.

RUGBY

Torneo Seis Naciones

11 Italia vs. Gales. ESPN Extra.

Italia vs. Gales. ESPN Extra. 13.30 Inglaterra vs. Francia. ESPN Extra.

GOLF

15 The Players Championship. La tercera vuelta. ESPN 3.

BÁSQUETBOL

11 San Lorenzo vs. La Unión. La Liga Nacional. TyC Sports.

San Lorenzo vs. La Unión. La Liga Nacional. TyC Sports. 21 Detroit Pistons vs. New Jersey Nets. La NBA. NBA TV.

Detroit Pistons vs. New Jersey Nets. La NBA. NBA TV. 23.55 Denver Nuggets vs. Dallas Mavericks. ESPN 3.

TURF

18 Gran Premio América. TV Pública.

CICLISMO

9.30 La carrera Tirreno Adriático. La etapa 4. ESPN 3.

La carrera Tirreno Adriático. La etapa 4. ESPN 3. 15.45 La carrera París-Niza. La etapa 7. ESPN Extra.

